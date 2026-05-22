首页 > 原创 > 关键词  > AI日报最新资讯  > 正文

AI日报：字节开源统一多模态大模型Lance 3B;智谱发布GLM-5.1高速版;CapCut与Gemini合作推出深度集成

2026-05-22 16:51 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、字节跳动开源Lance 3B：用一个“脑子”同时搞定图视理解与生成

字节跳动开源了其原生统一多模态大模型Lance，以3B参数实现全功能覆盖，打破了理解模型与生成模型之间的技术壁垒。Lance通过共享上下文和能力解耦并行设计，实现了图像、视频的理解、生成与跨模态编辑的统一。

image.png

【AiBase提要:】

✨ Lance采用共享上下文和能力解耦并行设计，实现多模态任务统一。

🚀 3B参数量实现全功能覆盖，打破传统模型的技术高墙。

🔧 开源Apache2.0协议，平民级算力即可运行，降低部署成本。

2、智谱发布GLM-5.1高速版：400 tokens/s飙出全球API新极限

智谱发布GLM-5.1高速版API，以400tokens/s的速度刷新全球大模型API速度上限，实现旗舰级全尺寸能力与极致低延迟并存，通过系统级工程优化提升模型性能，推动AI应用的高效发展。

【AiBase提要:】

🧠 智谱GLM-5.1高速版API实现400tokens/s输出速度，刷新全球大模型API速度上限。

🚀 实现旗舰级全尺寸能力与极致低延迟并存，打破行业惯例。

🔧 通过系统级工程优化，包括推理引擎、调度系统和基础设施层的协同优化，提升模型性能。

3、CapCut 与 Gemini 合作推出深度集成:AI 创作工具实现智能互联

CapCut 与 Google Gemini App 合作，用户可在 Gemini 应用内直接调用 CapCut 的高级创意和编辑功能，进一步推动 AI 工具在内容创作领域的普及与创新。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 CapCut 与 Google Gemini App 合作，用户可在 Gemini 应用内直接调用 CapCut 的高级创意和编辑功能。

💡 此次合作旨在打造更无缝、高效的 AI 创作体验，降低跨应用切换成本。

🌟 CapCut 表示未来创作方式将更加对话化、直观化，并实现智能集成。

4、OpenAI 发布 ChatGPT for PowerPoint：一句话生成 PPT，还能主动揪 Bug

OpenAI 推出 ChatGPT for PowerPoint 插件，使用户能够通过简单的指令快速生成和优化 PPT 内容，同时具备智能分析和修改功能，极大提升了办公效率。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 零门槛全免费，全球用户均可体验 ChatGPT for PowerPoint 插件。

💡 支持从零新建 PPT、一键修改/润色页面，甚至能“复盘”方案。

🔒 引入关键操作确认机制，确保每一处修改都可控。

5、WordPress 7.0 正式发布：原生集成 AI 迈入智能建站新时代

WordPress 7.0 正式发布，原生集成AI能力，标志着网页搭建迈入智能化阶段。新版在内容创作、后台界面和移动端体验方面进行了全面升级，为用户带来更高效、流畅的建站与编辑体验。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 原生集成AI能力，提升内容创作效率。

🎨 后台界面现代化，优化用户体验。

📱 移动端自定义功能增强，提升响应式编辑能力。

6、Spotify 联手环球音乐推出 AI 翻唱与混音：正版版权的“降维打击”来了

Spotify与环球音乐合作推出AI翻唱和混音功能，标志着音乐版权领域的一次重大变革。该功能基于合法授权，为用户提供了全新的创作方式，并通过合理的分成机制保障了艺术家的利益。这一举措不仅提升了Spotify的市场竞争力，也对其他AI音乐平台形成了有力的挑战。

【AiBase提要:】

🎧 Spotify与环球音乐达成AI翻唱和混音协议，为粉丝提供合法创作工具。

⚖️ 强调“知情同意、致敬署名和合理报酬”的黄金三原则，区别于其他AI平台的侵权模式。

📈 Spotify股价因AI战略暴涨13%，展现其在音乐版权领域的强大影响力。

7、拒绝“人机单聊”！UniClaw2026 公测：AI 正在迈入“多人社交模式”

北京本源万象人工智能科技有限公司推出的全新AI原生即时通讯产品UniClaw，其突破了传统单聊对话框模式，将AI从单人效率工具升级为群体协作的社交Agent，开启了AI的多人协作模式。文章还详细描述了UniClaw的三大核心角色以及开放的Agent应用社区。

【AiBase提要:】

✨ UniClaw作为AI原生即时通讯产品，打破了传统单聊对话框模式，开启AI多人协作模式。

🧠 AI智能体（Agent）在群组中承担信息中枢、沟通润滑剂和主动协调人的角色，提升协作效率。

🚀 开放的Agent应用社区降低了使用门槛，用户可一键引入特定功能的Agent，实现即插即用。

8、拒绝彩排，真刀真枪上舞台!美团LongCat-Video-Avatar1.5开源:全面击败主流闭源模型

美团龙猫大模型团队正式开源商用级数字人视频生成模型 LongCat-Video-Avatar1.5，该版本在唇形同步、物理合理性、长视频稳定性等方面实现全面跃升，并通过多项技术升级显著提升了模型的商业应用价值和用户体验。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 模型将音频特征提取编码器从 Wav2Vec2 升级为 Whisper-large，提升音素变化与发音节奏的捕捉能力。

🔄 引入 GRPO 技术，优化手部与连续性对齐，解决手部畸变和动作不连贯问题。

🚀 采用 DMD 技术，推理效率提升 15 倍，生成一段 10 秒视频仅需约 1 分钟。

详情链接:https://github.com/meituan-longcat/LongCat-Video

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报：谷歌发布最強模型Gemini 3.5 Flash；阿里云“千问云”上线；苹果AI辅助功能升级

    本期AI日报聚焦六大热点：谷歌发布性能与效率显著提升的Gemini 3.5 Flash模型并免费开放；阿里云推出面向Agent时代的“千问云”平台，重构大模型服务链路；谷歌与三星联合推出两款集成Gemini的智能眼镜；苹果推出Apple Intelligence驱动的AI辅助功能及Vision Pro眼控轮椅；谷歌发布多模态交互模型Gemini Omni；通义实验室发布Qwen3.7-Max模型，采用正交解耦技术，多项评测国内第一。

    ​AI模型 ​谷歌Gemini ​AI日报

  • AI日报：千问PC端上线AI语音输入；字节发布全模态大模型Doubao-Seed-2.0-lite；谷歌更新AI搜索功能

    本期AI日报涵盖多项重要进展：千问PC端上线AI语音输入，提升办公效率；字节跳动发布全模态大模型Doubao-Seed-2.0-lite，实现视频、图像、音频与文本统一理解；腾讯联合多所高校推出开源多模态深度搜索智能体方案OpenSearch-VL；月之暗面申请“KimiClaw”商标，或涉硬件领域；Mininglamp开源Cider和Mano-P，打造本地AI工作站；OpenAI携手硬件巨头发布MRC协议，解决GPU闲置浪费；谷歌升级AI搜索功能，整合Reddit等社交观点；xAI推出Grok Imagine API质量模式，提升图像生成写实度。

    ​千问PC端 ​AI语音输入 ​办公效率

  • 多模态训练提速45% 百度智能云推出开源全模态训练框架

    多模态大模型时代，训练基础设施正面临结构性错位。传统框架基于“数据同质、结构单一、平台固定”设计，难以应对多模态异构数据、模型组件协同及跨平台算力需求。百度百舸开源的全模态训练框架LoongForge，以Megatron为核心引擎，通过统一模型抽象、系统层优化和硬件插件化设计，实现“一套代码多平台运行”。其CCT通算传并行、ChunkPipe流水线并行、自适应FP8等技术，在主流模型上实现15%-45%端到端训练加速，在DeepSeek等前沿架构上实现倍级性能提升，并在5000+卡昆仑P800集群上达到90%+线性扩展效率。

    ​多模态大模型 ​AI训练框架 ​LoongForge

  • AI日报：腾讯云QClaw发布文件空间；阿里通义千问接入淘宝；微信推AI支付等功能

    本日AI日报涵盖八大热点：腾讯云QClaw发布“文件空间”打通生态；微信4月大升级引入AI支付；阿里通义千问接入淘宝重塑购物体验；Google升级Gemini API文件搜索；阶跃星辰StepAudio2.5语音模型位列全球前三；贾跃亭重返法拉第未来转型物理AI公司；中国AI大模型周调用量2.11倍反超美国；MiniMax关联公司增资至40亿元。

    ​AI办公 ​腾讯云 ​知识库

  • AI日报：腾讯发布设计智能体Ardot；千问5月20日将发布重大模型；OpenAI推出ChatGPT个人理财工具

    本期AI日报聚焦八大热点：腾讯发布AI设计平台Ardot，一句话生成可编辑设计稿并一键转代码；通义千问“重量级”大模型将于5月20日阿里云峰会亮相，实现全面升级；AI大模型在基层警务中落地，豆包助力破获柴油盗窃案；Google I/O大会将推出Gemini 4.0等创新产品；索尼澄清Xperia 1XIII的AI相机助手仅提供拍摄建议；OpenAI推出ChatGPT个人理财工具，结合GPT-5.5支持连接银行账户；中国大模型周调用量连续三周超越美国，腾讯Hy3 preview以2.66万亿Token领先；红果短剧回应取消AI仿真人剧本保底传闻，称部分剧本仍保留保底政策。

    ​AI设计工具 ​Ardot ​设计转代码

  • AI日报：腾讯上线AI助手Marvis；智谱AI推AutoClaw移动端APP；Photoshop 27.7 重磅更新

    本日AI领域动态：1. 腾讯推出操作系统级AI助手Marvis，支持跨端操控与本地隐私模式；2. 智谱AI发布AutoClaw移动端APP，拓展AI Agent应用场景；3. Photoshop 27.7更新，移除工具支持本地AI处理；4. 亚马逊SageMaker推出兼容OpenAI API的实时推理端点；5. SpaceX招股书揭示卫星互联网成主要收入来源；6. 阿里云发布平头哥M890芯片，性能提升3倍；7. OpenAI引入Google SynthID图像水印技术；8. 阿里云百炼平台升级，打造模型超级市场。

    ​腾讯 ​AI助手 ​操作系统

  • 能看懂、听懂！豆包Seed 2.0 Lite升级：首款全模态理解模型

    火山引擎宣布Doubao-Seed-2.0-lite升级，成为豆包大模型家族首款全模态理解模型。新版支持视频、图像、音频、文本原生统一理解，并同步升级Agent、Coding与GUI能力，增强多模态推理。在视觉理解上，该模型在物理HiPhO、医疗MedXpertQA等高阶学科推理任务中大幅超越2月发布的Doubao-Seed-2.0-pro，并在BabyVision、WorldVQA等领域达SOTA水平。升级重点融入语音理解，可同时处理多种输入模态并完成跨模态联合推理，支持19语种语音转写及中英等互译，捕捉情绪、环境声等细节。该模型还深度适配OpenClaw等框架，强化深度搜索与Skill动态调用，实现越用越聪明。

    ​豆包大模型 ​火山引擎 ​多模态理解

  • 腾讯自研AI设计智能体Ardot公测：一句话生成可编辑设计稿

    今日，腾讯云宣布，腾讯自研AI设计智能体平台Ardot正式公测，现在注册即可获得1000 Credits免费额度。 据介绍，过去不少AI设计工具的使用方式，往往是通过一句话生成一张图片，视觉效果虽然不错，但后续修改、复用和交付并不方便，难以真正进入团队生产流程。 而Ardot的核心思路，是让AI生成的每一张图片、每一个界面，都成为可编辑、可复用、可交付的团队资产。 Ardot�

    ​腾讯Ardot ​AI设计工具 ​智能设计平台

  • 前卫设计 个性功能 快用三星Galaxy手机诠释你的专属风格

    在个人风格与审美多元化的今天，智能手机如同社交名片，传达个性与态度。三星Galaxy手机凭借前卫设计与高度个性化定制功能，契合时尚人群需求。其直板旗舰Galaxy S26系列以独特镜头设计和流畅线条呈现简约高级感；折叠屏Galaxy Z Flip7则以纤薄机身和超大智能外屏成为焦点。Samsung One UI 8.5系统提供丰富自定义选项，从界面布局到壁纸、时钟字体均可随心调整，Good Lock应用更允许深度重构系统界面，将操作权交还用户，诠释专属风格。

    ​三星Galaxy ​时尚设计 ​个性化定制

  • AI日报：快手拟分拆可灵AI独立融资；360升级“安全龙虾”平台；网信办要求AI生成视频必须标注

    快手拟分拆可灵AI独立融资，估值200亿美元剑指明年IPO，其年化营收已破3亿美元，覆盖C端订阅与B端API调用，全球创作者超6000万。网信办发布短视频标注新规，要求平台为AI生成及虚构内容提供六类必选标签，强化存量视频追溯补标，推动产业合规。小米自研大模型MiMo获国际认可，百度发布Ernie5.1预训练成本骤降94%，性能挺进全球Search排行前四。360升级“安全龙虾”平台，10分钟可自建专家智能体；Claude Code推出Agent View统管后台AI任务。宇树科技发布全球首款量产载人变形机甲GD01，起售价390万元。谷歌地图深度集成Gemini，CarPlay导航将进入对话时代。

    ​快手 ​可灵AI ​AI融资

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM