首页 > 原创 > 关键词  > 快手最新资讯  > 正文

AI日报：快手拟分拆可灵AI独立融资；360升级“安全龙虾”平台；网信办要求AI生成视频必须标注

2026-05-12 16:16 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、快手拟分拆可灵AI独立融资，估值达200亿美元剑指明年IPO

快手拟分拆可灵AI独立融资，估值达200亿美元，剑指明年IPO。可灵AI作为快手布局通用人工智能的核心产品，商业化进程迅速，年化营收已突破3亿美元，并覆盖C端订阅与B端API调用，全球创作者规模突破6000万。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 快手计划分拆可灵AI独立融资，估值达200亿美元。

📈 可灵AI自发布以来商业化进程迅速，年化营收已突破3亿美元。

🌐 可灵AI覆盖C端订阅与B端API调用，全球创作者规模突破6000万。

2、网信办发布短视频标注新规:AI生成及虚构内容列入必选标签

中央网信办全面部署短视频内容标注工作，明确要求平台为用户提供六类必选标签，标志着短视频治理进入“强制显性”新阶段。新政不仅针对增量内容强化审核，还要求平台对存量视频进行分批回溯补标，确保实现“应标尽标”。此举旨在提升虚假信息治理效率，为AI合成内容划定传播红线，推动短视频产业回归内容合规。

【AiBase提要:】

✅ 标注新规要求短视频发布必须选择六类标签之一，强化内容透明度。

🔍 强调对存量视频进行补标，确保“应标尽标”，提升治理效率。

⚖️ 监管介入旨在重塑健康、可信的内容生态，推动产业合规发展。

3、小米自研大模型MiMo实战能力获国际认可

小米自研大模型MiMo在Hermes Agent中的出色表现，以及小米推出的激励计划对全球开发者的吸引力。

【AiBase提要:】

🧠 Hermes Agent的调用量登顶全球榜首，日均Token调用量达2910亿

🚀 MiMo大模型成为Hermes Agent的核心推动力，贡献了1.45万亿Token调用量

💰 小米推出“100万亿Token”免费激励计划，吸引大量开发者参与

4、百度发布Ernie5.1:预训练成本骤降94%，性能挺进全球Search排行榜前四

百度发布Ernie5.1，通过创新技术显著降低预训练成本并提升性能，成为全球Search排行榜前四的中国模型。

QQ20260512-093146.jpg

【AiBase提要:】

✅ 百度发布新一代语言模型Ernie5.1，基于Ernie5.0预训练底座优化而成。

🚀 采用“一次性弹性训练框架”，预训练成本仅为同类模型的6%。

📊 Ernie5.1在Arena Search排行榜上位列全球第四、中国模型第一

5、告别工具人:360升级“安全龙虾”平台，拟推10分钟自建专家智能体

360公司通过“龙虾计划”推动AI智能体平台的发展，旨在提升员工生产力并探索AI时代的新型办公形态。该平台已集成多个专业智能体，并提供低成本的Token调用模式，助力企业高效应用AI技术。

【AiBase提要:】

🧠 360公司启动“龙虾计划”，向员工发放1亿Token额度用于AI智能体平台

🛠️ “360安全龙虾”内置逾百个专业智能体，覆盖代码开发、办公协作等垂直领域

💰 提供分级调用模式，最高可削减99%的Token消耗，降低企业部署成本

6、告别终端分屏焦虑，Claude Code 推出 Agent View 统管后台 AI 任务

Claude Code 新推出的 Agent View 功能为开发者提供了统一的界面来管理多个 AI 编程任务，显著提升了并发任务的调度效率。该功能通过无感知交互和后台处理能力，优化了任务管理和决策流程。

【AiBase提要:】

📌 Agent View 提供单一视图集中管控所有 AI 编程会话，提升任务调度效率。

💡 实现无感知交互，允许开发者在总览界面直接输入指令，确保任务连续性。

🚀 支持后台处理能力，用户可通过指令将任务转入后台或发起后台会话。

7、宇树科技发布全球首款量产载人变形机甲GD01，起售价390万元

宇树科技发布的全球首款量产载人变形机甲GD01，是人形机器人与通用人工智能（AGI）技术融合的重要里程碑，其强大的动力性能和形态变换能力为特种作业、文旅及高端出行领域带来了新的可能性。

QQ20260512-133941.jpg

【AiBase提要:】

✅ 全球首款量产版载人变形机甲GD01发布，标志着人形机器人与AGI技术的融合进入民用市场。

✅ GD01具备双足直立行走与四足行进模式的无缝切换能力，动力性能强大。

✅ 该产品推动高性能伺服驱动与大规模模型控制技术在重型装备上的应用。

8、谷歌地图深度集成 Gemini：CarPlay 导航即将进入对话时代

谷歌地图正在为 Apple CarPlay 版本引入 Gemini 人工智能助手，这将显著提升车载导航的智能化体验。用户可以通过对话方式与 AI 交互，获取更详细的出行建议和地点信息。这一功能的实现得益于苹果系统层面的开放，使得第三方应用能够更深入地集成到 CarPlay 生态中。

【AiBase提要:】

🚗 谷歌地图将通过 Gemini 人工智能助手提升 CarPlay 的导航体验。

💡 用户可通过对话方式与 AI 交互，获取更详细的出行建议和地点信息。

🌐 苹果系统开放为第三方应用深度集成提供了支持，推动车载系统向智能副驾转型。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 首个原生4K直出，可灵AI带来的“创作解放”

    当AI可以直出4K画面，是一种怎样的体验? 既是人像肌理被精确还原，也是巨龙鳞片的层层分明。 更直接来说，就像是充了视频网站会员一下从流畅干到超高清。

    ​可灵AI ​AI视频 ​4K直出

  • 即梦和可灵，能不能接住AI短剧风口？

    AI生成视频，冰火两重天。 一边是曾经炸场的Sora关停，一边是国内即梦、可灵用户与收入飞涨，以及阿里旗下新面孔Happy Horse1.0模型的涌现，引起新的狂欢。 这种强烈反差的直接原因，当然在于用户需要替代方案。 在多家海外科技媒体发布的Sora 迁移指南中，即梦、可灵与Google Veo3.1、Runway Gen-4.5等被列为主要替代方案。 Sensor Tower数据显示，Sora宣布关停后一周，可灵全球周�

    ​视频生成模型 ​AI生成视频 ​Sora关停

  • 可灵AI发布创作者计划3.0，从创作者支持到商业化赋能全面加码

    4月25日，可灵AI“灵感工坊”第三期在北京郎园举行，发布“可灵AI创作者计划3.0”，以“4K零距片场”为主题，聚焦创作者成长与AI影视工业化。新计划推出“灵感聚光计划”提供百万级资源扶持优质内容，及“灵感新秀计划”覆盖创作全周期，实现从工具到商业化的闭环。同时，可灵AI发布原生4K视频模型，提升画质至院线级，并展示《纸手机》等爆款案例。圆桌论坛探讨AI重塑影视工业流程，强调技术降低门槛，让创作者回归内容本质。

    ​北京国际电影节 ​可灵AI ​创作者沙龙

  • 月之暗面Kimi再融资20亿美元：半年四轮融资 估值冲破200亿美元

    月之暗面Kimi即将完成新一轮约20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。 本轮由美团龙珠领投，中国移动、CPE（中信产业基金）等机构参投，其中仅龙珠出资即超过2亿美元。 今年1至2月，月之暗面已密集完成三轮融资，累计金额约19亿美元。 加上本轮，公司在不到半年内累计融资超39亿美元，折合人民币逾376亿元，超越MiniMax与智谱，位列国内大模型创业公司首位。 美团龙珠�

    ​Kimi融资 ​大模型创业 ​AI估值200亿

  • AI仿真人不如AI仿超市

    我真没空管你们这些水果蔬菜、厨房用品、酒水饮料的事了。 谁也没想到，在经历了邪恶猫狗的叙事浪潮后，AI短片的新风口是火车上的小推车——啤酒饮料矿泉水，花生瓜子八宝粥，前面的乘客把腿收一收!

    ​AI短片 ​小推车 ​短视频创作

  • Moka 2026 产品发布会：用三位 AI “同事”，迎接 AI 原生组织时代

    Moka于2026年5月13日在北京举办产品发布会，将旗下HR SaaS全面升级为Moka AI，推出三位AI“同事”——招聘Eva、人事Eva和BP Eva，以及底层引擎Moka AI Studio。这标志着Moka从工具向智能伙伴的转型，旨在帮助组织应对AI原生时代的挑战。通过AI同事主动推进招聘、人事事务和人才管理，Moka试图将HR从执行者转变为组织架构师，同时实现软件定制化，迎接千企千面的新时代。

    ​Moka ​AI产品发布会 ​AI人力资源软件

  • 造一台AI PC＝跑一遍AI基建——重新认识“创新的联想”

    联想在2026年4月22日发布ThinkPad新品及天禧AI生态，提出“超级个体”概念，即个体×ThinkPad×天禧AI=超级个体。文章从四个工序解析AI+PC的制造：大脑（天禧AI3.7的端云混合架构）、产线（天津工厂60%自动化率，每9秒下线一台）、神经（iChain供应链智能体覆盖90%部门）、地基（生态级零碳工厂和海神液冷技术）。联想通过自研技术整合算法、芯片、供应链和能耗，让AI+PC成为用户不在时也能工作的“分身”，体现中国创新的另一种形态——工程纪律与产品落地。

    ​联想AI创新 ​ThinkPad生态 ​超级个体

  • 硅谷最新估值5亿的文档产品Mintlify：以AI为上帝重构，1000万ARR

    如果说“App正在消失”的观点略有夸张，那么一个更明确的趋势是:App的使用方式正在发生变化。用户不再总是打开应用、逐层点击、自己完成操作，而是直接表达需求，由AI在后台完成调用和执行。 这带来了新的问题和机会。 拿餐饮场景来说，如果有一天越来越多的客人不再亲自翻菜单，而是让AI助手根据自己的口味、预算和忌口推荐菜品，那么问题就变成:你的菜单是否以�

    ​AI驱动应用 ​用户行为变化 ​餐饮数字化

  • 靠AI生成视频拿下2500万用户的团队转做「视频修改Buzzy」，融资2000万美元

    过去⼀年，AI 视频可能是整个 AI 应用领域里最拥挤的赛道之⼀。 从 Sora 到可灵、从 Veo 到 Seedance ，基模公司之间的竞争已经白热化。应用层也不甘示弱，画布分镜、脚本生成、⼀键成片 ……几乎每⼀种“从0到1生成视频”的路径都挤满了选手。在所有人都在抢“生成”份额的节点，一家已经拥有2500万用户、ARR 做到1500万美元的 AI 视频公司，推出了新产品 ΓBuzzy」，却选择做�

    ​AI视频 ​Buzzy ​视频修改

  • AI新王诞生！Anthropic估值冲爆1.2万亿 首次反超OpenAI

    长期笼罩在OpenAI阴影下的二号选手”Anthropic，近期在链上Pre-IPO市场的隐含估值骤然飙升至1.2万亿美元（约合人民币8.7万亿元）。 若Anthropic以这一估值顺利完成首次公开募股，它将直接跃升为全球第11大上市公司，缔造商业史上的新神话。 最新链上Pre-IPO交易数据显示，短短七天内，Anthropic估值暴涨20%，单周涨幅已相当于一家头部上市公司的体量。而自2025年10月以来，其估值曲

    ​Anthropic估值 ​OpenAI阴影 ​链上Pre-IPO

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM