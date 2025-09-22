realme真我GT8系列官宣10月发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:今日，真我官方正式宣布，备受瞩目的真我GT8系列新机将于10月震撼发布。此次，真我将一次性推出GT8与GT8Pro两款年度旗舰机型，并打出“将越级进行到底”的响亮口号，引发市场广泛关注。

此前，真我副总裁徐起就曾透露，真我GT8Pro将是一款大改款旗舰之作，将在外观设计、核心技术以及用户体验等多个维度实现全方位革新。而据官方及多方爆料，真我GT8Pro确实不负众望，展现出Ultra级的产品实力，有望带来颠覆想象的影像效果，堪称真我史上最强旗舰。

具体配置方面，真我GT8Pro被曝将采用顶级的2K直屏，搭载高通第五代骁龙8至尊版芯片，性能表现值得期待。在影像系统上，该机更是后置了2亿像素潜望长焦镜头，无疑将为用户带来前所未有的拍摄体验。此外，真我GT8Pro还配备了大师级对称双扬声器、大尺寸X轴线性马达以及3D超声波屏幕指纹等高端配置，全方位提升用户的使用感受。

数码博主“数码闲聊站”也发文称，作为真我七周年的献礼旗舰，真我GT8Pro在性能、影像以及外围配置上都迎来了史诗级的升级，实现了全面的升档。这一系列的爆料与官宣信息，无疑让真我GT8系列新机成为了近期数码圈的焦点话题。

