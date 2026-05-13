卢伟冰称内存涨价618成购机期：至少涨到明年底

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:小米今年的618大促在今天正式拉开帷幕。与往年的热闹促销不同，今年的开场白里多了一份来自供应链端的严肃提醒。小米合伙人卢伟冰公开表态，在内存价格持续上涨的背景下，今年的618或许是消费者近期最佳的购机窗口。

卢伟冰并没有避谈成本压力。他明确指出，受高性能计算与数据中心需求猛增的拉动，此轮内存价格上涨的力度远远超出了此前的预期，并且呈现出超长的周期性。按照他的判断，这股涨价势头至少会延续到明年年底。

事实上，涨价带来的影响早有征兆。今年以来，已经有多家手机厂商对旗下老产品进行过价格上调。小米虽然将调整动作一拖再拖，但最终还是在4月11日宣布了部分产品的价格变动，终究没能完全绕开这波浪潮。

具体来看那一次调价，REDMI K90Pro Max上调了200元。Turbo5和Turbo5Max则取消了新春特惠活动，不过针对512GB大内存版本，小米依然选择继续自掏腰包补贴200元，试图分担一部分来自成本端的压力。

当时卢伟冰就曾解释过背后的数据。他说，同版本内存的价格与去年第一季度相比，飙升了近四倍。一个12GB加512GB的存储组合，成本上涨了约1500元，16GB加1TB版本的涨幅更是相当惊人。这对一贯贴着极致性价比标签去定价的REDMI系列，冲击尤为直接。

不过从横向对比来看，小米的涨价幅度和覆盖面还是比同行要克制一些。卢伟冰此前也透露过实现这种相对温和调整的原因。小米的业务版图足够多元，除了手机、平板和PC，还有汽车和大家电等品类。这种多赛道的布局，使得在手机上可以扛住一部分压力，为定价争取到缓冲空间。

（举报）