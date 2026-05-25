小米17 Max今日开售 国补售价4299元起

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:小米17Max今日正式登陆全渠道开售，国补后到手价4299元起。这款被定位为系列大屏标准版旗舰的新机，在屏幕、续航、影像和性能等多个维度都带来了令人瞩目的升级。

屏幕配置上，小米17Max搭载了一块6.9英寸超级像素屏。值得注意的是，这块屏幕采用了与小米17Pro Max完全相同的方案，能够实现2K级别的显示效果，同时在功耗控制上甚至优于传统的1.5K屏幕，兼顾了视觉体验与能效表现。

续航能力是这款手机最突出的卖点之一。小米17Max内置了8000mAh小米金沙江电池，电池含硅量高达16%，能量密度达到894Wh/L。充电方面支持100W有线秒充和50W无线秒充。官方数据显示，这是目前续航最长的小米手机，综合续航时长可达20.8小时，视频播放实测成绩更是达到了33.3小时，这一成绩甚至超过了两台iPhone17Pro Max的续航总和。

影像系统方面，小米17Max配备了全焦段徕卡光学三摄组合。其中主摄是小米首款徕卡2亿像素镜头，采用1/1.4英寸大底传感器，搭载超高透金字塔镀膜，并支持2亿像素模式下的多帧融合计算。此外还配备了5000万像素潜望长焦镜头和5000万像素徕卡超广角镜头。潜望长焦支持3倍光学变焦和6倍光学级无损变焦，同时支持15cm微距特写功能。

性能层面，小米17Max搭载了第五代骁龙8至尊版芯片，配合立体环形冷泵散热系统，并针对大屏使用场景进行了专项调校。

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