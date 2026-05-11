联想拯救者新一代Y70手机配置公布 将于5月19日正式发布

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:联想拯救者手机Y70新一代将于5月19日正式发布，新机目前已在联想商城官网开启预约通道，各项核心配置也随之曝光。作为一款定位电竞的旗舰机型，这款手机在性能、散热、屏幕以及续航等多个维度都进行了大幅升级，引发了不少玩家的关注。

在核心性能上，新机搭载了高通第五代骁龙8芯片，同时配备LPDDR5X Ultra9600Mbps超高速内存与UFS4.1闪存。

联想拯救者Y70新一代首创了凝胶加液金VC的组合散热方案，内部塞入了一块面积达5500mm²的超大VC均热板，辅以12W液金导热和10W高导热凝胶。官方公布的测试数据显示，这套方案能让综合性能提升3.9%，CPU核心平均温度降低7.1℃，长时间高负载运行也能保持稳定。

屏幕素质同样是这款新机的亮点。它采用了一块6.8英寸的2K分辨率电竞屏，发光材料来自京东方Q10，并通过芯片级AI功耗调校，使得屏幕面板的实际功耗甚至低于普通1.5K屏。这块屏幕支持144Hz高刷新率和360Hz触控采样率，局部峰值亮度高达7000nits，同时还通过了SGS护眼认证并支持全程DC调光，兼顾了极致观感与用眼舒适度。

续航方面，新机内置了一块容量高达8000mAh的星环电池，支持90W有线快充，并且配备了旁路充电技术。这意味着用户在边玩边充时，电流可以绕过电池直接供电，既减少了机身发热，也延长了电池寿命，对于长时间游戏的玩家来说实用性极强。

除了上述核心卖点，联想拯救者Y70新一代在细节配置上也没有缩水。影像方面搭载了5000万像素主摄，日常拍摄完全够用。通信方面，新机支持eSIM功能，最多可实现双实体SIM卡加双eSIM的组合，达到一机四卡双待的效果。此外，该机还通过了IP66、IP68和IP69三重防水防尘认证，整机耐用性得到了进一步保障。

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