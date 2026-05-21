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特斯拉月薪3万抢“老司机”：监督版FSD入华 急招智驾测试技师

2026-05-21 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:特斯拉今日上午正式对外确认，其监督版FSD已可以在中国使用，宣告这套智能驾驶系统完成了最关键市场的落地一步。官方同时明确了它的法规身份:依据联合国R-171法规，这仍属于L2级驾驶辅助功能，驾驶员必须全程保持注意力并随时准备接管，同时承担所有行驶法律责任。

在商业层面，这套系统目前只接受按月订阅，此前的一次性买断方案早在今年2月就已全球停售。特斯拉方面暗示，随着系统未来向无监督自动驾驶迭代，订阅价格还会进一步上调。

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几乎是在同一时间窗口，特斯拉中国密集放出了一批与智能驾驶测试强相关的招聘岗位，这被外界视为FSD在华真正落地的配套人才储备。开放岗位涵盖智驾测试技师、智驾测试工程师和智驾场地测试专员等多个角色，直属于自动驾驶Autopilot研发部门，工作地点同步铺开至北京、上海、广州、深圳、苏州、武汉等9个城市，且均被标注为“急聘”。

这些岗位的职责描述透露出明确的任务导向。除了实车测试与跨团队协作，岗位内容还明确提及要跟踪中国认证与监管法规的变化，并直接指向“加速完全自动驾驶”“主动安全功能”以及“Autopilot整车级测试”等核心目标。

薪酬信息也已部分浮出水面。以智驾实车测试技师为例，不同招聘平台显示其月薪最高可达3万元。这种从系统准入到团队扩建的同步推进，说明特斯拉正试图在华搭建一个从技术落地到合规运营的完整闭环。

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