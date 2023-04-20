百度发布基于交通大模型的全域信控缓堵解决方案

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:百度宣布发布基于交通大模型的全域信控缓堵解决方案。

据介绍，面向中大型城市，针对常态拥堵、异常拥堵以及景区学校单点单线区域的拥堵情况，在交通大模型的加持下，提供全域感知、全域优化、全域协同、全栈服务的全链条多场景信控缓堵方案，赋能“减量控大、缓堵保畅、 便民出行”等业务场景，让市民出行更便捷、交通管理更安全、城市运转更畅通。

百度智能交通研究院院长李琴介绍，以人工智能为基础的多模态交通大模型，助力实现系统间的协同交互，正在为城市交通治理注入新动能。基于交通大模型的百度全域智能信控缓堵解决方案，是百度在芯片、框架、大模型、应用场景等全栈布局下的一个典型现象级应用。

基于实时感知、机器视觉、交通预测、问题诊断、策略推荐、配时优化、个性化提示等交通大模型，提供全域感知、全域优化、全域协同和全域服务四大能力，实现信控优化的代际提升，可实现超千规模路口的全域拥堵治理。通过区域优化，可实现15-30%的效率提升;通过多区域协同的全域优化，可实现20-30%的交通效率提升，助力交通管理者轻松掌握全局。

目前基于全域感知、全域优化、全域协同与全域服务的全域信控缓堵解决方案，百度已在北京亦庄、河北保定、湖南株洲、重庆永川等城市实践部署。

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