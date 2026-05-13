卢伟冰：全新小米17 Max是小米17的全面升舱版

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:小米17Max今日正式官宣，确认将在本月内登场。尽管官方尚未锁定具体日期，但依据小米此前的发布节奏，多方预测指向5月21日，也就是下周四。这将是小米在标准版旗舰之外投下的一枚大屏重磅炸弹。

小米合伙人卢伟冰在社交平台上分享了一组数据。他提到，从小米12一路走到小米17，小米已经连续做了五代小屏标准版旗舰，这条产品线积累了大量用户的喜爱和认可，也沉淀下了清晰的产品定义。但在这五年里，团队始终能听到一个越来越强烈的呼声:能不能在标准版的基础上，出一个大屏版本?

正是为了回应这个呼声，小米17Max应运而生。卢伟冰并没有用“加大版”来称呼它，而是直接将其定义为小米17的“全面升舱版”。他特别强调，这台机器并不是简单粗暴地把屏幕拉大、电池塞满就完事，而是在影像能力、屏幕素质、续航实力以及性能释放这几个维度上，全部实现了Max级别的大幅度提升。

先从屏幕说起。小米17Max正面搭载的是一块6.9英寸的大直屏，预计维持1.5K分辨率，并支持120Hz LTPO自适应刷新率。对于偏爱大视野、拒绝曲面误触的用户来说，这显然是一次精准的需求捕捉。

机身变大带来的另一个红利是散热空间和性能释放的上限。该机搭载了第五代骁龙8至尊版处理器，配合LPDDR5X内存与UFS4.1闪存的铁三角组合。由于大机身能为散热系统提供更强的布局余量，其实际性能输出预计会比标准版小米17来得更加奔放。

续航配置则是这次Max最直观的“升舱”体现。小米17Max将内置一块超过8000毫安时的超大容量电池，一举刷新小米品牌手机电池容量的纪录。在充电组合上，外界普遍预期它仍会配备100W有线快充与50W无线快充，并兼容100W PPS协议，电量回血速度不减。

影像系统也同步拉满。该机配备了一套徕卡三摄影像模组，主摄是一枚两亿像素传感器，超广角镜头为5000万像素，此外还有一颗5000万像素的潜望式长焦镜头，支持三倍光学变焦。从硬件规格来看，这套影像配置与标准版相比同样做到了明显跃升。

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