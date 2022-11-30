魔兽世界10.0采矿1-100升级赚钱攻略 采矿挖矿赚钱路线分享

魔兽世界10.0采矿是初期非常好赚钱的专业，很多玩家还不清楚采矿到底去哪里升级赚钱，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

本魔兽10.0巨龙时代采矿升级指南将向你展示如何将采矿从1升级到100的最快和最简单的方法。

采矿服务于三种职业:锻造、工程和珠宝加工，因此它与其中任何一种结合起来都非常好。

魔兽世界10.0的采矿练起来其实也不是很容易，因为正常的采矿点会提前停止给你技能点熟练度，所以你不得不依靠稀有矿点来获得技能点，这花费的时间起码是3-4个小时往上，如果你的驭龙术升级了很多，也能提供巨大的帮助。

建议查看我们的长篇攻略——魔兽世界10.0全部巨龙魔符地点汇总48个巨龙魔符收集路线攻略。

稀有挖矿矿点

稀有挖矿矿点有5种类型:

1.一种是给活力之土。

2.震怒的给一些活力暴怒，匠人之勇。

3.原始的，给随机的觉醒元素，匠人之勇

4.富矿，这个就不用多说了，给大量矿石。

5.还一种是给泰坦点化类材料，给活力秩序，匠人之勇。

采矿到60点之后，这些稀有的矿点就是你获取升级采矿等级的重要途径，它们是随机生成的，而不是普通的采矿节点，因此是没有固定的路线，需要自己去找了，所以采矿是非常麻烦的。

采矿挖矿注意:

这些路线没有那么严格，因为挖矿矿点基本上到处都是，到处都能找到矿，但我通常会按照这些路线来升级我的采矿。

采矿练级天赋专精加点顺序：

采矿：采矿流程——控制元素——冶金

觉醒海岸采矿路线:

路线的红色部分有时会挤满精英怪，你会从空中被击落，那你应该跳过那部分。（那里有一个事件有时会黄名小怪代替这些小怪）