AI日报：OpenAI未官宣新旗舰GPT-5.6意外曝光；昆仑万维发布天工SkyClaw-v1.0；阿里 Qwen3.7-Max 编程能力全球登顶第二

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1、上下文 150 万 tokens！OpenAI未官宣新旗舰GPT-5.6意外曝光

文章介绍了OpenAI未正式官宣的新旗舰大模型GPT-5.6，其具有150万token的超长上下文窗口和强大的前端生成能力，可能在6月发布，并引发行业竞争。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.6的上下文窗口达到150万token，显著提升文本处理能力。 🎨 GPT-5.6能够生成商用级前端界面，展现强大的设计能力。 🚀 GPT-5.6的发布将引发全球AI科技巨头的新一轮竞争。

2、国产模型大突破！昆仑万维发布天工高性能 Agent 模型 SkyClaw-v1.0

昆仑万维集团推出高性能 Agent 模型 SkyClaw-v1.0，支持百万 token 上下文和多步任务执行，性能超越多个主流开源模型，并提供极具竞争力的定价和免费试用服务，推动国产大模型在智能体生态建设与长文本处理领域的进步。

【AiBase提要:】 🚀 支持百万 token 上下文，优化多步任务执行能力。 💰 性价比高，定价低于主流模型的一半。 🆓 提供 2 至 4 周免费试用，便于用户体验。

3、阿里 Qwen3.7-Max 编程能力全球登顶第二！Code Arena 1541 分，仅次 Claude，35 小时自主任务刷新生产力上限

阿里 Qwen3.7-Max 在编程领域取得重大突破，以 1541 分位列全球第二，展现出卓越的编程能力和长周期任务处理能力，为 AI 编程工具的发展带来新动力。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen3.7-Max 在 Code Arena 榜单中以 1541 分位列全球第二，展现强大的编程能力。 ⏱️ 支持 35 小时连续自主任务，提升开发效率，实现生产级项目应用。 🌐 兼容多种 Agent 框架，降低 AI 编程门槛，推动全球开发者生产力革命。

4、商汤 Seko AI 再进化：发布生产链路 Seko Space，加速漫短剧工业化布局

商汤 Seko AI 在西安站的生态发展交流会上发布了生产链路 Seko Space，加速漫短剧工业化布局。该平台通过“创编一体”的技术优势，重塑了漫短剧的生产逻辑，并推出了企业会员扶持计划，助力创作者进阶为高产达人。同时，Seko Space 作为“中央控制室”，解决了大中型影视公司的协作痛点，推动行业向工业化范式转型。

【AiBase提要:】 🍎 生态爆发：Seko AI 平台已汇聚超过 70 万个人创作者与 1300 家企业用户。 🛠 链路升级：Seko Space 将打通从灵感创意到成品输出的工业化管线。 💡 技术重塑：Seko AI 的“创编一体”方案将制作周期缩短 80% 至 90%。

5、Hyper3D Rodin Gen-2.5 发布：4 秒百万面、全球首款千万面级 3D 生成模型，细节直逼生产级资产

Hyper3D Rodin Gen-2.5发布：4秒百万面、全球首款千万面级3D生成模型，细节直逼生产级资产。

【AiBase提要:】 🧠 Rodin Gen-2.5引入自适应思考努力机制，根据任务复杂度动态分配计算资源。 🖼️ 采用原生3D生成架构，仅需一张参考图即可生成带PBR材质的完整贴图模型。 🏆 影眸科技凭借原创技术获得SIGGRAPH2025最佳论文奖，印证其技术实力。

6、AI“治安官”上岗周年：抖音大模型治理谣言，处置浏览量下降62%

文章介绍了抖音平台利用AI大模型技术在信息内容生态治理中的最新成效，展示了从‘人找谣言’到‘模型主动出击’的转变，以及通过语义核查、主动防御和多方联动等手段提升谣言治理效率。

【AiBase提要:】 🧠 AI求真大模型提升谣言识别准确率至95% 🛡️ 通过“求真卡”功能引导用户获取事实真相 🔄 多方联动构建共治生态，提升信息传播质量

7、苹果 Siri 重磅升级：1.2 万亿参数谷歌定制模型“掌脑”，本地运行速度成关键

苹果正在采用一款由谷歌定制的1.2万亿参数大型语言模型，作为下一代Siri的核心。这一模型规模远超当前主流移动端模型，引发业界高度关注。苹果注重用户隐私与实时性，简单查询将优先在本地设备上运行，这将考验苹果在大模型高效推理上的能力。未来几个月，全球AI巨头竞赛进入新阶段，苹果与谷歌的深度融合值得关注。

【AiBase提要:】 🧠 苹果采用1.2万亿参数的谷歌定制模型作为Siri核心 ⚡ 本地运行速度成为关键挑战 🚀 AI大战进入新阶段，苹果与谷歌深度合作

8、支付宝披露：3亿笔AI付、支持95%通用智能体、发布AI钱包和Token Pay

支付宝在AI支付领域取得重大突破，完成了3亿笔AI智能体支付，并支持95%的通用智能体框架，成为全球首个大规模商用的AI原生支付基建。同时，支付宝发布了全球首个Token Pay服务和AI钱包产品，构建了面向AI时代的全栈AI原生支付体系。此外，支付宝还推出了全球化AI支付解决方案，助力AI商业生态的发展。

【AiBase提要:】 🤖 支付宝完成3亿笔AI智能体支付，支持95%通用智能体框架。 💰 发布全球首个Token Pay服务和AI钱包产品，构建全栈AI原生支付体系。 🌐 蚂蚁集团推出全球化AI支付解决方案，助力AI商业生态发展。

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