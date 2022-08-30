巴菲特减持比亚迪股票 持股比例降至19.92%

站长之家 8 月 30日讯：港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在 8 月 24 日出售了 133 万股比亚迪H股，平均价格277. 1 港元/股，持股比例从20.04%降至19.92%。
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据相关文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，在比亚迪的持股比例降至19.92%...
8月31日消息，据国外媒体报道，港交所的数据显示，“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦，减持了133.1万部的比亚迪H股，他们在比亚迪H股中的持股比例也降到20%以下。从港交所公布的数据来看，伯克希尔·哈撒韦是在8月24日，减持比亚迪股票的，卖出价格为每股277.1016港元，按这一价格计算，他们减持的比亚迪股票价值超过了3.68亿港元。在减持之后，伯克希尔·哈撒韦所持有的比亚迪H股，也就降到了218,719,000股，在比亚迪H股中的持股比例，也就降到了19.92%，降至20%以下。巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦，是在2008年的9月份投资比亚迪的?
截至发稿，比亚迪A股股价下跌5.61%，报293.40元，而H股下跌10.49%，报235.4港元...昨日，港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，持股比例从20.04%降至19.92%，共套现近3.69亿港元...
8月30日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1016港元/股，以此计算这笔减持套现近3.69亿港元...股神”巴菲特自从2008年9月29日，斥资2.3亿美元（约18亿港元），以每股8港元的价格认购2.25亿股比亚迪H股后，这笔持仓这么十四年从来就没动过...时至巴菲特投资比亚迪的回报率已超30倍，而比亚迪当前股价已达234港元，意味着巴菲特减持后的持仓价值仍有522.8亿港元，减持套现的资金，与当前持仓相比，所占份额较小......
港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，持股比例从20.04%降至19.92%，共套现近3.69亿港元...8月30日晚间，知乎发布2022年Q2财报称， 该季度营收8.360亿元，同比增长31%...广告收入为2.376亿元，付费会员收入为2.712亿元，内容商务解决方案收入为2.405亿元，职业培训收入为4610万元，其他收入为4070万元......
8月30日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1016港元/股，以此计算这笔减持套现近3.69亿港元...早在2008年9月，巴菲特通过伯克希尔哈撒韦以8港元/股的价格认购2.25亿股比亚迪H股，耗资约18亿港元，持股14年来没有抛售，盈利已经增长了30多倍，价值超过570多亿港币......
胡润2022年中全球独角兽榜榜单显示，抖音以1.3万亿元的估值保住了全球价值最高的独角兽头衔，但估值下降了43%;埃隆·马斯克的SpaceX估值增长25%至8400亿元，超过蚂蚁集团，后者估值下降20%至8000亿元...我国网民规模10.51亿中国互联网络信息中心发布报告显示:截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿;我国网民人均周上网29.5小时，我国短视频用户规模达9.62亿，网络直播用户规模达7.16亿;在线医疗用户规模达3.00亿......
8月30日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1016港元/股，以此计算这笔减持套现近3.69亿港元...8月31日，比亚迪AH股开盘均大幅跳水，比亚迪A股盘中最高跌超8%至284元，最终当日收跌7.36%至287.98元，总市值缩水近666亿元...汽车整车指数收跌3.55%，其中江淮汽车跌停，现价为15.51元，赛力斯也跌幅排名靠前，下跌6.84%至61.8元......
8月30日，港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均出售价格为277.1016港元/股，此次出售股票套现约3.68亿港元，其持股比例降至19.92%...而比亚迪当前股价已达277港元，意味着巴菲特获利已超34倍，这笔持仓当前价值614亿港元...当日，比亚迪股价遭受重挫，比亚迪A股下跌4.72%，而比亚迪港股更是大跌11.93%...港交所CCASS数据显示，花旗银行7月11日持有比亚迪股份增加2.25亿股至3.89亿股，此前花旗银行7月9日持有比亚迪股份1.63亿股......
根据比亚迪官方数据，今年7月，比亚迪新能源车销量达162530辆，同比增长183.1%，其中乘用车销售162214辆，同比增长184.7%...据媒体报道，在日前举办的第十九届中国汽车营销首脑风暴杭州峰会上，比亚迪汽车品牌及公关事业部总经理李云飞发表演讲称，比亚迪今年销量业绩相当不错...李云飞表示，比亚迪最近这一两年一下子起来了，我觉得就是运气，就是风口...今年4月，比亚迪率先宣布退出油车市场，成为全球首家宣布停止燃油车生产的传统车企...
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度