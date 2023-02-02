SensorTower：2022年全球非游戏应用下载量为867亿次 小幅下滑

站长之家 2 月 2 日讯：SensorTower公布数据称， 2022 年全球非游戏应用下载量首次出现小幅下滑，至 867 亿次，但仍比 2019 年下载量高出18.5%，其中下滑主要来自Google Play平台。预计 2023 年全球非游戏应用下载量重回上升通道，突破 900 亿次。 2027 年全球非游戏应用预测下载量将超过 1100 亿次。
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站长之家 2 月 2 日讯：SensorTower公布数据称， 2022 年全球非游戏应用下载量首次出现小幅下滑，至 867 亿次，但仍比 2019 年下载量高出18.5%，其中下滑主要来自Google Play平台。预计 2023 年全球非游戏应用下载量重回上升通道，突破 900 亿次。 2027 年全球非游戏应用预测下载量将超过 1100 亿次。
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中关村在线消息：近日，市场调查机构Apptopia公布了2022年全球应用下载量前十榜单，TikTok以6.72亿次下载量排名榜首。在2022年全球应用下载量前十榜单中，Facebook应用的下载量已经跌至榜单第八SubwaySurfers和StumbleGuys表现出色，成为前十榜单中唯二游戏应用。欢迎在评论区和大家一同分享你独特的见解哦！
移动应用&手游情报平台SensorTower发布了《2023年全球移动应用市场展望》，报告称，在全球移动应用收入整体下滑的趋势下，非游戏应用收入仍逆势增长，2022年全球非游戏应用收入达到478亿美元，相比2021年增长14%。全球非游戏应用收入仍持续攀升。下载量方面，全球社交应用首次出现近8%的小幅下滑至67亿次。
2022年已经过去，这一年对于中国航天是非常重要的里程碑，中国空间站正式建设成功，全球对于航空的探索也都非常忙碌。长征星云公众号汇总了2022年全球航天发射情况，一起来看看吧。其中日本的成绩也比较显眼，共发射1次、失败1次，成功率0%。
奥维睿沃发布了2022年《全球电视品牌出货月度数据报告》，数据显示，2022年全球TV出货202.5M，同比下降了5.6%；中国市场2022年出货规模增长0.8%，随着国内防疫政策全面松绑，各地房地产刺激措施频繁推出，各种消费预计将逐渐恢复，2023年中国TV均价预计将维持低位，全年出货有望小幅增长。2022年海外市场TV需求进一步回调，美、欧市场影响最大，以海外市场为主的韩国品牌出货规模下滑明显，中国头部品牌在保持国内领先地位、积极扩展海外市场的策略引导下，凭借产业链优势与成本优势出货规模增长迅速，海信、TCL全年TV出货规模超越LG电子?
声明：本文来自微信公众号 “三易生活”，作者:三易菌，，授权站长之家转载发布。作为电子游戏的衍生，电竞行业的枯荣显然逃脱不了整个游戏圈的盛衰变化。目前国内的FPS电竞赛事还只能用不温不火来形容，在腾讯的宣发能力以及腾竞体育的赛事运营经验加持下，FPS游戏的电竞生态这块蛋糕，或许能够成为未来几年国内电竞圈的一个重要增长引擎。
中关村在线消息：近日，市场调研机构Canalys带来了2022全年及Q4全球智能手机市场数据，根据数据显示，2022年市场份额前五名的厂商中，中国厂商继续占据三个席位，其中，小米以13%的市场份额继续排名第三，同时也是国产厂商的第一，紧随其后的是OPPO和vivo。1月12日，小米新任总裁卢伟冰转发了一条类似的资讯，信息中显示小米蝉联中国智能手机市场4000-6000价位段国产厂商份额第一，具体的数字方面，据调研机构数据显示，2022年W52，小米在中国智能手机市场4000-6000元价位段的销量份额增长至21.7%，连续两周排名国产高端第一。这个消息基本得到了官方的认证，数据是真实有效的。
1月11日，市场调研机构IDC发布了2022年第四季度全球PC市场出货量数据”报告。报告显示，2022年全年，PC整体出货量为2.923亿台，相比2021年全年整体下跌16.5%。全球各大PC厂商中出货量前五名依次是联想、惠普、戴尔、苹果和华硕，前五中只有苹果保持了同比增长，达2.5%；惠普则在前五榜单中跌幅最大，为25.3%。IDC指出，经历了连续两年的同比强劲增长后，PC产业的势头已经被极大削弱。尽管2022年的PC出货量仍远高于疫情前水平，全年维持在2.923亿台水准，但随着大多数用户已拥有相对新款的个人电脑，加上全球经济活动的放缓和商业信心的减?
日前，移动应用数据分析公司SensorTower发布2022中国手游出海数据。2022年中国出海收入TOP30手游在AppStore和GooglePlay的总收入为92亿美元，较2021年115亿美元下滑20%，回落至2020年的水平，但仍比2019年高出46%。《原神》在全球市场吸金能力极强，吸引了不少海外玩家掏腰包氪金。
移动应用数据分析公司Sensor Tower发布2022中国手游出海数据盘点，其中39款手游收入超过1亿美元，《原神》蝉联出海收入冠军。2022年中国出海收入TOP30手游在App Store和Google Play的总收入为92亿美元，较2021年115亿美元下滑20%，回落至2020年的水平，但仍比2019年高出46%。《原神》、《使命召唤手游》、《State of Survival》和《Puzzles & Survival》共4款产品进入美国手游市场全年畅销榜TOP20。
京东物流在港交所发布德邦物流2022年度业绩预告。预计2022年年度实现归属于德邦股东的净利润为6.43亿元至6.71亿元，同比增加335.07%至354.4%；预计2022年年度实现归属于德邦股东的扣除非经常性损益后的净利润3.02亿元至3.31亿元，同比增加245.38%到259.13%。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。