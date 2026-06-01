华为nova 16 Pro发布：售价3899元起

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:华为在今天下午正式推出nova16Pro，起售价锁定在3899元。新机提供了晴空蓝、幻彩贝母、天际白和星空黑四种配色，并由人气组合时代少年团担任代言人，直接瞄准了年轻用户群体的消费触点。

价格方面，256GB版本定价3899元，512GB版本为4399元，最高的1TB版本售价4999元，全系均标配了昆仑玻璃，把整机耐用性放在了基础配置里。

核心硬件上，nova16Pro采用了一块6.84英寸的1.5K高刷屏，内置麒麟9010S旗舰芯片。前置影像由一枚5000万像素镜头与红枫原色影像单元构成。后置则直接配齐了一套四摄组合，包括一枚2亿像素的RYYB超高清大底防抖主摄、一枚5000万像素的RYYB潜望长焦、一枚5000万像素超广角微距镜头，以及一枚专属的红枫原色镜头。整机内置7000毫安时超大电池，出厂预装鸿蒙6.1操作系统。

这套全新的耀目双星设计语言，在机身后背呈现出独有的双层逐浪纹理，光线扫过时会产生灵动的光影流动感。背板通过AG丝绒玻璃工艺处理，触感细腻温润，且不易留下指纹。

影像能力是这次nova16Pro强调的重点之一。它搭载了前后双红枫影像系统，前置专属的5000万红枫人像镜头，侧重还原东亚人真实自然的肤色，即使在暗光下自拍，也能避免过度磨皮的假面感。后置的2亿像素超大底主摄进光量充足，随手拍摄即可获得画质扎实的成片。

另一个实用功能是全链路支持录中闪拍，直接解决了视频截图画面模糊的痛点。在昏暗灯海或演唱会复杂的光影环境下，内置AI算法会实时完成降噪与光影色彩优化，随手抓拍的画面帧帧可用。新机还支持一键激活3D动态照片，让静态影像获得立体生命力。

性能层面，麒麟9010S芯片与专属方舟引擎配合，加上鸿蒙系统的快启机制，日常应用可做到秒速响应。主流大型手游也能保持长效稳帧，长时间使用仍可维持流畅在线。

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