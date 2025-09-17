AI日报：阿里云开源通义DeepResearch；夸克推医师考试大模型；迪士尼将起诉MiniMax

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、阿里云开源通义DeepResearch:轻量级AI代理，性能比肩OpenAI

阿里云通义实验室宣布开源通义DeepResearch，这款轻量级AI代理在性能上实现了与OpenAI深度研究工具的比肩，展现了强大的信息检索和推理能力。

【AiBase提要:】 🧠 通义DeepResearch以300亿参数（实际激活30亿）实现对标OpenAI的性能突破。 📊 在多项权威基准测试中表现卓越，如Humanity's Last Exam获得32.9分。 🚀 支持128K超长上下文，适用于多日行程规划和法律文档分析等复杂任务。

2、夸克推出国内首个全阶段医师考试大模型测试集

夸克推出的国内首个覆盖全阶段医师考试的健康大模型测试集，为医疗AI模型研发提供了坚实基础，并填补了国内在高时效性与广覆盖性医师考试测试集方面的空白。

【AiBase提要:】 ✨ 夸克发布了国内首个覆盖全阶段医师考试的健康大模型测试集。 🧠 测试集涵盖12门核心医学学科，包含约7600道题目，内容来自2024年最新考试。 💡 该测试集通过梯度化策略，提升了模型推理能力的要求，适用于不同级别的考试。

3、全球首位 AI 全栈工程师 “Orchids” 问世

Orchids作为一款新型人工智能产品，被誉为全球首位AI全栈工程师。它在UI和全栈开发方面表现出色，超越了多个知名竞争对手。Orchids支持开箱即用的前端和后端开发，并具备身份验证、数据库管理和支付功能，无需依赖第三方服务，极大简化了开发流程。

【AiBase提要:】 🚀 Orchids在UI Bench和Design Arena中表现优异，超越多个知名竞争对手。 🔧 支持开箱即用的前端和后端开发，无需依赖第三方服务。 🌐 用户可利用Orchids构建原型、UI模型以及完整的应用程序和网站。

4、微软Copilot迎来重磅更新：类ChatGPT记忆管理功能即将上线！

微软Copilot正在加速迈向智能助手的新阶段，即将推出全面的记忆管理功能，并支持与Google Drive的连接。这些更新将提升其在智能助手领域的竞争力，为用户提供更加便捷和个性化的体验。

【AiBase提要:】 🧠 微软Copilot即将推出类ChatGPT的记忆管理功能，用户可通过指令让Copilot记住关键信息。 📁 支持与Google Drive连接，未来可访问和读取Drive中的文件，实现更精准的个性化服务。 💰 部分连接器功能可能被纳入每月20美元的付费订阅计划，未来逐步推送到多个平台。

5、迪士尼等三巨头联手起诉MiniMax，索赔金额或达天文数字

迪士尼、华纳兄弟和环球影业联合起诉中国AI公司MiniMax，指控其通过海螺AI服务大规模侵犯著作权。诉讼涉及未经授权使用电影角色进行AI训练和商业化运营，可能引发对AI行业的版权法律争议。

【AiBase提要:】 🔥 迪士尼等三大好莱坞公司起诉MiniMax，指控其未经授权使用电影角色进行AI训练和商业化运营。 💰 三家公司要求MiniMax返还所有侵权所得，并按每项著作权最高15万美元的标准请求赔偿，总金额可能达到天文数字。 🌐 该诉讼反映了AI时代版权保护的复杂性，可能对整个AI行业产生深远影响，成为人工智能发展史上的里程碑事件。 详情链接:https://www.reuters.com/legal/litigation/disney-universal-warner-bros-discovery-sue-chinas-minimax-copyright-infringement-2025-09-16/

6、AI演示新纪元：Gamma 3.0重磅发布，用Agent和API颠覆创作流程

Gamma 3.0通过引入Gamma Agent和Gamma API，显著提升了演示文稿的创建与编辑效率，并为不同规模的用户提供定制化解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 Gamma Agent：AI驱动的演示文稿编辑功能，通过简单提示实现全面优化。 ⚙️ Gamma API：企业级用户可整合Gamma到现有工作流程中，提升效率。 💼 团队版和商业版计划：满足不同规模用户需求，提供高效创作可能。

7、OpenAI 发布 ChatGPT更新通知： 提升搜索功能，结果更准确

OpenAI 对 ChatGPT 的搜索功能进行了多项重要改进，包括支持长对话、图像搜索以及提供更全面和及时的答案。然而，用户需要注意响应时间可能变长，并且在某些情况下可能会出现错误信息。

【AiBase提要:】 🤖 新版 ChatGPT 支持长对话和图像搜索，提升智能响应能力。 🆕 搜索质量升级，提供更全面及时的回答。 ⚠️ 用户需注意响应时间延长及偶尔的错误信息，建议核实。

8、Notion 即将发布个性化 AI 智能体，助力用户定制工作流

Notion 正在推出一系列 AI 个性化功能，使用户能够根据个人或团队的工作流程自定义 AI 助手。这些功能包括设置头像、名称和行为指令，并支持使用模板或自定义配置。此外，用户还可以在 Notion 市场中分享和销售自定义 AI 助手，进一步增强平台的灵活性和用户驱动性。

【AiBase提要:】 🚀 Notion 将推出 AI 个性化功能，用户可定制 AI 助手外观和行为。 🛠️ 新功能将提供模板选项，并支持用户分享和销售自定义 AI 助手。 📅 Notion 计划在9月18日的主题演讲中展示这些新功能，预计将兼容网页版和移动版。

9、Cursor1.6发布:AI 代码编辑器引入自定义命令，提升团队协作效率

Cursor 1.6版本更新引入了多项创新功能，包括自定义命令、优化代理终端性能、支持MCP协议和新增/summarize命令，旨在提升开发者的生产力和团队协作效率。

【AiBase提要:】 ✨ 引入自定义命令功能，允许开发者创建可重用的提示模板并快速调用。 ⚡ 优化代理终端性能，提高运行速度和稳定性。 🚀 支持MCP协议，扩展AI代理的功能边界，实现外部工具和数据源的无缝连接。 详情链接:https://cursor.com/blog/tab-rl

10、谷歌 AI 推出 TimesFM-2.5：更小巧且具备长上下文的时间序列预测基础模型

谷歌研究团队推出了TimesFM-2.5，这是一个具有2亿参数、解码器单一结构的时间序列基础模型。相比前一版本，其参数数量大幅减少，同时支持更长的上下文长度和本地概率预测，显著提升了准确性和效率。

【AiBase提要:】 🌟 更小更快：参数数量减少至200M，同时提高了准确性。 📈 更长上下文：支持16,384个输入长度，能够进行更深入的历史数据预测。 🏆 基准领跑：在GIFT-Eval中，TimesFM-2.5在点预测和概率预测方面均排名第一。 详情链接:https://huggingface.co/google/timesfm-2.5-200m-pytorch

11、Figma AI设计革命来袭！选中画布一键评论，即刻变身专业编辑器

Figma推出了全新的AI设计和编辑功能，允许用户通过文本提示直接修改设计稿，极大简化了创作流程。该功能已从beta测试阶段转向有限alpha发布，适用于付费计划用户，标志着AI真正融入设计画布的核心。

【AiBase提要:】 ✅ Figma的AI工具允许用户通过自然语言提示直接修改设计稿，提升效率。 💡 新功能基于Figma Make工具扩展，成为通用AI编辑器，支持实时协作。 🌐 AI赋能设计，加速从idea到产品的转化，降低技术门槛，提升整体效率。 详情链接:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGtm-FFZIq1mhn62VRvMBP71yGG_zn9mjKgeqKhDUY-ymMvQ/viewform

