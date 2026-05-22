AI日报：字节开源统一多模态大模型Lance 3B;智谱发布GLM-5.1高速版;CapCut与Gemini合作推出深度集成

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1、字节跳动开源Lance 3B：用一个“脑子”同时搞定图视理解与生成

字节跳动开源了其原生统一多模态大模型Lance，以3B参数实现全功能覆盖，打破了理解模型与生成模型之间的技术壁垒。Lance通过共享上下文和能力解耦并行设计，实现了图像、视频的理解、生成与跨模态编辑的统一。

【AiBase提要:】 ✨ Lance采用共享上下文和能力解耦并行设计，实现多模态任务统一。 🚀 3B参数量实现全功能覆盖，打破传统模型的技术高墙。 🔧 开源Apache2.0协议，平民级算力即可运行，降低部署成本。

2、智谱发布GLM-5.1高速版：400 tokens/s飙出全球API新极限

智谱发布GLM-5.1高速版API，以400tokens/s的速度刷新全球大模型API速度上限，实现旗舰级全尺寸能力与极致低延迟并存，通过系统级工程优化提升模型性能，推动AI应用的高效发展。

【AiBase提要:】 🧠 智谱GLM-5.1高速版API实现400tokens/s输出速度，刷新全球大模型API速度上限。 🚀 实现旗舰级全尺寸能力与极致低延迟并存，打破行业惯例。 🔧 通过系统级工程优化，包括推理引擎、调度系统和基础设施层的协同优化，提升模型性能。

3、CapCut 与 Gemini 合作推出深度集成:AI 创作工具实现智能互联

CapCut 与 Google Gemini App 合作，用户可在 Gemini 应用内直接调用 CapCut 的高级创意和编辑功能，进一步推动 AI 工具在内容创作领域的普及与创新。

【AiBase提要:】 🚀 CapCut 与 Google Gemini App 合作，用户可在 Gemini 应用内直接调用 CapCut 的高级创意和编辑功能。 💡 此次合作旨在打造更无缝、高效的 AI 创作体验，降低跨应用切换成本。 🌟 CapCut 表示未来创作方式将更加对话化、直观化，并实现智能集成。

4、OpenAI 发布 ChatGPT for PowerPoint：一句话生成 PPT，还能主动揪 Bug

OpenAI 推出 ChatGPT for PowerPoint 插件，使用户能够通过简单的指令快速生成和优化 PPT 内容，同时具备智能分析和修改功能，极大提升了办公效率。

【AiBase提要:】 ✨ 零门槛全免费，全球用户均可体验 ChatGPT for PowerPoint 插件。 💡 支持从零新建 PPT、一键修改/润色页面，甚至能“复盘”方案。 🔒 引入关键操作确认机制，确保每一处修改都可控。

5、WordPress 7.0 正式发布：原生集成 AI 迈入智能建站新时代

WordPress 7.0 正式发布，原生集成AI能力，标志着网页搭建迈入智能化阶段。新版在内容创作、后台界面和移动端体验方面进行了全面升级，为用户带来更高效、流畅的建站与编辑体验。

【AiBase提要:】 🧠 原生集成AI能力，提升内容创作效率。 🎨 后台界面现代化，优化用户体验。 📱 移动端自定义功能增强，提升响应式编辑能力。

6、Spotify 联手环球音乐推出 AI 翻唱与混音：正版版权的“降维打击”来了

Spotify与环球音乐合作推出AI翻唱和混音功能，标志着音乐版权领域的一次重大变革。该功能基于合法授权，为用户提供了全新的创作方式，并通过合理的分成机制保障了艺术家的利益。这一举措不仅提升了Spotify的市场竞争力，也对其他AI音乐平台形成了有力的挑战。

【AiBase提要:】 🎧 Spotify与环球音乐达成AI翻唱和混音协议，为粉丝提供合法创作工具。 ⚖️ 强调“知情同意、致敬署名和合理报酬”的黄金三原则，区别于其他AI平台的侵权模式。 📈 Spotify股价因AI战略暴涨13%，展现其在音乐版权领域的强大影响力。

7、拒绝“人机单聊”！UniClaw2026 公测：AI 正在迈入“多人社交模式”

北京本源万象人工智能科技有限公司推出的全新AI原生即时通讯产品UniClaw，其突破了传统单聊对话框模式，将AI从单人效率工具升级为群体协作的社交Agent，开启了AI的多人协作模式。文章还详细描述了UniClaw的三大核心角色以及开放的Agent应用社区。

【AiBase提要:】 ✨ UniClaw作为AI原生即时通讯产品，打破了传统单聊对话框模式，开启AI多人协作模式。 🧠 AI智能体（Agent）在群组中承担信息中枢、沟通润滑剂和主动协调人的角色，提升协作效率。 🚀 开放的Agent应用社区降低了使用门槛，用户可一键引入特定功能的Agent，实现即插即用。

8、拒绝彩排，真刀真枪上舞台!美团LongCat-Video-Avatar1.5开源:全面击败主流闭源模型

美团龙猫大模型团队正式开源商用级数字人视频生成模型 LongCat-Video-Avatar1.5，该版本在唇形同步、物理合理性、长视频稳定性等方面实现全面跃升，并通过多项技术升级显著提升了模型的商业应用价值和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 模型将音频特征提取编码器从 Wav2Vec2 升级为 Whisper-large，提升音素变化与发音节奏的捕捉能力。 🔄 引入 GRPO 技术，优化手部与连续性对齐，解决手部畸变和动作不连贯问题。 🚀 采用 DMD 技术，推理效率提升 15 倍，生成一段 10 秒视频仅需约 1 分钟。 详情链接:https://github.com/meituan-longcat/LongCat-Video

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