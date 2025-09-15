AI日报：小红书发布对话合成模型 FireRedTTS-2；百度文心新模型登顶Hugging Face榜首；xAI将裁员500人

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、小红书发布新一代对话合成模型 FireRedTTS-2，助力 AI 播客制作

FireRedTTS-2是小红书智创音频技术团队推出的新一代对话合成模型，显著提升了合成效果和自然度。该模型具备音色克隆能力，只需少量样本即可生成自然的多说话人对话，并支持多种语言和低帧率的离散语音编码器，提高合成速度与稳定性。

【AiBase提要:】 🎤 FireRedTTS-2是小红书智创音频技术团队推出的新一代对话合成模型，旨在提升合成效果和自然度。 🗣️ 模型具备音色克隆能力，只需少量样本即可生成自然的多说话人对话。 🌐 支持多种语言和低帧率的离散语音编码器，提高合成速度与稳定性，适应多场景应用。 详情链接:https://github.com/FireRedTeam/FireRedTTS2

2、百度文心新模型ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking强势登顶Hugging Face榜首

百度文心大模型家族推出全新开源模型ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking，凭借其高效的推理能力和参数效率，在Hugging Face平台迅速登顶文本生成模型榜单首位。该模型采用MoE架构，支持长上下文处理和多模态任务，展现出强大的技术实力与全球竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 采用Mixture-of-Experts（MoE）架构，总参数21B，但每个token仅激活3B参数，显著降低计算开销。 🌐 支持128K长上下文窗口，适用于逻辑推理、数学求解和学术分析等复杂任务。 🚀 基于飞桨框架训练，提升多模态任务兼容性，并确保高效硬件适配，彰显技术自主性。

3、谷歌Gemini火速登顶：iPhone用户的免费应用新宠

谷歌推出的Gemini应用在美国App Store的免费应用榜单中迅速攀升至第一，成为iPhone用户最受欢迎的免费应用。其核心功能Nano Banana图像编辑模型因其出色的表现而广受好评，吸引了大量用户并推动了谷歌其他应用的排名上升。

【AiBase提要:】 ✨ Gemini应用在App Store中迅速登顶，成为iPhone用户最喜爱的免费应用。 🖼️ Nano Banana图像编辑工具因其精准保持人物特征一致性而受到广泛欢迎。 📈 Gemini的成功反映了生成式AI技术在移动端的广泛应用和增长潜力。

4、马斯克xAI将裁员500人 主要涉及数据标注团队

xAI进行战略性转型，从通用AI导师转向专业AI导师，同时裁员500人并计划大幅扩张专业AI导师团队。

【AiBase提要:】 🧠 xAI将裁员500人，主要涉及数据标注团队。 🚀 xAI将战略转型，专注于专业AI导师领域。 📈 xAI计划扩大专业AI导师团队，增加10倍人手。

5、OpenAI 计划将与微软收入分成比例大幅降低，预计新增 500 亿美元收入

OpenAI 正在寻求调整与微软的财务协议，计划将收入分成比例从当前略低于20% 逐步降至2030年的8%，以应对计算开销。此举预计将为 OpenAI 带来超过500亿美元的额外收入，用于 AI 模型训练和扩展。同时，微软将获得新协议下 OpenAI 实体的三分之一股份，但不会在董事会中占有席位。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI 计划将与微软的收入分成比例从20% 降低至8%，以应对高昂的计算开销。 💰 此次调整预计将为 OpenAI 带来超过500亿美元的额外收入，支持其 AI 模型的训练和扩展。 🤝 微软将获得新协议下 OpenAI 实体的三分之一股份，但不在董事会中占有席位。

6、DeepMCPAgent开源炸场：MCP+LangChain一键建神级AI代理，生产力暴增10倍？

DeepMCPAgent是一个开源框架，提供动态MCP工具发现功能，支持开发者基于LangChain和LangGraph快速构建生产级MCP驱动代理，显著提升代理的灵活性和可扩展性。

【AiBase提要:】 🧠 DeepMCPAgent支持动态MCP工具发现，实现即插即用的代理构建。 🔗 与LangChain和LangGraph无缝集成，兼容多种主流LLM模型。 🚀 提升AI代理灵活性和可扩展性，加速从原型到生产的转型。 详情链接:https://github.com/cryxnet/deepmcpagent

7、开源生态大洗牌！蚂蚁发布AI项目全景图2.0，114个项目见证技术变革浪潮

蚂蚁集团在人工智能开源生态领域发布的全景图2.0版本，展示了当前AI开源项目的最新动态和趋势。通过OpenRank评价体系筛选出114个最具价值的项目，并分析了全球开发者的分布格局以及技术发展的风向标。

【AiBase提要:】 🤖 蚂蚁集团发布AI项目全景图2.0，展示开源生态的最新动态与趋势。 📊 通过OpenRank评价体系筛选出114个最具价值的项目，涵盖22个技术细分领域。 🌐 全球开发者分布显示AI技术已成为全球创新热点，美国与中国占据主要份额。

8、北京1400 多所中小学推行人工智能通识课程

北京市教育部门在新学期全面推出人工智能通识课程，旨在培养学生的AI意识和应用能力。课程涵盖了小学至高中的各个学段，并通过项目实践的方式帮助学生锻炼创新思维和解决问题的能力。

【AiBase提要:】 🧠 课程内容涵盖AI意识、应用能力与伦理责任，培养学生全面素质。 🔧 课程可独立设置或与其他科目融合，注重一体化设计，避免重复交叉。 🌟 北京已有1400多所中小学开设人工智能通识课程，每学年不少于8课时。

（举报）