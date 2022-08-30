巴菲特减持比亚迪股票 持股比例降至19.92%

8月31日消息，据国外媒体报道，港交所的数据显示，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦，减持了133.1万部的比亚迪H股，他们在比亚迪H股中的持股比例也降到20%以下。从港交所公布的数据来看，伯克希尔·哈撒韦是在8月24日，减持比亚迪股票的，卖出价格为每股277.1016港元，按这一价格计算，他们减持的比亚迪股票价值超过了3.68亿港元。在减持之后，伯克希尔·哈撒韦所持有的比亚迪H股，也就降到了218,719,000股，在比亚迪H股中的持股比例，也就降到了19.92%，降至20%以下。巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦，是在2008年的9月份投资比亚迪的?