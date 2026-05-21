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AI日报：腾讯上线AI助手Marvis；智谱AI推AutoClaw移动端APP；Photoshop 27.7 重磅更新

2026-05-21 16:20 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、腾讯上线操作系统层级AI助手Marvis，支持跨端操控与本地隐私模式

腾讯推出的Marvis AI助手在操作系统层级实现深度整合，提供智能系统管理、安全隐私保护和跨端协同功能，降低用户使用门槛并提升效率。

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【AiBase提要:】

📱 Marvis作为操作系统层级AI助手，实现电脑智能化操作与任务自动化。

🔒 提供隐私模式与安全机制，确保数据不出电脑且敏感操作需用户确认。

🔄 支持跨端可视化操控，实现手机与电脑的实时交互与远程控制。

2、智谱AI正式推出AutoClaw移动端APP，支持云端双模式执行

智谱AI推出AutoClaw移动端APP，支持云端双模式执行，进一步拓展AI Agent的使用场景，降低用户触达门槛，并为后续功能扩展和生态完善奠定基础。

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【AiBase提要:】

📱 AutoClaw移动端APP上线，拓宽AI Agent使用场景。

⚙️ 支持本地和云端双模式运行，提升任务执行灵活性。

🔄 后续功能将逐步扩充，完善多端协同生态闭环。

3、Photoshop 27.7 重磅更新：移除工具支持本地 AI，生成式积分福利翻倍

Photoshop 27.7 版本更新带来了移除工具的本地化支持，提升了隐私安全性，并优化了生成式 AI 的使用权益和工作流程。

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【AiBase提要:】

🖼️ 移除工具引入端侧 AI 模型，提升隐私安全并减少对云端依赖。

💡 生成式 AI 权益升级，积分从 25 提升至 100，优化工作流体验。

⚙️ 工作流更人性化，界面焕新，性能提升并修复关键漏洞。

4、亚马逊 SageMaker AI 推出兼容 OpenAI API 的实时推理端点

亚马逊 SageMaker AI 推出了兼容 OpenAI API 的实时推理端点，使得用户可以轻松调用 SageMaker 上的模型，无需额外的客户端定制或代码重写。该功能支持多模型托管，并简化了认证流程，为用户提供更高效、灵活的推理解决方案。

【AiBase提要:】

🌟 新增 OpenAI 兼容 API：SageMaker AI 实时推理端点现支持 OpenAI API，只需更改 URL 即可调用模型。

🛠️ 多模型托管：用户可在同一端点上托管多个模型，使用相同的 OpenAI SDK 进行访问。

🔑 简化认证流程：支持 Bearer Token 认证，方便用户安全地访问 SageMaker AI 端点。

5、SpaceX招股书首揭家底：卫星互联网独撑盈利，航天与AI仍巨亏

SpaceX的招股书揭示了公司从火箭发射企业转型为卫星互联网和AI基础设施巨头的财务状况。卫星互联网业务是当前的主要收入来源，而航天和AI业务仍面临亏损压力。

【AiBase提要:】

🚀 卫星互联网业务成为SpaceX的主要收入来源，2026年第一季度收入达32.6亿美元。

📉 航天业务和AI业务仍处于亏损状态，分别亏损6.62亿美元和24.69亿美元。

🌐 SpaceX计划整合火箭、卫星互联网与AI算力，目标在2028年部署轨道数据中心。

6、阿里平头哥真武M890重磅亮相：性能跃升3倍，开启“芯-云-模型-推理”全栈Agent化时代

阿里云在2026年5月20日的峰会上宣布完成面向“Agentic（智能体）时代”的全栈技术体系升级，标志着从“服务人类用户”的云转向打造支撑海量智能体工作的“AI工厂”。

【AiBase提要:】

🧠 核心底座：平头哥真武M890芯片性能跃升3倍，适配Agent场景下的高精度训练与低精度推理需求。

💻 核心入口：重构“千问云”实现AI原生交互，通过标准化Skills和CLI工具快速调用云平台能力。

🚀 技术战略：“芯-云-模型-推理”全栈融合，解决Agent负载的无规律弹性、短生命周期等挑战，提升任务目标对齐效率。

7、打击虚假图片！OpenAI引入 Google SynthID 图像水印

OpenAI 与 Google 合作推出双重防护机制，通过元数据和隐形水印提升 AI 图像的真实性验证能力，旨在建立行业新标准。

【AiBase提要:】

🧠 元数据与隐形水印的双重保险机制确保图像真实性验证

🛡️ C2PA 标准提供透明的生成记录，SynthID 水印抵抗常规处理

🌐 行业合作推动 AI 图像检测技术发展

8、阿里云百炼重磅升级：全栈开放接入，打造模型“超级市场”

阿里云百炼平台升级，接入多家第三方顶尖模型，打造AI模型超级市场，为企业用户提供一站式模型选型与集成解决方案，推动中国AI生态发展。

【AiBase提要:】

🧠 接入多家行业领先的第三方顶尖模型，涵盖文本、图像、视频及多模态生成等多个维度。

🛠️ 提供极简集成方案，通过统一API接口调用主流模型，降低研发与维护成本。

🌐 打造AI模型超级市场，推动中国AI模型生态向更高效、协作的方向演进。

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