AI日报：小米上线招聘Agent；腾讯发布AI创作平台Craft；抖音严打AIGC违规带货

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1、小米上线招聘Agent:基于xiaomimimo大模型，支持简历精准匹配与校招咨询

小米招聘Agent的上线标志着其在AI技术应用上的重要进展，通过智能求职助手提升校园招聘效率，并展示了大模型在企业服务场景中的潜力。

【AiBase提要:】 🧠 小米招聘Agent通过AI技术实现简历精准匹配与校招政策解答。 🚀 基于xiaomimimo大模型，支持复杂任务处理和跨会话记忆能力。 📊 展示了垂直领域大模型从技术框架开源到业务落地的范式。

2、腾讯发布 AI 创作平台“代号 Craft”：自然语言即可“一键生成”游戏世界

腾讯发布全新AI游戏创作平台‘代号 Craft’，通过自然语言驱动和AIGC工具链，大幅降低游戏开发门槛，实现从创意到落地的快速转化。该平台不仅提供丰富的美术资源，还支持多类型游戏开发，标志着游戏行业向AI原生时代的转型。

【AiBase提要:】 🎮 自然语言驱动游戏开发，简化流程 🎨 提供万种预制美术资源，降低门槛 🔄 推动游戏开发模式变革，进入AI原生时代

3、科大讯飞发布讯飞AI眼镜:内置GlassClaw助理，售价4299元

科大讯飞发布讯飞AI眼镜，内置GlassClaw AI助理，支持多场景实时翻译与独立工作流处理，标志着端侧AI向消费级硬件的深度延伸。

【AiBase提要:】 🧠 内置“龙虾助手”GlassClaw AI助理，支持独立完成复杂工作流。 📶 支持122种语言实时翻译，覆盖通话、面对面及视觉场景。 🚀 超轻机身集成强劲端侧AI算力，推动端侧AI向独立算力平台演进。

4、抖音生活服务交出“消保”成绩单：先行赔付 2.4 亿元，严打 AIGC 违规带货

文章详细介绍了抖音生活服务在过去一年在消费者权益保护和平台体验提升方面的显著成果，包括低质内容治理、先行赔付机制以及针对AIGC技术的专项治理。这些举措展现了平台从“流量扩张”向“品质深耕”的战略转型，并为行业树立了技术合规的标杆。

【AiBase提要:】 📉 低质内容违规率下降82% 💰 先行赔付金额达2.4亿元 🤖 严打AIGC违规带货

5、国产具身大模型 Wall-OSS-0.5 重磅开源：预训练即可“零样本”部署

国产具身智能领域迎来重大突破，自变量机器人开源了VLA模型Wall-OSS-0.5，实现了无需任务特定微调即可在真实机器人上进行‘零样本’部署。该模型在多个任务中表现出色，展现了强大的泛化能力和技术优势。

【AiBase提要:】 🧩 零样本部署能力：Wall-OSS-0.5在未经微调的情况下，成功完成多项任务。 🚀 微调效率提升：相比行业标杆，Wall-OSS-0.5在同等数据预算下表现更优。 🧠 能力重塑：高强度动作训练后，模型的多模态感知能力得到提升。

6、阿里语音大模型霸榜国际权威榜单，夺得国产语音 AI“三冠王”

阿里巴巴凭借语音大模型 Fun-Realtime-TTS-Preview 在全球语音排行榜中斩获第五、国产第一的佳绩，展现了其在语音AI领域的强大实力。

【AiBase提要:】 🧠 阿里语音大模型在ASR、Chat和TTS三大核心赛道中均登顶国内榜首。 ⚡ Fun-Realtime-TTS-Preview 实现了实时化跨越，具备毫秒级延迟下的高自然度语音效果。 🚀 阿里语音技术的突破标志着国产语音AI迈向“深度智能”时代。

7、ElevenLabs 发布 Music v2：支持“一曲多变”与商业版权全授权

ElevenLabs 发布了其音乐生成模型 Music v2，该模型在音乐编排复杂度、歌唱表达和曲风切换能力上实现了质的飞跃。Music v2 提供了动态曲风切换、分段式创作与编辑以及专业级音效支持等功能，同时确保了全程合规和商业自由。此外，Music v2 已集成至 ElevenCreative 工具及 ElevenMusic 创作平台中，标志着 AI 音乐创作工具正从“猎奇的玩具”转向“生产力工具”。

【AiBase提要:】 🎨 动态曲风切换：模型支持在同一轨道内无缝切换曲风，例如从华丽的歌剧瞬间过渡到重金属摇滚，并能维持稳定的节奏与连贯性。 🔒 版权合规：Music v2 完全构建于合法的授权数据之上，所有生成的音乐均已取得商业使用许可。 🚀 行业竞速：ElevenLabs 的 Music v2 直接对标 Google 的 Flow Music、Stability AI 及 Suno 等主流玩家，展现其向“专业化商业音乐创作工具”转型的决心。

8、OpenAI扩大广告平台访问权限，向更多广告主发出邀请，针对免费ChatGPT用户推出精准投放机会

OpenAI正在加速推进其广告业务商业化进程，向更多潜在广告主发送广告平台邀请，允许他们在特定地区的免费ChatGPT用户中进行针对性投放。这一举措标志着OpenAI从早期有限测试转向更广泛的自助服务模式，进一步探索如何在保持用户体验的同时实现可持续变现。

【AiBase提要:】 📢 OpenAI扩大广告平台访问权限，向更多广告主发出邀请 💰 广告投放针对美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的免费ChatGPT用户 📊 平台设置最低每日预算25美元，CPC建议为3.5美元左右

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