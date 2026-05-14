特斯拉推出“轻松贷”：Model 3首付5.59万起 月供低至2193元

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:特斯拉官方宣布上线名为“轻松贷”的限时购车金融方案，活动窗口从5月13日持续至5月31日，精准覆盖了Model3、Model Y以及Model Y L三款主力车型。

这一方案的核心卖点被概括为“四低”:低首付、低月供、低利息、低尾款，意在层层击穿潜在车主的购车门槛。

以最受关注的Model3后轮驱动版为例，这款官方售价23.55万元的车型，在5年期的贷款方案下，首付金额被拉低至5.59万元起步。此后的月供仅为2193元，年化利率锁定在0.99%的低位。贷款期满后，用户可选择支付一笔4.55万元的尾款来最终拥有车辆。

同样的金融逻辑也应用在了Model Y后轮驱动版上。该车官方售价26.35万元，在相同的5年期方案里，起步首付同样是5.59万元，每月需还款2691元，尾款设定为5.27万元，年化利率保持一致。

对于预算和还款偏好存在差异的群体，特斯拉还额外备好了两种选项。一种是5年0息方案，其首付要求稍高，为7.99万元起，但整个还款周期内没有利息负担。另一种是5年低息方案，将首付门槛进一步压低至4.59万元，为手头资金紧张的用户提供了更大的弹性空间。

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