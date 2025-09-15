首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：小红书发布对话合成模型 FireRedTTS-2；百度文心新模型登顶Hugging Face榜首；xAI将裁员500人

2025-09-15 16:22 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、小红书发布新一代对话合成模型 FireRedTTS-2，助力 AI 播客制作

FireRedTTS-2是小红书智创音频技术团队推出的新一代对话合成模型，显著提升了合成效果和自然度。该模型具备音色克隆能力，只需少量样本即可生成自然的多说话人对话，并支持多种语言和低帧率的离散语音编码器，提高合成速度与稳定性。

image.png

【AiBase提要:】

🎤 FireRedTTS-2是小红书智创音频技术团队推出的新一代对话合成模型，旨在提升合成效果和自然度。

🗣️ 模型具备音色克隆能力，只需少量样本即可生成自然的多说话人对话。

🌐 支持多种语言和低帧率的离散语音编码器，提高合成速度与稳定性，适应多场景应用。

详情链接:https://github.com/FireRedTeam/FireRedTTS2

2、百度文心新模型ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking强势登顶Hugging Face榜首

百度文心大模型家族推出全新开源模型ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking，凭借其高效的推理能力和参数效率，在Hugging Face平台迅速登顶文本生成模型榜单首位。该模型采用MoE架构，支持长上下文处理和多模态任务，展现出强大的技术实力与全球竞争力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 采用Mixture-of-Experts（MoE）架构，总参数21B，但每个token仅激活3B参数，显著降低计算开销。

🌐 支持128K长上下文窗口，适用于逻辑推理、数学求解和学术分析等复杂任务。

🚀 基于飞桨框架训练，提升多模态任务兼容性，并确保高效硬件适配，彰显技术自主性。

3、谷歌Gemini火速登顶：iPhone用户的免费应用新宠

谷歌推出的Gemini应用在美国App Store的免费应用榜单中迅速攀升至第一，成为iPhone用户最受欢迎的免费应用。其核心功能Nano Banana图像编辑模型因其出色的表现而广受好评，吸引了大量用户并推动了谷歌其他应用的排名上升。

【AiBase提要:】

✨ Gemini应用在App Store中迅速登顶，成为iPhone用户最喜爱的免费应用。

🖼️ Nano Banana图像编辑工具因其精准保持人物特征一致性而受到广泛欢迎。

📈 Gemini的成功反映了生成式AI技术在移动端的广泛应用和增长潜力。

4、马斯克xAI将裁员500人 主要涉及数据标注团队

xAI进行战略性转型，从通用AI导师转向专业AI导师，同时裁员500人并计划大幅扩张专业AI导师团队。

【AiBase提要:】

🧠 xAI将裁员500人，主要涉及数据标注团队。

🚀 xAI将战略转型，专注于专业AI导师领域。

📈 xAI计划扩大专业AI导师团队，增加10倍人手。

5、OpenAI 计划将与微软收入分成比例大幅降低，预计新增 500 亿美元收入

OpenAI 正在寻求调整与微软的财务协议，计划将收入分成比例从当前略低于20% 逐步降至2030年的8%，以应对计算开销。此举预计将为 OpenAI 带来超过500亿美元的额外收入，用于 AI 模型训练和扩展。同时，微软将获得新协议下 OpenAI 实体的三分之一股份，但不会在董事会中占有席位。

【AiBase提要:】

🌟 OpenAI 计划将与微软的收入分成比例从20% 降低至8%，以应对高昂的计算开销。

💰 此次调整预计将为 OpenAI 带来超过500亿美元的额外收入，支持其 AI 模型的训练和扩展。

🤝 微软将获得新协议下 OpenAI 实体的三分之一股份，但不在董事会中占有席位。

6、DeepMCPAgent开源炸场：MCP+LangChain一键建神级AI代理，生产力暴增10倍？

DeepMCPAgent是一个开源框架，提供动态MCP工具发现功能，支持开发者基于LangChain和LangGraph快速构建生产级MCP驱动代理，显著提升代理的灵活性和可扩展性。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 DeepMCPAgent支持动态MCP工具发现，实现即插即用的代理构建。

🔗 与LangChain和LangGraph无缝集成，兼容多种主流LLM模型。

🚀 提升AI代理灵活性和可扩展性，加速从原型到生产的转型。

详情链接:https://github.com/cryxnet/deepmcpagent

7、开源生态大洗牌！蚂蚁发布AI项目全景图2.0，114个项目见证技术变革浪潮

蚂蚁集团在人工智能开源生态领域发布的全景图2.0版本，展示了当前AI开源项目的最新动态和趋势。通过OpenRank评价体系筛选出114个最具价值的项目，并分析了全球开发者的分布格局以及技术发展的风向标。

【AiBase提要:】

🤖 蚂蚁集团发布AI项目全景图2.0，展示开源生态的最新动态与趋势。

📊 通过OpenRank评价体系筛选出114个最具价值的项目，涵盖22个技术细分领域。

🌐 全球开发者分布显示AI技术已成为全球创新热点，美国与中国占据主要份额。

8、北京1400 多所中小学推行人工智能通识课程

北京市教育部门在新学期全面推出人工智能通识课程，旨在培养学生的AI意识和应用能力。课程涵盖了小学至高中的各个学段，并通过项目实践的方式帮助学生锻炼创新思维和解决问题的能力。

【AiBase提要:】

🧠 课程内容涵盖AI意识、应用能力与伦理责任，培养学生全面素质。

🔧 课程可独立设置或与其他科目融合，注重一体化设计，避免重复交叉。

🌟 北京已有1400多所中小学开设人工智能通识课程，每学年不少于8课时。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小红书语音评论更新：可识别音色了 支持甜嗓、气泡音、元气音等

    近日，小红书平台上的语音评论功能引发网友热议。据媒体报道及多名网友在社交平台分享，小红书不仅推出了语音评论，还进一步升级，新增了音色识别功能，用户现在可以选择甜嗓、气泡音、元气音等多种音色进行评论。 回溯至7月下旬，小红书的部分用户便惊喜地发现，评论区悄然出现了语音评论的选项。当时，小红书官方明确表示，该功能尚处于内测阶段，并未全量�

    ​小红书 ​语音评论 ​音色识别

  • 从淘宝天猫到抖音小红书，苹果只能依赖中国伙伴了？

    美国当地时间9月9日晚，苹果在秋季发布会上带来今年的重磅新品。 当天苹果美股收跌1.48%。表明着市场对iPhone17的悲观态度。 和去年的iPhone16一样，今年的17还是4款机型。尽管售价符合市场预期，但市场依然能看到位于中间两档的Air和17Pro的起售价比去年的16Plus和16Pro分别上涨了1000元。

    ​iPhone17 ​苹果新品 ​iPhone涨价

  • “商城”成一级入口，小红书电商活成想要的样子了吗？

    ​红书电商不再“隐藏”。 近日，小红书电商上线独立入口，位于底部导航栏新增“市集”一级入口。 这不仅是流量位置的调整，更是小红书电商战略意图的更进一步——从依托内容生态的“隐性”交易，转向独立且集中的场景运营。 然而，“市集”并非万能解药。货盘有限、用户习惯等，仍是小红书必须面对的现实挑战。

    ​小红书电商 ​市集入口 ​电商战略

  • 小红书被约谈上热搜：因频繁炒作明星个人动态

    “网信中国”微信公众号发布消息，国家网信办指导上海市网信办，近日依法对小红书平台进行了查处。据悉，小红书平台因未有效落实信息内容管理主体责任，在其热搜榜单等重点环节频繁出现炒作明星个人动态及琐事类词条等不良信息，严重破坏了网络生态。

    ​小红书 ​网信办 ​网络生态

  • 动作频频，小红书电商怎么了？

    作为小红书的资深用户，95后女孩林媛发现小红书底部菜单从“热门”变成了“市集”。进入页面后，林媛看到页面上部聚合市集直播、买手橱窗、新品首发等交易频道，下部则是不同形式的商品展示。 小红书App正在开启新一轮产品内测，林媛正是被内测到的用户之一。 对于任何平台而言，一级入口的调整绝非单纯的界面优化，而是其阶段性战略重心与核心业务优先级的直�

    ​小红书 ​市集 ​电商

  • “市集”上线，小红书电商野心藏不住了

    小红书电商，再次迈出关键一步。 「电商在线」发现，近日小红书启动新版本测试，“市集”被嵌入APP底部导航栏，升级为一级流量入口。用户进入“市集”后，不仅可对穿搭、运动、食饮、生鲜、潮玩等多个类目的商品进行选购，还可以直达市集直播、买手橱窗、新品首发等频道。 透过“市集”入口升级的动作，不难发现，小红书对于社区内部电商业务的加码，已呈现出�

    ​小红书电商 ​市集升级 ​蓝链功能

  • 小红书市集是对多样新需求的一种有效回应

    小红书APP更新，「市集」成为底部第二Tab，临近首页「推荐」位。第二Tab是一个APP的关键位置，通常是企业未来战略方向的体现。 「市集」作为以及入口处现首页第二Tab，不仅是小红书明确要继续做电商的战略体现，给了商家一个稳定的经营场;还更具体可感地展示小红书生活方式电商的大致面貌与形式。 打开「市集」页能看到，信息以双列呈现，且信息流里同时有商品链接

    ​小红书 ​电商战略 ​市集

  • 抖音的8000亿大蛋糕，小红书怎样才能咬一口

    中，外卖、到店等本地生活业态的引流作用突出，对于电商的重要性大幅提升，促使各大平台纷纷加大投入。 京东、淘宝都在首页添加醒目的“外卖”标识，后者更是将饿了么“集成”到APP中。快手团购板块新增独立外卖入口。就连小红书，也在开辟“市集”一级电商入口后，几乎同时推出“小红卡”，以到店消费9折优惠吸引用户。 小红卡与淘宝88VIP、京东PLUS等会员体系�

    ​外卖大战 ​本地生活 ​电商入口

  • 小红书一级入口更新：上亿95后在“市集”挑好货

    38度的天气，几万人涌进小红书的首个线下市集，现场人声鼎沸，成为近期上海最热门的打卡地之一。 来自全国的100多个商家，不只在这里售卖好货，还奉上了一场生活方式展演——果蔬商家举办起“番茄品鉴会”，植物染服饰商家拿出珍藏的植物标本，文创商家打造出陕西非遗“小型博物馆”，户外商家直接将攀岩板搬到现场“开玩”...... 市集，人类最古老的商业形态之�

    ​文章搜索 ​核心标签 ​线下市集

  • 因炒作明星动态破坏网络生态被查处！小红书回应被约谈：深刻吸取教训

    今日，小红书官方账号发布公告称，近日，网信部门对小红书平台热搜榜单管理不善问题进行约谈并采取处罚措施。对此，我们诚恳接受，深刻吸取教训，认真落实整改要求。” 小红书表示，我们已对照网信部门的要求，第一时间成立整改专项工作小组，推进热搜榜单生态专项治理，进一步提升热搜榜单管理能力。 我们将在网信部门的指导下，以此为戒，举一反三，切实履�

    ​小红书 ​热搜榜单 ​网信部门

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM