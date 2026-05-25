AI日报：字节联合港科大发布MMProLong；腾讯ima宣布开放Copilot；红果短剧取消AI仿真人短剧保底政策

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1、字节跳动联合港科大发布MMProLong：长文档LMM训练问答对效率远超OCR转录

字节跳动与港科大联合发布的MMProLong模型，在多模态大语言模型的长文档训练中取得了突破性进展。该研究通过优化训练数据结构，显著提升了模型在长上下文中的定位能力，并在多个基准测试中超越了更大的开源模型。

【AiBase提要:】 🧠 通过问答对训练提升多模态模型长文档处理效率 📊 实验表明问答对训练优于传统OCR转录方法 🚀 MMProLong在长文本稳定性上表现优异，超越更大模型

2、蚂蚁灵波LingBot-VA论文被机器人顶会RSS2026接收，让机器人边推演、边行动

蚂蚁灵波科技与香港科技大学等高校合作的研究论文《Causal World Modeling for Robot Control》被国际机器人顶级学术会议RSS 2026接收，标志着其在世界模型驱动机器人控制方向上的探索获得国际认可。

【AiBase提要:】 🧠 通过因果世界建模，机器人能够预测环境变化并生成下一步动作指令。 🚀 LingBot-VA 是全球首个开源的自回归视频-动作世界模型，具备强大的长期记忆能力。 📊 在多个基准测试中，LingBot-VA 展现出卓越的数据效率和泛化能力。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2601.21998

3、无需排队!腾讯ima 宣布全面开放 Copilot 并推出知识技能分享平台

文章介绍了人工智能知识管理平台 ima 全面开放其 AI 智能体产品 Copilot，并推出了知识技能分享平台。Copilot 的功能包括记忆、个性化定制和调用用户知识库，同时支持外部模型 API 和自定义功能扩展。此外，用户可以将工作流程封装为 Skill 并发布到知识广场，标志着 ima 平台从“知识内容”管理向“知识能力”沉淀与流转的转变。

【AiBase提要:】 ✨ Copilot 功能全面开放，取消排队机制，吸引超10万用户等待。 📊 用户可将工作流程封装为 Skill 并发布到知识广场，实现知识能力共享。 🚀 ima 平台从“知识内容”管理延伸至“知识能力”沉淀与流转，推动智能化发展。

4、红果保底政策“断崖式”退潮，漫剧风口正式转入“淘汰赛”

AI仿真人短剧市场迎来大洗牌，红果短剧取消保底政策，行业从流量狂欢转向内容竞争。

【AiBase提要:】 🔥 AI漫剧保底政策取消，行业进入“纯分成”模式。 📉 AI漫剧消耗占比激增，真人短剧数量锐减。 💡 国家广电总局推动真人短剧精品化发展，平台加大扶持力度。

5、面壁智能联合清华大学发布中国首个1.58-bit大模型BitCPM-CANN

面壁智能联合清华大学及OpenBMB开源社区发布了中国首个基于华为昇腾平台训练的三值大模型BitCPM-CANN，标志着中国在人工智能技术上的重大突破。该模型在低比特训练领域实现了全链路原生开发，并在性能上优于同尺寸的全精度模型。此外，所有模型权重均已开源，为开发者提供了创新工具。

【AiBase提要:】 ✅ 中国首个基于华为昇腾平台训练的三值（1.58-bit）大模型BitCPM-CANN发布。 ✅ BitCPM-CANN在推理阶段释放约6倍显存红利，可运行于主流旗舰手机。 ✅ 所有模型权重已开源，开发者可通过HuggingFace和ModelScope获取。

6、xAI 祭出“杀手锏”：1.5 万亿参数 Grok V9-Medium 训练完成，直指编程 AI 赛道

xAI 发布了 1.5 万亿参数的 Grok V9-Medium 模型，旨在提升其在编程 AI 赛道上的竞争力。该模型通过引入 Cursor 的代码数据，增强了处理复杂编程任务的能力，并计划在 6 月中旬正式发布。

【AiBase提要:】 🧠 模型规模从 0.5T 直接跃升至 1.5T 参数，实现质的飞跃。 💻 引入 Cursor 的代码数据，增强处理复杂编程任务的能力。 🚀 预计在 6 月中旬上线，将重写 AI 大模型的基准之战。

7、高德“问店选址”Skill接入钉钉悟空，AI赋能商家开店决策

高德‘问店选址’Skill接入钉钉悟空，AI赋能商家开店决策，通过自然语言对话提供位置推荐、点位评估与对比等全流程服务，助力商家高效选址并降低试错成本。

【AiBase提要:】 🛒 高德问店选址智能助手通过自然语言对话提供位置推荐与点位评估服务。 📊 该技能依托高德时空数据与行业知识，实现商业选址的智能化决策。 🚀 商家可通过钉钉悟空平台直接获取结构化立项报告，提升开店效率。

8、OpenAI斥巨资在新加坡建实验室，开启首个海外AI大本营

OpenAI与新加坡政府签署多年期合作协议，计划在新加坡设立首个海外应用人工智能实验室，投入超过2.34亿美元。实验室将聚焦于部署前沿AI、培养本地AI人才以及推动AI技术普及。此外，该实验室还将为新加坡创造200多个技术岗位，助力其成为全球AI枢纽。

【AiBase提要:】 🧠 OpenAI将在新加坡设立首个海外应用人工智能实验室，投入超过2.34亿美元。 💼 实验室将聚焦三大核心方向：部署前沿AI、培养本地AI人才和推动AI技术普及。 🚀 该实验室将为新加坡创造200多个技术岗位，助力其成为全球AI枢纽。

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