转转宣布逐步关停自由市场 全面聚焦“官方验”模式

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:今日，二手交易平台转转正式发布《一封关于「逐步关停自由市场」的公开信》，宣布将全面转向“官方验”业务模式，并自9月22日起启动“自由市场”业务的逐步关停程序，集团其他业务线将保持正常运转。

据了解，“自由市场”是转转平台早期推出的个人对个人直卖二手业务，支持闲置物品的担保交易，用户可先验货后付款。然而，随着业务发展，该模式也暴露出一些问题，如网络诈骗、灰色交易频发，以及交易纠纷处理困难等。

根据转转公布的关停计划，“自由市场”业务将分批、逐步下线。具体安排为:9月24日上午10点起，关闭商品发布入口，仅保留“官方回收”和“寄卖”两个服务通道;9月29日上午10点起，逐步下线可浏览和购买的商品，并于当日24点正式关停交易服务。

为确保用户权益，转转承诺，在过渡期间产生的“自由市场”订单，客服和售后通道将延长1个月服务，确保用户诉求得到及时、充分解决。至10月31日，客服和售后通道将全面关闭，“自由市场”业务正式退出历史舞台。

此次业务调整，标志着转转将全面聚焦“官方验”模式，通过更严格的商品审核和交易保障机制，为用户提供更加安全、可靠的二手交易环境。

