陈奕迅将担任REDMI声学大使 时隔15年重录《K歌》

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:今日，REDMI正式宣布与华语乐坛巨星陈奕迅达成深度合作，陈奕迅将担任REDMI声学大使，并同步发布其手持REDMI K90Pro Max的宣传海报。

此次合作不仅包含形象代言，更将在10月23日晚的发布会上呈现特别惊喜——陈奕迅时隔25年重新录制的经典歌曲《K歌之王》，该版本由顶级制作团队全新编曲，并邀请英国知名交响乐团Heritage Orchestra参与九段独奏演奏。

据REDMI官方透露，此次与陈奕迅的合作源于K90系列在音质领域的突破性创新。K90Pro Max首次将专业级低音效果引入手机，通过2.1立体声系统、两颗超线性扬声器及超大独立低音单元的组合，实现了手机音频的质的飞跃。手机顶部与底部采用对称式1115规格双扬声器设计，后摄旁配备1620超大尺寸扬声器，形成三维立体声场。更引人注目的是，该机在背部摄像头区域创新设置"Sound by Bose"联合调音的独立低音炮，以圆形装饰元素强化视觉辨识度。

性能配置方面，K90Pro Max搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合AI独显芯片D2实现硬件级超分技术，配备小米史上最大的6700mm²3D冰封循环冷泵散热系统。屏幕采用与小米17Pro Max同款的6.9英寸超级像素屏，通过全RGB排列使子像素密度达到2K级别，兼顾显示清晰度与功耗控制。影像系统升级显著，主摄采用小米17同款光影猎人950传感器，拥有1/1.31英寸超大底，配合REDMI首款5X潜望式长焦镜头，支持5倍光学变焦、10倍无损变焦及OIS光学防抖功能。

续航能力同样突破，内置7560mAh小米金沙江电池，支持100W有线秒充、50W无线快充及22.5W反向充电，并全面兼容100W PPS通用快充协议。此次陈奕迅时隔15年重新演绎《K歌之王》，不仅是对经典的致敬，更通过顶级音乐制作团队与前沿手机音频技术的碰撞，展现出REDMI在声学领域的创新实力。10月23日的发布会将揭晓更多细节，这场科技与音乐的跨界盛宴值得期待。

