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三体回应许垚被执行死刑：正义终得伸张

2026-05-26 14:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息:本月21日，三体宇宙（上海）文化发展有限公司原CEO许垚被执行死刑。这起案件直接导致其老板、游族网络股份有限公司时任董事长林奇中毒身亡，并造成至少4人中毒。

时间回溯到2024年3月，上海市第一中级人民法院已对此案作出公开宣判。法院认定，许垚犯有故意杀人罪与投放危险物质罪，两罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

随着许垚被执行死刑，三体宇宙公司今日正式打破沉默，发布了一则官方声明。声明称，关乎公司发起人林奇先生的案件已经尘埃落定，正义终于得到伸张。

法律

在这份声明中，公司追忆了林奇的初心，称其怀揣对《三体》坚定而深沉的热爱，发起三体宇宙，致力于将这部文学著作推动成为享誉全球的文化符号。

作为曾与林奇并肩奋战的团队，公司表示感念司法公正，并深切缅怀林奇先生，向其家属致以诚挚哀思。声明同时强调，自事件发生后，公司始终坚守初心，在诸多合作伙伴和广大三体爱好者的支持下，深耕三体IP的多元发展，悉心守护这份事业。

展望未来，三体宇宙表示将继续以《三体》为原点，依靠想象力和专业精神，创造更多能够引领行业、开创时代并辐射全球的中国科幻作品。

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