AI日报：快手拟分拆可灵AI独立融资；360升级“安全龙虾”平台；网信办要求AI生成视频必须标注

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1、快手拟分拆可灵AI独立融资，估值达200亿美元剑指明年IPO

快手拟分拆可灵AI独立融资，估值达200亿美元，剑指明年IPO。可灵AI作为快手布局通用人工智能的核心产品，商业化进程迅速，年化营收已突破3亿美元，并覆盖C端订阅与B端API调用，全球创作者规模突破6000万。

【AiBase提要:】 🚀 快手计划分拆可灵AI独立融资，估值达200亿美元。 📈 可灵AI自发布以来商业化进程迅速，年化营收已突破3亿美元。 🌐 可灵AI覆盖C端订阅与B端API调用，全球创作者规模突破6000万。

2、网信办发布短视频标注新规:AI生成及虚构内容列入必选标签

中央网信办全面部署短视频内容标注工作，明确要求平台为用户提供六类必选标签，标志着短视频治理进入“强制显性”新阶段。新政不仅针对增量内容强化审核，还要求平台对存量视频进行分批回溯补标，确保实现“应标尽标”。此举旨在提升虚假信息治理效率，为AI合成内容划定传播红线，推动短视频产业回归内容合规。

【AiBase提要:】 ✅ 标注新规要求短视频发布必须选择六类标签之一，强化内容透明度。 🔍 强调对存量视频进行补标，确保“应标尽标”，提升治理效率。 ⚖️ 监管介入旨在重塑健康、可信的内容生态，推动产业合规发展。

3、小米自研大模型MiMo实战能力获国际认可

小米自研大模型MiMo在Hermes Agent中的出色表现，以及小米推出的激励计划对全球开发者的吸引力。

【AiBase提要:】 🧠 Hermes Agent的调用量登顶全球榜首，日均Token调用量达2910亿 🚀 MiMo大模型成为Hermes Agent的核心推动力，贡献了1.45万亿Token调用量 💰 小米推出“100万亿Token”免费激励计划，吸引大量开发者参与

4、百度发布Ernie5.1:预训练成本骤降94%，性能挺进全球Search排行榜前四

百度发布Ernie5.1，通过创新技术显著降低预训练成本并提升性能，成为全球Search排行榜前四的中国模型。

【AiBase提要:】 ✅ 百度发布新一代语言模型Ernie5.1，基于Ernie5.0预训练底座优化而成。 🚀 采用“一次性弹性训练框架”，预训练成本仅为同类模型的6%。 📊 Ernie5.1在Arena Search排行榜上位列全球第四、中国模型第一。

5、告别工具人:360升级“安全龙虾”平台，拟推10分钟自建专家智能体

360公司通过“龙虾计划”推动AI智能体平台的发展，旨在提升员工生产力并探索AI时代的新型办公形态。该平台已集成多个专业智能体，并提供低成本的Token调用模式，助力企业高效应用AI技术。

【AiBase提要:】 🧠 360公司启动“龙虾计划”，向员工发放1亿Token额度用于AI智能体平台 🛠️ “360安全龙虾”内置逾百个专业智能体，覆盖代码开发、办公协作等垂直领域 💰 提供分级调用模式，最高可削减99%的Token消耗，降低企业部署成本

6、告别终端分屏焦虑，Claude Code 推出 Agent View 统管后台 AI 任务

Claude Code 新推出的 Agent View 功能为开发者提供了统一的界面来管理多个 AI 编程任务，显著提升了并发任务的调度效率。该功能通过无感知交互和后台处理能力，优化了任务管理和决策流程。

【AiBase提要:】 📌 Agent View 提供单一视图集中管控所有 AI 编程会话，提升任务调度效率。 💡 实现无感知交互，允许开发者在总览界面直接输入指令，确保任务连续性。 🚀 支持后台处理能力，用户可通过指令将任务转入后台或发起后台会话。

7、宇树科技发布全球首款量产载人变形机甲GD01，起售价390万元

宇树科技发布的全球首款量产载人变形机甲GD01，是人形机器人与通用人工智能（AGI）技术融合的重要里程碑，其强大的动力性能和形态变换能力为特种作业、文旅及高端出行领域带来了新的可能性。

【AiBase提要:】 ✅ 全球首款量产版载人变形机甲GD01发布，标志着人形机器人与AGI技术的融合进入民用市场。 ✅ GD01具备双足直立行走与四足行进模式的无缝切换能力，动力性能强大。 ✅ 该产品推动高性能伺服驱动与大规模模型控制技术在重型装备上的应用。

8、谷歌地图深度集成 Gemini：CarPlay 导航即将进入对话时代

谷歌地图正在为 Apple CarPlay 版本引入 Gemini 人工智能助手，这将显著提升车载导航的智能化体验。用户可以通过对话方式与 AI 交互，获取更详细的出行建议和地点信息。这一功能的实现得益于苹果系统层面的开放，使得第三方应用能够更深入地集成到 CarPlay 生态中。

【AiBase提要:】 🚗 谷歌地图将通过 Gemini 人工智能助手提升 CarPlay 的导航体验。 💡 用户可通过对话方式与 AI 交互，获取更详细的出行建议和地点信息。 🌐 苹果系统开放为第三方应用深度集成提供了支持，推动车载系统向智能副驾转型。

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