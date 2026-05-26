OPPO Reno16系列发布：售价2999元起

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息:OPPO正式发布了由宋雨琦代言的Reno16系列，价格体系也随之揭晓。

在国补之后，标准版Reno16的起步价落在2999元，对应12GB内存加256GB存储的配置。整个系列的最高配版本，即16GB内存加1TB存储的Reno16，定价为4399元。定位更高的Reno16Pro则从3999元起跳，顶配16GB加512GB版本售价为4799元。

硬件配置上，标准版Reno16采用6.32英寸1.5K高刷直屏，搭载天玑8550SUPER芯片，电池容量为6700毫安时。Pro版则升级至6.78英寸1.5K高刷直屏、天玑9500s旗舰平台与7000毫安时电池。两者均配备5000万像素前置镜头，后置均为2亿像素主摄、5000万像素潜望长焦与5000万像素超广角的三摄组合。

与此同时，Reno16系列全系延续了一体冷雕玻璃工艺，镜头模组与后盖由整块玻璃一体成型，指尖划过时触感顺滑细腻。机身配备金属中框，并一口气拿下了IP66、IP68、IP69及IP69K的全套满级防水认证，前后盖均采用高强度强化玻璃，耐用性进一步提升。

影像玩法是这次升级的重点之一。Reno16系列行业首发了“实况随心贴”功能，用户可直接在实况照片上添加涂鸦、文字、贴纸等素材，并直接保存为编辑后的实况照片，无需转码压缩。前代热门的实况拼图玩法也得到进化，拼接方向更自由，并支持主体破框而出的视觉效果。

Pro版本首发搭载了一枚2亿像素的超清云台主摄，内置大角度防抖器件，能显著提升行走状态下视频与直播画面的稳定性，同时支持最高5度焦平面旋转的智能校正功能，随手拍摄也能保持画面水平。新加入的Natural Tone真实感引擎通过双帧同步拍摄，在提升动态范围的同时减少拖影与模糊，让直播画面的影调更接近专业相机直出。

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