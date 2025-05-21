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尊界 S800 上市发布会宣布将于 5 月 30 日举行

2025-05-21 09:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:鸿蒙智行近日正式对外宣布，尊界品牌旗下首款车型S800的上市发布会将于本月30日晚19:30准时举行。作为华为系目前定位最为高端的车型，尊界S800以其庞大的车身尺寸与先进的技术配置，吸引了市场的广泛关注。

尊界S800车身长宽高分别达到5480mm、2000mm、1536mm，轴距长达3370mm，整备质量为2859kg，被明确划定为D级行政轿车范畴。该车型将首次搭载六大核心技术，包括途灵龙行底盘、天使座主动安全防护系统、华为星河通信技术、鸿蒙ALPS座舱2.0、华为车语系统2.0以及华为巨鲸电池2.0，全面展现华为在智能汽车领域的深厚积累。

智能驾驶辅助方面，尊界S800配备了包括4颗激光雷达、3颗分布式毫米波雷达、11个视觉摄像头、12个超声波雷达以及2颗角毫米波雷达在内的全方位传感器矩阵，能够更精准地识别各类障碍物，显著提升行车安全性。

动力系统上，尊界S800提供增程版与纯电版两种选择。增程版车型搭载了业界最大的65度电池包，WLTC工况下纯电续航里程分别可达272公里和331公里，若换算为CLTC工况，续航里程有望突破400公里。此外，增程版还首发了6C超压高压充电技术，仅需10.5分钟即可将电量从10%充至80%。纯电版车型则搭载了能量密度最高的5C纯电电池包，容量为97kWh，同样支持快速充电，从10%充至80%仅需12分钟，后续还将推出120度电池版本，进一步延长续航里程。

性能方面，尊界S800提供前后双电机和三电机两种动力布局。双电机版最大功率分别为160kW和230kW，而三电机版前电机最大功率为160kW，两台后置电机最大功率合计达273.5kW，系统总功率高达635kW，预计零百加速时间将进入3秒级，展现出强劲的动力性能。随着上市日期的临近，尊界S800的市场表现值得期待。

华为系百万豪华轿车！尊界S800上市定档：就在月底

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