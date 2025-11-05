首页 > 热点 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果推出网页版App Store 浏览器即可使用

2025-11-05

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:近日，苹果公司正式推出网页版App Store，这一举措打破了以往用户需依赖特定苹果设备才能访问应用商店的限制。现在，用户只需通过任意浏览器直接访问apps.apple.com，就能轻松浏览和发现苹果全平台的应用程序。

从设计层面来看，新版网页与iPhone、iPad等设备上的原生App Store界面高度相似，不仅功能丰富多样，而且交互过程十分流畅，成功取代了原先那个简单的登录页面。

在网页的左上角，苹果精心设置了一个清晰的下拉菜单。借助这个菜单，用户只需轻轻一点，就能迅速切换至iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple Vision Pro或者Apple TV的专属应用页面，真正实现了跨平台的应用浏览，为用户带来了极大的便利。

不仅如此，网页版App Store还完整移植了原生App Store中“今日”标签页的丰富内容。这里面包含了编辑精心挑选的推荐应用、热门应用排行榜以及特色应用合集。用户在网页端就能获取到与应用内一模一样的优质内容，还能实时了解到苹果推出的各种特别活动与推广信息，让用户即使不在苹果设备上，也能紧跟苹果应用的最新动态。

