苹果iOS 26.5正式版发布：新增端到端加密RCS消息互通

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:时隔近两个月，苹果在今日凌晨正式推送了iOS26.5更新，带来了一系列备受关注的新功能与安全修复。

此次更新最引人注目的变化，莫过于iPhone与安卓用户之间终于实现了端到端加密的RCS消息互通。这意味着，跨平台发送的消息如今也能获得与iMessage同等级别的安全保护。在实际使用中，加密消息会以小锁图标标识，用户一眼便能判断通信是否安全。不过需要注意的是，这项功能目前仍依赖运营商支持，正处于逐步推广阶段。

地图应用也迎来了一项实用更新。苹果新增了"推荐地点"功能，系统会结合用户当前位置和近期搜索记录，智能推送可能感兴趣的地点。这一改进不仅让地图变得更好用，也被外界视为苹果即将推出地图广告功能的前奏，预计相关广告将在今年夏季正式上线。

与此同时，苹果还发布了全新的"Pride Luminance"动态壁纸，与Apple Watch的同系列表盘和表带形成呼应，为用户提供更统一的视觉体验。

安全方面同样不容忽视。苹果在本次iOS26.5及iPadOS26.5更新中一口气修复了超过50个安全漏洞，涵盖图片处理、内核、快捷方式、聚焦搜索以及截图等多个环节。苹果建议所有符合升级条件的用户尽快完成更新，以确保设备安全。

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