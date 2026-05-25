华为MatePad Pro Max官宣6月1日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:华为MatePad Pro Max国行版已确认将在6月1日的发布会上登场，它不仅承载着华为首款Pro Max级别平板的定位，更带来了一组在纸面上相当激进的数据。

这款平板的机身厚度被压缩到了4.7毫米，重量控制在499克。在13英寸以上的大尺寸平板中，这组数字让它在轻薄维度上暂时没有对手，同时也通过了莱茵的轻薄抗弯认证。其背后的云隼架构对内部堆叠进行了系统性重塑，主板堆叠密度提升了15%，厚度反而下降了22%，整机的抗弯折能力提升了60%。

屏幕方面，它配备了一块13.2英寸的3K柔性OLED云晰柔光屏，分辨率达到3000乘2000，屏占比为94%。这块屏幕支持144Hz高刷新率和1600尼特的峰值亮度，覆盖P3广色域，并通过纳米蚀刻柔光技术与莱茵全局护眼5.0认证。

核心硬件上，华为罕见地提前公布了处理器型号。MatePad Pro Max将搭载全新的Kirin T93Pro旗舰芯片。官方数据显示，配合散热系统与鸿蒙6系统的软硬芯云垂直整合，整机性能提升幅度高达45%。

存储与续航方面，它提供了最高20GB内存加1TB存储的组合，内置10400毫安时电池，支持66瓦快充。系统层面运行鸿蒙HarmonyOS6，支持双桌面模式，能够运行PC级的WPS、中望CAD个人版与剪映专业版等应用，并首发音悦家App，强化了在影音创作场景下的工具属性。

（举报）