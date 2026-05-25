华为nova 16系列官宣6月1日发布 外观正式亮相

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:华为nova系列官方今日正式宣布，将于6月1日下午14点30分举办nova16系列及全场景新品发布会。随着发布会时间的落定，新机的外观设计也首次完整曝光，晴空蓝与幻彩贝母两款全新配色同步揭晓。

从官方发布的预热图来看，nova16Pro的晴空蓝版本采用了一种双层灵动的逐浪纹理，配合清新的蓝色机身，整体视觉语言明显偏向青春和活力。这种设计延续了nova系列一贯面向年轻用户的产品定位。

背部最显著的变化来自影像模组。新机采用了被称为“耀目双星”的横向双环镜头设计，整体呈横向矩阵排列，与此前nova机型的风格形成明显区分，辨识度被进一步拉高。官方预热视频中曾出现两个游泳圈的元素，也恰好暗示了这套双圆环设计。

根据目前流出的爆料信息，nova16系列在配置上或有明显升级。屏幕方面，全系预计将配备一块6.84英寸的1.5K LTPO屏幕，支持120Hz高刷新率及1440Hz高频PWM调光。影像系统则有望全系标配第二代红枫影像系统，在人像、色彩还原和复杂光线下的表现上进一步提升。有数码博主称，这是今年唯二实现“逆势升配”的线下拍照走量机型，在影像、性能和电池等方面均有加码。

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