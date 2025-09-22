首页 > 原创 > 关键词  > 尚界H5最新资讯  > 正文

鸿蒙智行尚界H5小订破15万台：明晚上市

2025-09-22 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:尚界汽车对外宣布，旗下中型SUV尚界H5 小订量已突破 150000 台，车主可解锁 3000 元专属现金权益。根据规划，这款备受瞩目的车型将于明晚与全新问界M7 同步上市，为消费者带来更多选择。

尚界H5 自 8 月 25 日开启预售以来，便以16. 98 万元起的亲民价格吸引了广泛关注。预售仅 1 小时，订单量便突破2. 5 万辆， 18 小时内小定数量更是达到 5 万辆，市场反响热烈。作为鸿蒙智行目前最亲民的车型，尚界H5 凭借出色的性价比和智能化配置，迅速成为中型SUV市场的新宠。

车身尺寸方面，尚界H5 长宽高分别为4780/1910/1657（1664）mm，轴距长达2840mm，空间表现超越同级车型。智能化配置是尚界H5 的一大亮点，该车支持华为ADS 4. 0 辅助驾驶系统，Max版车型还配备了华为 192 线激光雷达和4D毫米波雷达，尾部设有两盏小蓝灯，提升了行车安全性与科技感。

在储物空间方面，尚界H5 同样表现出色。纯电版车型提供 124 升容积的前备箱，支持车外双击开启，方便实用。车内后排腿部空间超过 1 米，靠背最大支持 32 度调节，为长途出行提供了舒适的乘坐体验。后备厢常规容积达到 601 升，可同时装下 3 个 28 英寸或 1 个 20 英寸行李箱，下方还提供 32 厘米隐藏式储物空间，容积达 80 升，满足用户多样化的储物需求。

动力方面，尚界H5 提供增程版和纯电版两种选择。增程版搭载一台由上汽生产的1.5L发动机作为增程器，匹配32.6kWh电池，CLTC纯电续航里程为 235 公里，综合续航里程可达 1360 公里，百公里综合油耗仅为4. 44 升。纯电版则提供最大功率分别为 150 千瓦和 180 千瓦的驱动电机，匹配 80 度宁德时代电池，CLTC纯电续航里程最高可达655km，百公里电耗仅为13. 4 度，兼顾了续航与能效。

随着上市日期的临近，尚界H5 的市场热度持续升温。凭借亲民的价格、出色的空间表现、领先的智能化配置以及多样化的动力选择，尚界H5 有望成为中型SUV市场的一匹黑马，为消费者带来全新的出行体验。

鸿蒙智行最亲民车型 尚界H5小订已破15万台：明晚就上市

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 最便宜的鸿蒙智行登场！尚界H5上市：15.98万起

    9月23日，华为鸿蒙智行发布首款车型尚界H5，定位B级SUV，售价15.98-19.98万元。新车提供纯电/增程6款车型，搭载鸿蒙智能座舱，配备10.25英寸仪表+15.6英寸中控屏，支持超级桌面、前后排双屏互联等功能。辅助驾驶方面，高配车型搭载华为乾崑智驾ADS 4.0系统，支持高速领航辅助和全场景泊车。车身尺寸4780/1910/1657mm，轴距2840mm，内部空间领先同级，后排座椅支持角度调节。动力上，增程版纯电续航235km，综合续航1350km；纯电版提供535km和655km两种续航。首销期（9月23日-11月3日）下单可享最高43788元权益。

    ​鸿蒙智行 ​尚界H5 ​华为汽车

  • 鸿蒙智行秋季发布会定档9月23日：尚界H5、新问界M7来了

    鸿蒙智行将于9月23日19:00举行秋季新品发布会，推出三款重磅车型：问界M9新增银境紫配色，全新问界M7定位更亲民，10分钟订单破2万台；尚界首款SUV H5预售价16.98万起，18小时订单超5万台，搭载华为ADS4辅助驾驶系统。多款新品展现强大市场潜力，有望掀起汽车市场新浪潮。

    ​鸿蒙智行 ​问界M7 ​秋季新品发布会

  • 尚界H5小订销量突破16万台！重新定义B级SUV新标准

    9月23日，尚界H5正式突破16万台销量，其中Max版占比75%。该车定位中型SUV，重新定义B级SUV标准，主打智能化，支持华为ADS 4.0辅助驾驶，Max版配备激光雷达等高端硬件。提供增程和纯电版本，增程版综合续航1360公里，纯电版最高续航655公里。整车质保4年或10万公里，首任车主享三电系统终身质保。空间表现越级，轴距达2840mm，智能化配置为最大亮点。

    ​尚界H5销量 ​B级SUV新标准 ​华为ADS

  • 尚界H5小订突破10万台 预售16.98万起

    据官方最新公告，尚界H5自开启预售以来热度持续攀升，截至目前已实现10万小订订单，第二档补贴权益随之正式解锁——2亿现金补贴直接发放，用户当下下订即可立享2000元尾款减免，福利政策“落地即享”的诚意引发市场强烈反响。 官方同步透露，若后续订单量冲击15万，消费者还将解锁3000元尾款减免，这种“越拼越超值”的阶梯式让利模式，进一步点燃了消费者的购车热

    ​尚界H5预售 ​鸿蒙智行 ​中型SUV

  • 全新问界M7上市即火爆：5分钟大定突破10000台

    9月23日，国民SUV全新问界M7正式上市，预售19天累计订单突破23万辆。新车提供增程和纯电两种动力，各三款车型，售价区间分别为27.98-35.98万元和31.98-37.98万元。尺寸升级至5080*1999*1780mm，轴距加长210mm达3030mm，空间表现更优。底盘采用全铝合金前双叉臂+后五连杆悬挂，配备空气悬架和CDC减震器，支持5档高度调节。内饰升级16.1英寸3K中控屏，新增10.25英寸副驾娱乐屏，全系搭载华为乾崑ADS与4项辅助驾驶。首次提供零重力主驾座椅，支持一键躺平，三排座椅可放平拓展超大空间，舒适性全面提升。

    ​问界M7 ​鸿蒙智行 ​国民SUV

  • 全新问界M7小订破22万：将于明晚上市 公布价格

    全新问界M7将于9月22日晚正式上市，小订量已突破22万辆。新车提供增程与纯电两种动力版本，分为Pro、Max、Ultra三款车型，并有五座和六座可选。增程版售价28.8万-36.8万元，纯电版售价32.8万-38.8万元。全系标配华为乾崑ADS 4智能驾驶系统，Pro版首发搭载舱内激光视觉技术。动力方面，增程版综合最大功率达392kW，纯电版提供后驱和四驱选择，续航最长可达1625公里。值得注意的是，申报信息显示增程版将有后驱车型，但此次未推出，引发市场猜测未来或有更多车型布局。

    ​问界M7 ​华为商城 ​增程版

  • 锁定30万级家用SUV销冠！全新一代问界M7上市：27.98万起

    全新问界M7于9月23日上市，推出增程和纯电两种动力共6款车型，售价27.98-37.98万元。新车采用家族化鲲鹏展翼设计，轴距增至3030mm，空间表现更优。内饰升级16.1英寸3K中控屏、副驾娱乐屏及HUD抬头显示，配备零重力座椅和舒云座椅，支持一键放平。智能化方面搭载华为乾崑ADS 4.0辅助驾驶，配备激光雷达和34个传感器，支持全场景智能驾驶。安全上通过超标准碰撞测试，动力提供增程版综合续航1625公里，纯电版续航710公里，支持超快充。

    ​问界M7 ​增程动力 ​纯电动力

  • 预售16.98万起！尚界H5 小订量破 8 万

    自 8 月 25 日启动预售以来，尚界汽车首款中型SUV——尚界H5 持续引发市场热潮。截至最新统计，该车型小订量已突破 8 万台大关，品牌方随即宣布为已下订车主解锁 1000 元专属现金权益。 根据阶梯式福利政策，当小订量突破 10 万台时，现金权益将翻倍至 2000 元，达到 15 万台时更可享 3000 元购车优惠。 车身尺寸方面，尚界H5 以4780mm车长、2840mm超长轴距实现空间越级，后排腿�

    ​尚界H5预售 ​中型SUV ​购车优惠

  • 全新问界M7首发舱内激光视觉辅助驾驶：远超行业常规视觉能力

    9月23日晚，华为发布全新问界M7，提供两个版本智驾系统。高阶版配备舱外192线激光雷达，舱内激光雷达视觉辅助驾驶版为行业首创，结合摄像头实现视觉ADS增强功能，支持高速及快速路智能领航、紧急转向辅助、异形障碍物自动刹车等。余承东表示，华为舱内激光雷达视觉辅助驾驶能力远超行业纯视觉方案。高阶版智驾系统配备前后激光雷达及4D毫米波雷达，拥有全维防撞4.0功能，具备全方位、全目标、全天气和全场景防撞能力。

  • 40亿打造 全新问界M7小订累计突破23万辆

    鸿蒙智行全新问界M7于9月5日开启预售，截至9月23日累计订单突破23万辆。新车提供Pro、Max、Ultra三个版本，增程版售价28.8-36.8万元，纯电版32.8-38.8万元。预售10分钟订单超2万台，1小时突破10万台。车身尺寸升级，轴距加长至3030mm，空间表现更优。内饰配备16.1英寸3K中控屏、零重力座椅及后排吸顶娱乐屏，全系标配华为乾崑ADS+4智能驾驶系统，并搭载Nearlink星闪钥匙，解锁精度提升超5倍。

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM