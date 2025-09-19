苹果 iPhone 17/Pro 系列今日发售 多维度升级

站长之家（ChinaZ.com）9月19日 消息:今日，苹果 iPhone17/ Pro 系列手机在9月10日发布后正式开启发售，为全球消费者带来全新体验，此次新品在性能、设计、影像等多方面均有显著升级，售价信息也一同揭晓。

先看基础配置，iPhone17标准版亮点颇多。它配备6.3英寸屏幕，边框进一步收窄，视觉效果更出色。屏幕支持 ProMotion 技术，最高刷新率可达120Hz，最低能降至1Hz，在不同场景下都能提供流畅且节能的显示效果。影像方面，搭载4800万像素主摄和超广角镜头，满足用户日常多样化的拍摄需求。芯片上，采用 A19芯片，运用3nm 工艺，拥有6核 CPU，提升了内存带宽，搭配5核 GPU，苹果官方称这是“图形密集型任务的一大进步”。

售价方面，iPhone17不同存储版本价格不同。256GB 版本5999元起，部分地区可参与国补，至高可享500元优惠;512GB 版本7999元起。

iPhone17Pro 版同样看点十足。它是首款一体成型的 iPhone 机身，回归铝合金材质，质感与耐用性兼具。搭载全新升级的 VC 均热板，能有效提升散热效率。摄像头外凸平台改为全宽度样式，这一设计不仅有助于高效散热，还为更大容量的电池留出空间，并且将天线集成在四周。前置摄像头采用本次主打的1800万像素 Center Stage，后置三颗摄像头首次全部升级到4800万像素，均采用融合式技术，拍照和录像能力大幅提升。芯片上，配备 A19Pro 芯片，性能强劲。

iPhone17Pro 的售价为:256GB 版本8999元起;512GB 版本10999元起;1TB 版本12999元起。

iPhone17Pro Max 作为该系列的高端机型，在配置上与 Pro 版有不少相似之处，同样具备出色的性能和影像能力。其售价如下:256GB 版本9999元起;512GB 版本11999元起;1TB 版本13999元起;2TB 版本17999元起。

苹果 iPhone17/ Pro 系列手机此次发售，凭借多方面的升级和丰富的版本选择，无疑将在高端智能手机市场掀起新的波澜，满足不同消费者对于性能、设计和影像等方面的追求。

