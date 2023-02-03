小鹏宣布在丹麦、挪威、瑞典、荷兰推出G9和P7车型

自动驾驶是未来出行的一大方向，甚至可以成为终极目标，不过就目前而言，全自动驾驶依旧是个遥不可及的梦。在国内自动驾驶领域，除了有科技公司，如百度、华为之外，不少车企也在尝试，做出了一些成绩、比较知名的就是小鹏汽车了，其城市NGP已经在广州全量开放，且表现良好。1月28日，在广东省高质量发展大会上，小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏汽车作为一家成长于广东，扎根于广东的智能汽车制造企业，将在2023年以此为契机，继续推动高质量发展。何小鹏表示，如果说过去的五年是新能源汽车的五年，新能源汽车的渗透率从最开始不到3%，到