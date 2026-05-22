雷军强烈建议大家现在就换手机 内存涨价影响手机行业

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:小米17Max正式登场，最终的定价只比普通版贵了300元，在国补后的到手价从4299元起。当雷军在发布会上公布这个数字时，他并没有单纯强调性价比，而是顺势抛出了一个更沉重的行业预判。

雷军直言，在内存价格持续暴涨的当下，这个定价已经是压着成本线在走，他甚至用了“非常超值”来形容。但紧接着，他话锋一转，给出了一个让全场安静下来的提醒。他说，根据小米的预测，未来两年内存还会继续涨下去，手机售价将被迫跟着水涨船高，整个行业的机器只会越来越贵。

“如果你有计划未来一年换手机的话，我强烈推荐你，现在就换。”雷军的这句话，等于给所有犹豫中的消费者画了一条清晰的时间线。

这背后，小米集团总裁卢伟冰此前也做过更远期的判断。他警告，这轮内存涨价周期很可能要延续到2027年底，甚至拖入2028年。他预判，到2026年下半年至年底，部分国产旗舰直板手机的价格，将历史性地突破1万元人民币的大关。

事实上，涨价早已不是预警，而是正在发生的现实。进入2026年以来，已有多家手机厂商对在售机型进行了调价，中端机型普遍上调了200元至400元，高端旗舰的涨幅则更为明显。

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