首页 > 原创 > 关键词  > 小米YU7GT最新资讯  > 正文

雷军回应小米YU7GT定价：有点小贵 定位豪华车

2026-05-20 15:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:小米即将在明天的新品发布会上，亮出今年最受关注的一张牌——YU7GT。在所有待发新品中，这台车的定价悬念最大，而雷军本人也亲自下场，提前给市场打了一剂预防针。

在一段面向网友的问答视频里，雷军没有回避价格问题。他坦承，YU7GT的定价确实会“有点小贵”，并直接点明了原因:它的定位就是一台豪华车，整车配置直接拉到了满配水准，成本摆在那里。

支撑这种定价底气的，是一组让人无法忽视的性能参数。YU7GT搭载的高性能动力系统，可以迸发出1003匹的最大马力，极速高达每小时300公里。与此同时，它的CLTC综合续航里程做到了705公里，试图在极致性能输出和日常长距离使用之间找到一个平衡点。

小米YU7GT

从尺寸来看，车长超过5米，轴距达到3米，这让它稳稳落在中大型SUV的级别里。车尾配备了大尺寸的运动扩散器，鲜红的GT标识直接点明了它的性能身份。按照此前流出的产品规划，YU7GT的定位略低于小米自家的旗舰性能车SU7Ultra。

基于此，外界普遍预测它的最终售价会落在40万至50万元这个区间。

就在前不久，小米YU7GT在德国纽博格林北环赛道跑出了7分34秒931的官方成绩，这个数字直接刷新了纽北最速SUV的圈速纪录。带着这个光环走向发布会，让雷军口中那句“有点小贵”变得更加具体。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 刷新纽北SUV纪录！雷军：小米YU7 GT有点小贵 毕竟定位豪华车

    明天小米就将举行全新的新品发布会，整场活动中关注度最高的新品当属YU7 GT。 雷军最近在一段面向网友的问答视频里，专门谈到了大家最关心的YU7 GT售价相关问题。 按照雷军的表述，这款车的定价有点小贵，毕竟它的定位就是豪华车，整车配置直接拉到了满配水准。 据悉小米YU7 GT搭载的高性能动力系统可以爆发出1003匹的最大马力，最高时速能够达到300公里每小时，CLTC综

    ​小米YU7 ​GT ​雷军谈售价

  • 小米YU7 GT这么大的马力 续航是怎么做到705km的？

    很多人都好奇，小米YU7 GT有着千匹马力，还标配前后宽胎，本身特别耗电，却能跑出705公里的CLTC续航，到底是怎么实现的。 小米汽车官方进行了解答。其实核心就是搭载了小米汽车最新的电驱系统，在动力和效率方面都表现出色，实现了千匹马力和705km CLTC续航兼得。 YU7 GT首搭小米汽车新一代超级电机V8s EVO，与V6s Plus前驱版电机搭配，实现双电机1003匹马力，其中V8s EVO超级电

    ​小米YU7 ​GT ​续航

  • 小米YU7GT刷新纽北SUV圈速纪录：7分34秒931

    小米汽车刚刚在德国刷出了一个足以震动整个SUV市场的圈速。官方正式宣布，首席测试车手任周灿驾驶小米YU7GT，在纽博格林北环赛道跑出了7分34秒931的成绩。这个数字直接打破了此前由奥迪RS Q8Performance保持的7分36.698秒纪录，让YU7GT一举成为纽北最速SUV车型。 更关键的是，该成绩获得了纽北官方认证，任周灿也由此成为历史上第一位拿到纽北官方圈速认证的中国车手，这在中

    ​小米YU7GT ​纽北最速SUV ​雷军转发

  • 雷军晒小米YU7 GT车厘子红实车：已陆续到店

    小米创始人雷军今天晒出小米YU7 GT车厘子红实拍图，宣布新车已到店。 据小米汽车官方介绍，小米YU7 GT将在5月底发布，今天起实车陆续进店，预计5月中下旬，覆盖全国82城268店。 车厘子红是新车的主打配色，车漆随光影流转，呈现层次丰富的渐变，尤其肉眼看格外惊艳。 YU7 GT是YU7家族的顶配，定位是跑车级SUV，直接拉满性能，欧洲研发中心全程参与，还在纽北赛道做了上�

    ​小米YU7 ​GT ​车厘子红配色

  • 千匹性能怪兽！小米YU7 GT五款配色曝光：你会选哪款

    今日，小米汽车官方发文公布了小米YU7 GT的五款配色方案，分别为车厘子红（金属漆）、火山灰（金属漆）、曜石黑、珍珠白、钛金属色（金属漆）。 内饰提供两种风格可选，分别为豪华运动与豪华舒适。

    ​小米YU7 ​GT ​配色方案

  • 小米回应YU7 GT为何要跑纽北：验证车辆的极端环境稳定性

    日前，小米汽车宣布YU7 GT在德国纽博格林北环赛道跑出7分34秒931的成绩，成为纽北最速SUV车型。 需要注意的是，按照小米的说法，Ultra才是主打极致性能，而GT代表适合长途旅行的高性能豪华车，YU7 GT定位跑车级SUV，不做纯粹的赛车，很多网友疑惑为何这次还要跑纽北，是否单纯为了博眼球。

    ​小米YU7 ​GT ​纽北圈速

  • 小米YU7 GT、17 Max官宣5月21日发布

    小米正式敲定了下一场新品发布会的时间。官方在今天宣布，将于5月21日晚上19点整，举办一场围绕“人车家全生态”的大型新品发布会。从目前透露的阵容来看，这将是小米今年上半年规模最集中的一次产品秀。 整场发布会的新品清单横跨多个品类。汽车、手机、穿戴设备、音频配件以及科技家电，都会有新成员亮相。具体而言，已经预热多时的YU7GT、小米17Max、小米首款耳

    ​小米新品发布会 ​人车家全生态 ​小米17Max

  • 小米YU7 GT官宣5月底发布：车厘子红新图发布

    小米汽车正式官宣，小米YU7 GT将在5月底正式发布，预计跟小米17 Max等新品是同场发布会。 官方同时还公布了新配色车厘子红”的官图，这个配色非常优雅低调，但却内藏了猛兽一般的性能。 YU7 GT是YU7家族的顶配，定位是跑车级SUV，直接拉满性能，欧洲研发中心全程参与，还在纽北赛道做了上千公里调校，底盘更稳、质感更高级。 YU7 GT有1003匹马力，最高时速能到300km/h，零�

    ​小米YU7 ​GT ​小米汽车发布

  • 纯血GT基因！小米YU7 GT赛道红内饰曝光：红黑撞色+专属刺绣

    今日,小米汽车公布了YU7 GT的赛道红”内饰方案，红黑撞色搭配专属刺绣，将GT车型的运动基因拉满。 这套内饰以红黑撞色为核心基调，辅以专属刺绣工艺强化身份标识。 座舱整体延续YU7系列布局，细节却更具战斗感：前排座椅、副驾仪表台等处均带有专属GT标识，大面积Alcantara面料与红色双缝线交织，还搭配了碳纤维饰板。

    ​小米YU7 ​GT ​赛道红内饰

  • 小米YU7 GT实车今日到店！车厘子红配色亮相：5月底正式发布

    近日，小米集团董事长兼CEO雷军正式宣布，小米YU7 GT实车将于5月16日起陆续进驻全国门店，全新专属配色车厘子红同步到店，预计5月中下旬覆盖82城268店，用户可预约到店品鉴。 雷军介绍，全新颜色车厘子红：车漆随光影流转，呈现层次丰富的渐变，肉眼看格外惊艳。

    ​小米 ​YU7 ​GT

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM