鸿蒙智行尚界H5小订破15万台：明晚上市

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:尚界汽车对外宣布，旗下中型SUV尚界H5 小订量已突破 150000 台，车主可解锁 3000 元专属现金权益。根据规划，这款备受瞩目的车型将于明晚与全新问界M7 同步上市，为消费者带来更多选择。

尚界H5 自 8 月 25 日开启预售以来，便以16. 98 万元起的亲民价格吸引了广泛关注。预售仅 1 小时，订单量便突破2. 5 万辆， 18 小时内小定数量更是达到 5 万辆，市场反响热烈。作为鸿蒙智行目前最亲民的车型，尚界H5 凭借出色的性价比和智能化配置，迅速成为中型SUV市场的新宠。

车身尺寸方面，尚界H5 长宽高分别为4780/1910/1657（1664）mm，轴距长达2840mm，空间表现超越同级车型。智能化配置是尚界H5 的一大亮点，该车支持华为ADS 4. 0 辅助驾驶系统，Max版车型还配备了华为 192 线激光雷达和4D毫米波雷达，尾部设有两盏小蓝灯，提升了行车安全性与科技感。

在储物空间方面，尚界H5 同样表现出色。纯电版车型提供 124 升容积的前备箱，支持车外双击开启，方便实用。车内后排腿部空间超过 1 米，靠背最大支持 32 度调节，为长途出行提供了舒适的乘坐体验。后备厢常规容积达到 601 升，可同时装下 3 个 28 英寸或 1 个 20 英寸行李箱，下方还提供 32 厘米隐藏式储物空间，容积达 80 升，满足用户多样化的储物需求。

动力方面，尚界H5 提供增程版和纯电版两种选择。增程版搭载一台由上汽生产的1.5L发动机作为增程器，匹配32.6kWh电池，CLTC纯电续航里程为 235 公里，综合续航里程可达 1360 公里，百公里综合油耗仅为4. 44 升。纯电版则提供最大功率分别为 150 千瓦和 180 千瓦的驱动电机，匹配 80 度宁德时代电池，CLTC纯电续航里程最高可达655km，百公里电耗仅为13. 4 度，兼顾了续航与能效。

随着上市日期的临近，尚界H5 的市场热度持续升温。凭借亲民的价格、出色的空间表现、领先的智能化配置以及多样化的动力选择，尚界H5 有望成为中型SUV市场的一匹黑马，为消费者带来全新的出行体验。

