AI日报：生数科技上线Vidu Q1参考生图；字节跳动发布Seedream4.0；百度文心大模型X1.1发布

1、生数科技全球上线 Vidu Q1参考生图：支持同时输入多达7张图片

生数科技推出 Vidu Q1 参考生图功能，支持多图输入、多主体一致性生成及自由创作，推动 AI 多模态创作进入新阶段。

【AiBase提要:】 🖼️ 支持同时输入多达7张参考图，增强创作可控性。 🎭 多主体、多场景生成能力更强，保持一致性。 👗 用户可自由更换服装和背景，实现高自由度创作。

2、字节跳动发布 Seedream4.0:全新多模态图像创作模型

Seedream4.0是字节跳动Seed团队推出的新一代图像创作模型，具备多模态生成能力，支持文生图、图生图及多图编辑等多种模式。该模型在风格化美感和逻辑理解方面有显著提升，并且推理速度提高了10倍以上，为创作者提供了更高效和多样化的工具。

【AiBase提要:】 🚀 Seedream4.0支持文生图、图生图及多图编辑等多模态玩法，满足多样化创作需求。 🎨 模型能够实现艺术风格的自由迁移，从巴洛克到赛博朋克，创造独特的视觉效果。 ⚡ 推理速度比前代模型快10倍以上，提升了用户体验和技术应用效率。

3、腾讯推出 AI CLI 工具 CodeBuddy， 国内首家支持全形态AI编程工具！

腾讯正式发布了其自研的 AI CLI 工具 CodeBuddy Code，成为国内首家同时支持插件、IDE 和 CLI 三种形态的 AI 编程工具厂商。这一创新工具的推出，旨在提升开发者的编程效率，编码时间缩短了40%，AI 生成代码的占比更是超过50%。

【AiBase提要:】 🤖 支持自然语言指令，自动完成代码生成和部署。 💻 同时支持插件、IDE 和 CLI，满足不同用户需求。 🌟 腾讯发布 AI CLI 工具 CodeBuddy Code，编码时间缩短40%。 详情链接:https://www.codebuddy.ai/

4、百度文心大模型X1.1发布：深度学习能力再升级

百度在WAVE SUMMIT深度学习开发者大会上正式发布了文心大模型X1.1，该模型在事实性、指令遵循和智能体表现上均有显著提升。个人用户可通过文心一言官网和文小言APP体验，企业客户及开发者也可通过百度智能云千帆平台使用，为AI应用开发提供强大支持。

【AiBase提要:】 🚀 文心大模型X1.1在事实性、指令遵循和智能体表现上取得显著进步。 📱 个人用户可通过文心一言官网和文小言APP体验该模型。 ☁️ 企业客户及开发者可借助百度智能云千帆平台全面使用该模型。

5、OpenAI支持AI动画长片《Critterz》制作 计划2026年戛纳电影节首映

OpenAI正在支持一部名为《Critterz》的AI动画长片制作，旨在展示人工智能技术如何以更快速度和更低成本彻底改变好莱坞电影制作。这部电影将于2026年5月在戛纳电影节上首映，预算不到3000万美元，仅需30人团队完成，制作周期为9个月。制作过程将结合人工参与和AI技术，包括使用GPT-5等生成式AI工具。

【AiBase提要:】 🎬 OpenAI支持AI动画长片《Critterz》制作，计划2026年戛纳电影节首映。 💰 预算不到3000万美元，仅需30人团队完成，制作周期为9个月。 🤖 制作过程结合人工参与和AI技术，如GPT-5生成式AI工具。

6、上海 AI 实验室发布 XTuner V1 训练引擎 大模型训练效率暴涨20%

上海AI实验室发布了XTuner V1训练引擎，该引擎在提升大模型训练效率和性能方面取得了显著进展，特别是在吞吐量和计算资源利用率上表现突出。实验室选择开源策略，旨在推动整个AI行业的技术进步。

【AiBase提要:】 🚀 XTuner V1 提升了大模型训练效率，吞吐量提升超过5%。 💡 XTuner V1 通过创新技术提升了计算资源利用率，MFU增长超20%。 🌐 上海AI实验室开源XTuner V1，推动AI行业技术进步。

7、谷歌AI搜索模式重磅扩展！新增5种语言支持，全球用户迎来智能搜索新体验

谷歌宣布将AI驱动的搜索体验扩展至五种新语言，包括印地语、印度尼西亚语、日语、韩语和巴西葡萄牙语，标志着其在多语言AI搜索领域的重大进展。

【AiBase提要:】 🌍 谷歌扩展AI搜索至五种新语言，提升全球用户体验。 🔍 AI模式采用定制Gemini 2.5模型，具备多模态和推理能力。 📈 谷歌强调AI功能有助于用户发现内容，而非替代传统搜索结果。

8、我国发布 30 项人工智能国家标准 15 项人形机器人国标正在研制

文章介绍了我国在人工智能和人形机器人领域发布的国家标准情况，强调了标准对产业发展的规范和指引作用，并提到中国在国际AI治理中的贡献。

【AiBase提要:】 ✅ 我国已发布30项人工智能国家标准，正在制定84项，涵盖多个领域。 🤖 正在推动15项人形机器人国家标准的研制，聚焦安全、驱动技术等方面。 🌐 中国牵头的《生成式人工智能风险处理指南》国际标准，旨在推广中国方案。

