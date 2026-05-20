雷军回应小米YU7GT定价：有点小贵 定位豪华车

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:小米即将在明天的新品发布会上，亮出今年最受关注的一张牌——YU7GT。在所有待发新品中，这台车的定价悬念最大，而雷军本人也亲自下场，提前给市场打了一剂预防针。

在一段面向网友的问答视频里，雷军没有回避价格问题。他坦承，YU7GT的定价确实会“有点小贵”，并直接点明了原因:它的定位就是一台豪华车，整车配置直接拉到了满配水准，成本摆在那里。

支撑这种定价底气的，是一组让人无法忽视的性能参数。YU7GT搭载的高性能动力系统，可以迸发出1003匹的最大马力，极速高达每小时300公里。与此同时，它的CLTC综合续航里程做到了705公里，试图在极致性能输出和日常长距离使用之间找到一个平衡点。

从尺寸来看，车长超过5米，轴距达到3米，这让它稳稳落在中大型SUV的级别里。车尾配备了大尺寸的运动扩散器，鲜红的GT标识直接点明了它的性能身份。按照此前流出的产品规划，YU7GT的定位略低于小米自家的旗舰性能车SU7Ultra。

基于此，外界普遍预测它的最终售价会落在40万至50万元这个区间。

就在前不久，小米YU7GT在德国纽博格林北环赛道跑出了7分34秒931的官方成绩，这个数字直接刷新了纽北最速SUV的圈速纪录。带着这个光环走向发布会，让雷军口中那句“有点小贵”变得更加具体。

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