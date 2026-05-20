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iPhone绝版配件回归 448元握把支架重新上架

2026-05-20 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:一款曾经被抢断货的iPhone配件，如今悄然回到了苹果官网的货架上。这款名为Hikawa GripStand的产品，今天重新上架销售，定价448元，提供了橙色、蓝色和岩石色三种选择。它集握把与支架功能于一身，但身份并不仅是一件普通的手机周边。

这款配件最早在去年11月首次亮相，是苹果为纪念其在无障碍设计领域深耕40周年而推出的特别产品。由于初期限量供应，上架后迅速被抢购一空，之后便长期处于缺货状态，被不少用户称为“绝版配件”。此次回归，算是给了当初没抢到的人第二次机会。

绝版配件回归！苹果官网 448 元握把支架重新上架：首发售罄的iPhone配件又来了

它的设计出自洛杉矶设计师Bailey Hikawa之手，通体采用高端亲肤硅树脂材质，专为支持MagSafe的iPhone机型打造。其核心功能并非花哨的装饰，而是实实在在地解决一部分用户的握持难题。它能大幅降低用户长时间拿着手机时手部所需持续付出的力量，帮助手部活动能力受限的群体更轻松、更稳定地握住设备，从而减少意外滑落的风险。

除了提升握持的稳定性，它还藏着一个实用的结构。翻转并调整角度后，握把就能直接变成一个手机支架，无需借助任何其他配件，用户就能在横屏追剧或视频通话时彻底解放双手。

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    一款名为Hikawa GripStand的iPhone配件，兼具握把和支架双重功能，今天在苹果官网重新上架销售，产品定价448元，一共提供橙色、蓝色和岩石色三种配色可选。 资料显示，这款配件最早于去年11月首次上线，苹果推出这款产品，是为了纪念公司在无障碍设计领域深耕40周年。 首次发售时它属于限量供应款，刚一上架就被消费者抢购一空，后续很长时间都处于缺货状态。

    ​iPhone配件 ​MagSafe握把 ​苹果上架

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