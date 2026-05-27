AI日报：小米MiMo-V2.5系列API降价；千问升级拍照问健康；豆包将禁用拍题答疑

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1、小米 MiMo-V2.5 系列 API 永久降价，最高降幅达 99%

小米MiMo-V2.5系列API永久降价，最高降幅达99%，同时优化计费体系，提升额度并简化规则，技术底座的突破进一步降低了单位成本。

【AiBase提要:】 🧠 MiMo-V2.5系列API永久降价，最高降幅达99% 🔄 计费体系升级，额度翻倍且规则简化 🚀 技术底座突破，推理系统优化降低单位成本

2、通义千问升级“拍照问健康”:能圈图、懂推理，三甲医生实测认可

通义千问APP升级了“拍照问健康”功能，实现了医学图像理解与临床推理能力，通过视觉圈选、联动推理和过程透明等核心功能，提升了健康辅助诊断的可靠性。

【AiBase提要:】 🧠 视觉圈选：AI可直接在图像上圈出异常区域，如皮疹细节。 🧮 联动推理：结合年龄、性别和多指标进行排除法分析，提升诊断准确性。 🔍 过程透明：系统展示“识别-标注-推理”的全过程，增强用户信任感。

3、多家AI平台回应高考期间服务受限:豆包将禁用拍题答疑，腾讯元宝延续不答题策略

多家AI平台回应高考期间服务受限，豆包将禁用拍题答疑，腾讯元宝延续不答题策略，行业普遍采取限制措施，AI应用进入分场景治理阶段。

【AiBase提要:】 🧠 AI工具在高考期间将限制答疑功能以维护考试公平。 📱 豆包将禁用拍题答疑，腾讯元宝延续不答题策略。 📊 行业普遍采取限制措施，AI应用进入分场景治理阶段。

4、重磅！MiniMax M3 即将发布：稀疏注意力架构突破，百万 Token 上下文效率暴增

MiniMax即将发布新一代大模型M3，其核心架构采用稀疏注意力机制，有效解决了超长上下文场景下的计算瓶颈。实测数据显示，M3在Prefill和Decoding阶段的性能较前代M2分别提升了9.7倍和15.6倍，展现出强大的效率优势。这一突破有望推动大模型从参数规模竞赛转向效率与实用性竞赛，为实际应用带来更高效的体验。

【AiBase提要:】 🧠 M3采用稀疏注意力架构，解决超长上下文计算瓶颈。 🚀 M3性能较M2提升显著，Prefill和Decoding阶段效率大幅提升。 💡 MiniMax通过技术创新推动大模型向效率与实用性竞赛转型。

5、上海发布AI微短剧“沪8条”:最高千万资助，全流程AI化重塑出海版图

上海市文化和旅游局发布《上海市加快推进人工智能赋能微短剧高质量发展的若干措施》，通过技术扶持和全方位要素保障，推动上海成为全国‘AI+微短剧’产业高地。政策涵盖资金支持、审核机制优化、出海基地建设等多方面内容，旨在加速AI微短剧的发展与国际化布局。

【AiBase提要:】 🚀 推出8方面24项举措，打造AI+微短剧产业高地 💰 最高1000万元资金支持自主研发的AI微短剧智能体项目 🌍 建设微短剧出海基地，对优秀出海企业给予最高50万元奖励

6、MiniMax、阶跃星辰联手支付宝：AI 原生支付基建迎来“大模型国家队”

MiniMax和阶跃星辰与支付宝达成战略合作，推动AI原生支付基建的发展。通过接入支付宝的定制方案，双方在Token充值、会员订阅自动化和AI营销闭环等方面实现商业化突破。同时，支付宝还支持95%的通用智能体框架，并与多家汽车厂商合作，推动车载AI支付的应用。

【AiBase提要:】 🤖 强强联合：AI 智能体开启商业化闭环 🔄 赋能生态：支付宝构建 AI 时代的“商业中枢” 🚗 场景扩张：车企联盟助力“车载 AI 付”落地

7、环球音乐与 TikTok 续签多年授权协议，AI 监管成为合作核心

环球音乐集团（UMG）与 TikTok 达成多年战略授权协议，重点在于 AI 生成音乐的治理，强化版权保护，并提升艺人推广工具。

【AiBase提要:】 🔐 严控未经授权的 AI 内容：双方承诺识别并移除平台上的 AI 生成音乐，解决版权与艺术侵权争议。 💰 强化归属与补偿：改进艺术家与词曲作者的归属权系统，确保经济效益流向人类创作者。 📈 商业工具升级：扩充艺人推广工具，包括增强的营销方案、电子商务集成和粉丝互动功能。

8、Google将SynthID技术接入搜索与Chrome:一键验证是否为AI生成图片

Google宣布其SynthID水印技术已被使用超过5000万次，并将其深度集成至Google搜索和Chrome浏览器，使用户能够通过简单交互快速验证AI生成内容的真实性。这一举措有助于提升AI内容透明度，对抗深度伪造技术滥用，推动AI生成内容的合规化与可追溯性成为行业标准。

【AiBase提要:】 🖼️ Google将SynthID技术接入搜索与Chrome，实现AI生成内容的快速验证。 🔍 通过“这是用AI做的吗?”等交互功能，用户可直接判断网页媒体内容的真实性。 🌐 Google此举推动AI生成内容的合规化与可追溯性，为全球数字内容生态建立信任机制。

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