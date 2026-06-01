华为nova 16 Ultra发布：售价4699元起

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:华为今天正式发布了nova16Ultra，这款被官方称为“系列史上最强旗舰”的新机，以4699元的起售价亮相。三个存储版本的售价分别为4699元、5199元和5799元。

外观上，nova16Ultra采用了一套辨识度极高的双圆环镜头设计，在行业内没有类似方案。机身背板选择了拼接处理，镜头区域为素皮材质，下方则是玻璃，整体纯色质感偏向低调。提供星空黑、晴空蓝和天际白三种配色，整机厚度7.1毫米，重量约220克，同时具备IP68与IP69级别的防尘抗水能力。

正面是一块6.8英寸的2K OLED LTPO曲面屏，分辨率达到2856乘1320，支持1至120赫兹动态自适应刷新。在1% APL条件下，屏幕峰值亮度可达6000尼特，是nova系列历史上最亮的屏幕，表面覆盖昆仑玻璃。

核心方面，nova16Ultra搭载了麒麟9010S旗舰芯片，搭配鸿蒙6.1系统，官方数据显示整机性能提升10%，桌面操作流畅度提升12%，任务切换与内容加载速度也有明显提高。针对游戏场景，系统可以支撑大型MOBA和FPS手游稳定跑满120帧。机身内置冰桥散热架构，用以在长时间游戏下保持温控，避免发热干扰性能释放与握持手感。

续航配置上，新机内置了一块7000毫安时的硅碳负极超大电池，这是该系列有史以来最大的电池容量，并支持100瓦有线快充、50瓦无线快充以及7.5瓦反向无线充电。

影像是nova16Ultra的重点升级区域。后置采用红枫四摄方案，包括一枚2亿像素的RYYB超高清大底防抖主摄，传感器尺寸1/1.28英寸;一枚5000万像素的RYYB大光圈潜望长焦，传感器尺寸1/2.5英寸，支持3.7倍光学变焦;一枚5000万像素的RYYB超广角微距镜头;以及一枚红枫原色镜头。

前置影像同样做了强化，搭载了一套在整个华为手机产品线中独一无二的5000万像素红枫影像系统，配合算法与场景优化，侧重还原肤色与立体五官。软件层面，nova16系列还集成了3D动态照片、实况拼图、魔法移图、AI沾色等多个AI修图功能，覆盖从拍摄到后期的完整链路。

其他方面，这款机器支持天通卫星通话、双向北斗卫星消息、星闪、蓝牙6.0、双频六星精准定位、红外遥控、全功能NFC、侧边指纹以及立体声双扬声器。

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