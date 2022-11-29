魔兽世界10.0制皮1-100攻略 制皮1-100升级材料清单

魔兽世界10.0制皮这个专业可以做很多好东西，能够给你升级路上带来很多帮助，一些玩家还不清楚制皮怎么从1升级到100点满级，下面就来为大家分享一下升级攻略。

制皮最好和剥皮结合，我强烈推荐把这些专业结合起来练级，因为如果你有剥皮的话，获得所需的材料会容易得多，你也可以在拍卖行购买皮革，但是你需要大量的金币。

每件制皮盔甲和武器都有5种不同的品质。制皮制作的试剂、附魔和消耗品具有3种不同的品质。

制皮工作台在哪?

您可以在下图标记的位置找到瓦德拉肯的工作台。

材料清单:

注意:这里很多材料是国外机翻，我会把材料图片放上，这样就不会出错了。（已修改，无需参照图片）

这是达到55所需材料的总清单，55-100部分未包含在此处，因为您可以使用的替代配方太多。

1、184个坚韧之革。

2、164个坚刚之鳞。

3、12个致密之皮

4、12个异彩鳞皮。

1-25点:

由于“第一次制作奖励”，我建议尽可能制作每一件可制作的物品，同时您还可以从中获得技能点。

技能 制作 试剂 1-4 1x先锋的皮革护腕 15x坚韧之革，5x坚刚之鳞 4-7 1x开拓者的鳞片护腕 5x坚韧之革，15x坚刚之鳞 7-10 1x开拓者的鳞片靴子 10x坚韧之革，20x坚刚之鳞 10-13 1x先锋的皮革外套 25x坚韧之革，15x坚刚之鳞 13-16 1x开拓者的鳞片外衣 15x坚韧之革，25x坚刚之鳞 16-22 2个耐用背包 40x坚韧之革，2x致密之革 22-25 1x开拓者的硬化腰链 16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮

这些装备都是开始的时候可以制作的，所以就不必放图了，2个耐用包是下面的图片，对照着材料去做就好了。

25到55点:

技能 制作 试剂 25-28 1x先锋的练习手套 16x坚韧之革，2x致密之革 28-31 1x开拓者的硬化之握 16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮 31-34 1x珠宝匠的护具 10x坚韧之革，2x致密之革 34-37 1x防护手套 10x坚刚之鳞，2x有异彩鳞皮 37-40 1x锻造用围裙 10x坚刚之鳞，2x有异彩鳞皮 40-43 1x先锋的训练护肩 16x坚韧之革，2x致密之革 43-46 1x开拓者的坚韧尖刺 16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮 46-49 1x先锋的练习护腿 16x坚韧之革，2x致密之革 49-52 1x开拓者的韧化护腿 16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮 52-55 1x先锋的练习罩帽 16x坚韧之革，2x致密之革

55到100点:

60级之前还可以多做几个训练师配方，不过都是黄色的，而且不再给多技能点了。我建议切换到制作订单。

几乎所有可以为您提供高达100技能点的制皮配方都需要一些灵魂绑定材料，一个人去弄要弄到老，所以订单系统就很好解决了。

如果你有大量金币的话，可以按照以下材料清单进行升级，请做好心理准备，是极其多。

制皮55 - 100 材料清单（皮革）

由于最终工艺的性质，有时候升级会加2点，此列表是最坏的情况，可以先不要购买太多，材料变化需求太大，最坏的就是需要这么多，所以大家可以先买一半的材料。

1、巨龙群岛制皮知识x50

2、坚韧之革x6616个

3、致密之皮x182

4、异彩鳞皮x135

5、地耀之鳞x315

6、风歌飞羽x90

7、石牙皮革x10

8、完美的龙麒角x10

9、原始熊脊骨x9

10、深海之喉x5

11、乳齿象长牙x5