公安部网安局：网站及APP均须双备案 漏办将面临罚款与停机

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:据公安部网安局消息，太原三家涉网企业近日因一个看似微小的疏漏，收到了警方的行政警告处罚。这三家企业在完成工信部ICP备案并将网站正式联网运行后，忽略了一个关键的法定步骤，未在规定期限内到公安机关办理网络安全备案。

山西省太原市公安局小店分局在日常检查中发现了这一情况。警方认定，这三家企业的行为已构成不履行国际联网备案职责。最终，执法部门依据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的相关规定，对它们作出了行政警告的处罚决定。

这一案例暴露出许多涉网企业在合规认知上的一个普遍盲区。很多人误以为办完了工信部的ICP备案，网站或应用就可以合法运营了。但事实并非如此，公安机关的网络安全备案是一项独立的法定义务，两者不能互相替代。

简单来说，ICP备案管的是“能不能上网”，而公安网安备案管的是“运营得安不安全、合不合法”。法律规定的办理顺序非常明确:先完成工信部ICP备案，拿到备案号后的30天内，必须到属地公安机关网安部门完成安全备案，两者不能互相替代，缺少任何一个都属违法。

伴随着新版《网络安全法》的实施，2026年起对未履行备案义务的处罚力度已大幅升级，直接关系到企业的生死存亡。罚款不再是象征性的，一般违规的代价是5万至50万元;如果因未备案导致数据泄露等安全事故，罚款将攀升至50万至200万元;情节特别严重的，罚金最高可达1000万元，同时企业负责人也会被处以1万至10万元的个人罚款，并记入信用档案。

根据相关法规的明确要求，所有涉网企业在网站、APP等网络载体正式联通运行后的30天内，必须完成公安机关的网络安全备案。这是一条清晰的硬性规定，没有例外。

对于不履行这项备案职责的后果，法规也给出了明确的处罚依据。违反规定的企业，不仅会面临公安机关的警告，还可能被处以停机整顿不超过六个月的处罚。对于依赖线上业务的公司来说，停机半年的打击无疑是巨大的。

要正确完成这项备案，涉网企业需要通过网络正式联通之日起的30天内，登录全国互联网安全管理服务平台等官方渠道进行操作。办理时需要备齐一系列关键材料，包括企业营业执照、法定代表人身份证、安全负责人身份证以及域名证书等，然后严格按照平台流程进行规范提交。

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