小米发布REDMI 15R 5G手机：售价1099元起 搭载6000mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:在小米17系列新机亮相前夕，小米官方商城低调上架了一款低端5G机型——REDMI15R5G，以1099元起的亲民价格吸引市场关注。这款新机主打轻薄机身与超大电池组合，机身最薄处仅7.99mm，重量控制在205g，却内置了6000mAh大容量电池，并支持33W快充技术，官方宣称模拟用户日常使用测试，4年后电池容量保持率仍高达80%。

屏幕方面，REDMI15R5G采用了当前较为罕见的水滴屏设计，配备6.9英寸直屏，分辨率为HD级别，支持120Hz高刷新率，同时搭载湿手触控2.0技术，确保在水滴、雨水或油手状态下触控依然灵敏。屏幕还获得了莱茵软件级低蓝光认证、莱茵无频闪认证以及莱茵节律友好认证，全程采用DC调光，有效缓解视觉疲劳。

性能方面，该机搭载了天玑6300芯片，基于台积电6nm制程工艺打造，CPU部分包含2个A76大核和6个A55小核，主频分别为2.4GHz和2.0GHz，GPU则为Mali G57MC2。机身支持IP64生活级防水标准，能够轻松应对日常偶有水溅的情况，如雨天淋洒等。

系统方面，REDMI15R5G预装了澎湃OS2系统，具备超大字体显示功能，扬声器支持200%超大音量，极大地方便了老年用户的使用。在价格方面，REDMI15R5G提供了多个版本供消费者选择，具体售价如下:4GB+128GB版本售价1099元，6GB+128GB版本售价1599元，8GB+128GB版本售价1699元，8GB+256GB版本售价1899元，而顶配的12GB+256GB版本则售价2299元。

