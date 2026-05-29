AI日报：Claude Opus 4.8上线；小红书PC端上线AI搜索助手点点；阶跃星辰开源Step 3.7 Flash 大模型

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1、吊打GPT-5.5！Claude Opus 4.8 上线 价格暴降三分之二

Anthropic发布的Claude Opus 4.8在智能体编程、复杂逻辑推理和多领域知识工作方面实现了显著提升，同时优化了用户体验和计算成本。

【AiBase提要:】 🧠 强化智能体编程与复杂逻辑推理能力 📈 在多项基准测试中超越GPT-5.5与Gemini3.1Pro ⚡ 提升运行速度并降低计算成本

2、小红书 PC 端上线 AI 搜索助手“点点”：基于海量真实笔记支持多轮对话与收藏导入

小红书在PC端上线AI搜索助手“点点”，基于海量真实笔记提供主动对话式交互，支持多轮对话和收藏导入，提升回答精准度与个性化体验。该功能进一步补齐多端联动场景，并通过“生成式AI+真实社区生态”差异化路线，打破传统搜索引擎壁垒，深化AI搜索战略布局，重塑内容社区流量入口与信息分发效率。

【AiBase提要:】 🤖 小红书PC端上线AI搜索助手“点点”，支持多轮对话与收藏导入 🌐 通过“生成式AI+真实社区生态”差异化路线，打破传统搜索引擎壁垒 📈 深化AI搜索战略布局，重塑内容社区流量入口与信息分发效率

3、速度翻倍！阶跃星辰开源 Step 3.7 Flash 大模型

阶跃星辰发布并开源了新一代Flash模型Step 3.7 Flash，该模型专为智能体的生产化落地而设计，针对代码编写、联网搜索及多模态工作流进行了深度优化。

【AiBase提要:】 🧠 采用先进的稀疏混合专家（MoE）架构，总参数量达到196B。 🌐 具备强大的原生多模态理解能力，可以直接识别并解析UI界面、图表和文档等复杂视觉信息。 🔧 在长链路、多轮次的智能体工作流中表现出极高的工具调用稳定性。

4、AI卷向电商治理！拼多多上半年出台 40 余项举措，高科技作弊成打击重点

拼多多近期加大了对AI相关违规商品和服务的治理力度，特别是在涉考领域，如AI押题工具和隐蔽化变相服务被重点清理。同时，平台还加强了对AI生成内容标识的治理，并出台了多项综合合规措施，以提升消费者购物环境的安全性和健康性。

【AiBase提要:】 🧠 拼多多针对AI相关违规商品与服务展开治理，重点打击AI押题、数据投毒等行为。 🔐 平台加强合规要求，对AI生成内容标识进行专项治理，确保符合《人工智能生成合成内容标识办法》。 🛒 平台上半年已出台40余项综合治理举措，覆盖商品准入、广告治理及知识产权保护等多个核心环节。

5、Grok Build 0.2.7 重磅更新：/usage、/login 上线，多子代理共享终端 + 图像理解大提升

Grok Build 0.2.7 版本更新带来了多项核心改进，包括新增 /usage 和 /login 命令，优化了用户管理和登录流程，同时引入多子代理共享终端功能，显著提升了图像理解能力和跨平台兼容性，为开发者提供了更高效的编码体验。

【AiBase提要:】 /usage 命令上线，提升用户管理便捷性。 /login 支持优化，增强账号切换体验。 多子代理共享终端功能，提高并行任务处理能力。 详情链接:https://x.ai/build/changelog

6、小米宣布 MiMo-V2-Pro/Omni 将于2026年6月下线，全面切换 V2.5系列

小米宣布将于2026年6月30日停止旧版本MiMo模型服务，并以MiMo V2.5系列替代。此举旨在提升推理能力和性价比，同时推动开发者迁移至新版本。

【AiBase提要:】 🚀 小米将MiMo-V2-Pro/Omni模型下线，替换为MiMo V2.5系列。 💡 新版本模型具备更强的推理能力与更高的性价比。 🔄 小米通过统一模型版本提升开发者调用效率和平台稳定性。

7、阿里云百炼全面CLI化并开源:一行命令打通AI Agent全栈能力编排

阿里云百炼全面CLI化并开源，通过一行命令打通AI Agent全栈能力编排，实现了从单点模型调用向多能力复杂协同编排的战略跨越，同时降低了开发者构建复杂任务流的门槛。

【AiBase提要:】 🧠 阿里云百炼CLI将主流模型、应用工作流等核心能力封装为命令行入口 🌐 实现了从单点模型调用向多能力复杂协同编排的战略跨越 🔧 开源举措降低了开发者构建复杂任务流的门槛

8、忆密度升45%、Token省35%!!腾讯混元发布最强记忆插件 Hy-Memory

腾讯混元推出的Hy-Memory智能记忆插件，其通过三层核心技术解决了长期协作型AI Agent的记忆碎片化和时序混乱问题。Hy-Memory在多个测试集上表现优异，显著提升了记忆密度和处理效率，并提供了多种配置以适应不同需求。

【AiBase提要:】 🧠 6层记忆框架精准归位，提升记忆效率 ⚙️ System1/System2双系统兼顾速度与深度 🔄 演化链机制保留因果痕迹，避免历史错误

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