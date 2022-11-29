魔兽世界10.0制皮1-100攻略 制皮1-100升级材料清单

魔兽世界10.0制皮这个专业可以做很多好东西，能够给你升级路上带来很多帮助，一些玩家还不清楚制皮怎么从1升级到100点满级，下面就来为大家分享一下升级攻略。
制皮最好和剥皮结合，我强烈推荐把这些专业结合起来练级，因为如果你有剥皮的话，获得所需的材料会容易得多，你也可以在拍卖行购买皮革，但是你需要大量的金币。
每件制皮盔甲和武器都有5种不同的品质。制皮制作的试剂、附魔和消耗品具有3种不同的品质。
|魔兽世界10.0巨龙时代全专业满级升级攻略（含材料清单）
|锻造
|附魔
|工程
|铭文
|珠宝加工
|制皮
|裁缝
|炼金
|采矿
|草药学
|剥皮
|烹饪
|钓鱼
|考古学
制皮工作台在哪?
您可以在下图标记的位置找到瓦德拉肯的工作台。
材料清单:
注意:这里很多材料是国外机翻，我会把材料图片放上，这样就不会出错了。（已修改，无需参照图片）
这是达到55所需材料的总清单，55-100部分未包含在此处，因为您可以使用的替代配方太多。
1、184个坚韧之革。
2、164个坚刚之鳞。
3、12个致密之皮
4、12个异彩鳞皮。
1-25点:
由于“第一次制作奖励”，我建议尽可能制作每一件可制作的物品，同时您还可以从中获得技能点。
|技能
|制作
|试剂
|1-4
|1x先锋的皮革护腕
|15x坚韧之革，5x坚刚之鳞
|4-7
|1x开拓者的鳞片护腕
|5x坚韧之革，15x坚刚之鳞
|7-10
|1x开拓者的鳞片靴子
|10x坚韧之革，20x坚刚之鳞
|10-13
|1x先锋的皮革外套
|25x坚韧之革，15x坚刚之鳞
|13-16
|1x开拓者的鳞片外衣
|15x坚韧之革，25x坚刚之鳞
|16-22
|2个耐用背包
|40x坚韧之革，2x致密之革
|22-25
|1x开拓者的硬化腰链
|16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮
这些装备都是开始的时候可以制作的，所以就不必放图了，2个耐用包是下面的图片，对照着材料去做就好了。
25到55点:
|技能
|制作
|试剂
|25-28
|1x先锋的练习手套
|16x坚韧之革，2x致密之革
|28-31
|1x开拓者的硬化之握
|16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮
|31-34
|1x珠宝匠的护具
|10x坚韧之革，2x致密之革
|34-37
|1x防护手套
|10x坚刚之鳞，2x有异彩鳞皮
|37-40
|1x锻造用围裙
|10x坚刚之鳞，2x有异彩鳞皮
|40-43
|1x先锋的训练护肩
|16x坚韧之革，2x致密之革
|43-46
|1x开拓者的坚韧尖刺
|16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮
|46-49
|1x先锋的练习护腿
|16x坚韧之革，2x致密之革
|49-52
|1x开拓者的韧化护腿
|16x坚刚之鳞，2x异彩鳞皮
|52-55
|1x先锋的练习罩帽
|16x坚韧之革，2x致密之革
55到100点:
60级之前还可以多做几个训练师配方，不过都是黄色的，而且不再给多技能点了。我建议切换到制作订单。
几乎所有可以为您提供高达100技能点的制皮配方都需要一些灵魂绑定材料，一个人去弄要弄到老，所以订单系统就很好解决了。
如果你有大量金币的话，可以按照以下材料清单进行升级，请做好心理准备，是极其多。
制皮55 - 100 材料清单（皮革）
由于最终工艺的性质，有时候升级会加2点，此列表是最坏的情况，可以先不要购买太多，材料变化需求太大，最坏的就是需要这么多，所以大家可以先买一半的材料。
1、巨龙群岛制皮知识x50
2、坚韧之革x6616个
3、致密之皮x182
4、异彩鳞皮x135
5、地耀之鳞x315
6、风歌飞羽x90
7、石牙皮革x10
8、完美的龙麒角x10
9、原始熊脊骨x9
10、深海之喉x5
11、乳齿象长牙x5
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