首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

陈奕迅将担任REDMI声学大使 时隔15年重录《K歌》

2025-10-21 15:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:今日，REDMI正式宣布与华语乐坛巨星陈奕迅达成深度合作，陈奕迅将担任REDMI声学大使，并同步发布其手持REDMI K90Pro Max的宣传海报。

此次合作不仅包含形象代言，更将在10月23日晚的发布会上呈现特别惊喜——陈奕迅时隔25年重新录制的经典歌曲《K歌之王》，该版本由顶级制作团队全新编曲，并邀请英国知名交响乐团Heritage Orchestra参与九段独奏演奏。

微信截图_20251021154512.png

据REDMI官方透露，此次与陈奕迅的合作源于K90系列在音质领域的突破性创新。K90Pro Max首次将专业级低音效果引入手机，通过2.1立体声系统、两颗超线性扬声器及超大独立低音单元的组合，实现了手机音频的质的飞跃。手机顶部与底部采用对称式1115规格双扬声器设计，后摄旁配备1620超大尺寸扬声器，形成三维立体声场。更引人注目的是，该机在背部摄像头区域创新设置"Sound by Bose"联合调音的独立低音炮，以圆形装饰元素强化视觉辨识度。

性能配置方面，K90Pro Max搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合AI独显芯片D2实现硬件级超分技术，配备小米史上最大的6700mm²3D冰封循环冷泵散热系统。屏幕采用与小米17Pro Max同款的6.9英寸超级像素屏，通过全RGB排列使子像素密度达到2K级别，兼顾显示清晰度与功耗控制。影像系统升级显著，主摄采用小米17同款光影猎人950传感器，拥有1/1.31英寸超大底，配合REDMI首款5X潜望式长焦镜头，支持5倍光学变焦、10倍无损变焦及OIS光学防抖功能。

续航能力同样突破，内置7560mAh小米金沙江电池，支持100W有线秒充、50W无线快充及22.5W反向充电，并全面兼容100W PPS通用快充协议。此次陈奕迅时隔15年重新演绎《K歌之王》，不仅是对经典的致敬，更通过顶级音乐制作团队与前沿手机音频技术的碰撞，展现出REDMI在声学领域的创新实力。10月23日的发布会将揭晓更多细节，这场科技与音乐的跨界盛宴值得期待。

陈奕迅时隔15年重录《K歌之王》：REDMI K90系列发布会见

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 陈奕迅喜提REDMI K90 Pro Max：担任REDMI声学大使

    10月21日，陈奕迅宣布成为Redmi声学大使，并透露Redmi K90 Pro Max将搭载2.1立体声系统，首次在手机中实现低音带。该机配备两颗超线性扬声器及超大独立低音单元，由Redmi与Bose联合调音，实现低音饱满、细节丰富、人声清晰。新品将于10月23日亮相，开启移动声学新时代。

    ​陈奕迅 ​REDMI声学大使 ​2.1立体声

  • REDMI与Bose达成合作：REDMI K90 Pro Max要做行业第一音频

    Redmi与声学巨头Bose达成深度合作，基于Bose 60年声学技术积淀，在K90 Pro+Max机型上实现重大突破：创新集成立体声扬声器系统，通过增大发声单元体积与优化腔体结构，动态范围提升30%，瞬态响应速度提高50%，实现零失真输出。该机还搭载骁龙8 Gen3处理器、7560mAh硅碳负极电池、100W快充及专业影像系统，经2000小时专业调音达到行业领先水准，旨在重新定义移动设备音频标准，即将开启全球预售。

  • 红米最强标准版！REDMI K90外观跟K90 Pro Max不一样

    REDMI产品经理笋寸与米粉互动时表示，REDMI K90标准版的外观跟Pro Max版不一样，后面会单独预热。 据悉，REDMI K90标准版搭载高通骁龙8至尊版处理器，这是REDMI史上最强标准版，该机同样配备2K直屏，屏幕、性能、续航都全面拉满。 资料显示，高通骁龙8至尊版于

    ​REDMI ​K90 ​高通骁龙8至尊版

  • REDMI K90 Pro Max搭载6.9英寸超级像素屏幕

    Redmi K90 Pro+Max搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用与小米17 Pro+Max同源的全RGB排列技术，通过子像素独立布局实现高像素密度与生产效率的双重突破。屏幕实际子像素达938万，显示效果媲美2K屏，功耗降低26%。影像系统配备“光影猎人950”传感器，具备13.5EV超高动态范围，支持潜望式长焦镜头，标志着Redmi影像能力正式跻身旗舰梯队。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • REDMI K90标准版外观公布：屏幕视觉四等边

    10月22日，Redmi正式开启K90标准版预热活动，公布新机外观并宣布10月23日发布。官方称K90是Redmi史上最精致的K系列标准版，采用包裹式金属中框设计，配备6.59英寸高屏占比屏幕。新机提供紫、白两种配色，背部搭载超大矩阵三摄模组，并印有Bose音响标识。产品经理表示，K90尺寸设计兼顾手感，是系列向高端旗舰学习的关键一步，标准版还拥有与Pro+ Max同款的Bose联合调音技术。

    ​REDMI ​K90 ​新机发布

  • 卢伟冰：REDMI K90 Pro Max音质超越万元旗舰 目标就是行业最强！

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，主打音频创新，首发2.1扬声器系统，包含顶部和底部对称1115单元及后置超大1620扬声器，联合Bose调音，实现低音饱满、人声清晰。专业评测称其音质超越万元旗舰，目标行业最强。配置方面搭载骁龙8至尊版芯片、AI独显D2、6700mm²散热系统，屏幕为6.9英寸超像素屏，支持全RGB排列。影像系统配备1/1.31英寸主摄、5X潜望长焦及多焦段变焦，内置7560mAh电池，支持100W有线快充和50W无线快充。陈奕迅担任声学大使并将在发布会重录《K歌之王》。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • REDMI K90 Pro Max搭载2.1立体声系统：双对称双扬设计

    Redmi将于10月23日发布旗舰机型K90 Pro+ Max，最大亮点是与Bose联合开发的2.1立体声系统，创新地将扬声器集成于后摄区域。该机采用对称式双扬声器设计，配备1620超大低音单元，形成三单元声学架构，并具备IP68防尘防水和声波清灰功能。搭载第五代骁龙8处理器，配合AI独显芯片D2和6700mm² 3D冰封散热系统。屏幕采用6.9英寸2K超视网膜屏，功耗降低18%。影像系统升级，主摄采用光影猎人950传感器，潜望式长焦支持5倍光学变焦和10倍无损变焦。内置7560mAh电池，支持100W有线秒充和50W无线快充，23分钟可充满电量。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 红米REDMI K90标准版亮相：质感、工艺脱胎换骨

    Redmi K90标准版正式发布，官方称其为品牌迄今最强标准版机型。该机在质感工艺上实现显著进化，性能与屏幕表现追求极致。最大亮点是配备与K90 Pro+ Max同款的Sound by Bose联合调音技术，带来专业级音质体验。外观延续横向超大矩阵Deco设计，镜头右侧直接印有Bose标识彰显音频优势。产品经理透露，K90将在颜值、影像、体验等多维度带来惊喜，有望成为旗舰市场的"焊门员"，在激烈竞争中占据一席之地。

    ​REDMI ​K90 ​手机发布

  • REDMI K90 Pro Max本周四发布 卢伟冰：给4K档一点小小的震撼

    小米集团总裁卢伟冰近日透露，REDMI品牌即将在本周四推出其年度收官大作——K90Pro Max，并自信表示这款新品将给4K价位段带来不小的震撼。 据了解，REDMI此次将同步发布K90与K90Pro Max两款新品，其中K90Pro Max作为小米集团旗下第二款Pro Max机型，其市场定位有了显著提升。卢伟冰曾明确表示，小米集团对K系列提出了更高标准，并给予了全方位的支持，彻底刷新了K系列的产品定位

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 雷军：REDMI K90 Pro Max简单看一下配置 就知道在4000档有多强

    Redmi K90系列将于10月23日发布，新增K90 Pro Max机型，成为Redmi首款Pro Max产品。搭载第五代骁龙8至尊版处理器和AI独显芯片D2，支持硬件级超分，配合6700mm²散热系统，性能强劲。配备6.9英寸超视网膜屏幕，子像素数量与2K同级。影像方面采用1/1.31英寸超大底主摄光影猎人950，支持5X潜望长焦。内置7560mAh电池，支持100W有线+50W无线快充。首次支持USB 3.2 Gen1接口，传输速率达5Gbps。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM