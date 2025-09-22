比亚迪李云飞回应巴菲特清仓：股票投资 有买就有卖

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:近日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司已彻底清仓比亚迪股份。

这一消息迅速在国内引发广泛关注，并在今日一大早冲上热搜榜单。面对外界的种种猜测与议论，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞及时作出回应。他表示，早在2022年8月，伯克希尔便开始陆续减持其于2008年购入的公司股票，至去年6月，其持股比例已降至5%以下。李云飞强调:“股票投资，有买就有卖，这是再正常不过的事情。”

2008年9月26日，在芒格的积极推动下，巴菲特通过伯克希尔哈撒韦旗下的中美能源公司，以每股8港元的价格认购了2.25亿股比亚迪公司H股股份，约占比亚迪本次配售后10%的股份，交易总金额约18亿港元。此后多年，比亚迪在巴菲特的投资版图中占据重要地位。

然而，自2022年起，伯克希尔哈撒韦开始逐步减持比亚迪股份。同年8月24日，首次卖出133万股，均价277.1港元;9月1日，再次减持171.6万股，平均每股作价262.7243港元;11月1日，又减持了329.7万股，平均每股作价169.8685港元。进入2023年，减持步伐并未停歇，3月31日出售248万股后，持股比例降至10.90%;10月25日完成出售82.05万股，持股比例从8.05%降至7.98%。至2024年7月16日，以每股238.4港元卖出139.55万股后，持股比例已降至4.94%，此后根据港交所规定，无需再披露减持情况。直至今年3月底，伯克希尔哈撒韦终于完全清仓比亚迪股份。

对于这段投资历程，李云飞在回应中表达了对芒格和巴菲特的感激之情:“感谢芒格和巴菲特对比亚迪的认可!也感谢过去17年的投资、帮助和陪伴!为所有的长期主义点赞!”

