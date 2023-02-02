SensorTower：2022年全球非游戏应用下载量为867亿次 小幅下滑

1月11日，市场调研机构IDC发布了2022年第四季度全球PC市场出货量数据”报告。报告显示，2022年全年，PC整体出货量为2.923亿台，相比2021年全年整体下跌16.5%。全球各大PC厂商中出货量前五名依次是联想、惠普、戴尔、苹果和华硕，前五中只有苹果保持了同比增长，达2.5%；惠普则在前五榜单中跌幅最大，为25.3%。IDC指出，经历了连续两年的同比强劲增长后，PC产业的势头已经被极大削弱。尽管2022年的PC出货量仍远高于疫情前水平，全年维持在2.923亿台水准，但随着大多数用户已拥有相对新款的个人电脑，加上全球经济活动的放缓和商业信心的减?