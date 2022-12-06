魔兽世界10.0钴蓝集所声望怎么刷快 钴蓝集所声望速刷攻略

魔兽世界10.0中要说最特殊的阵营就是钴蓝集所了，在碧蓝林海里面还可以见到9.0爬塔的心能，很多玩家还不清楚钴蓝集所的声望怎么刷，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

钴蓝集所是龙之军团的新声望之一，也是瓦德拉肯联军的一部分。这片区域曾是蓝龙军团的发源地，如今已被破碎的火焰烧尽，现在就靠你来帮助他们了!钴蓝集所曾经是蓝龙用奥术魔法召唤奇妙造物的地方。现在它落入了碎焰之手，打算将其用于战争。

钴蓝集所这个声望尤其重要，因为它为一些专业提供了一些重要的配方。

炼金术士获得配方:转化:觉醒之霜，允许他们使用日常转化冷却时间将1个觉醒之土和1个觉醒之气转化为1个觉醒之霜。

皮革加工师获得配方:结霜护甲片。这个配方可以制造一个结霜护甲片，这是一个腿部护甲的附魔，可以赋予护甲和敏捷/力量。

裁缝师可以获得配方:蓝缎内衬和图样:冰冻魔线。 蓝缎内衬是一种可选的制作试剂，当玩家的健康状况超过90%时，可以获得精通奖励，而冰冻魔线是一种腿部护甲附魔，可以获得智力和体力。

怎么解锁钴蓝集所声望?

除了达到70级之外，解锁钴蓝集所声望没有特殊要求，到达下图位置即可。

怎么速刷钴蓝集所声望?

钴蓝集所的左手边，有一堆怪物，有奥术有石头人，都是精英怪，很简单，就是刷这些精英怪即可。

击杀怪物有几率掉落钴蓝集所奥能，中效能加15点，强效能加30点，也有加100点声望的。

杀死奥术指挥官的话，就会掉落一个圆球，就是9.0的心能类似，叫狂野奥能，可以三选一或者是四选一，

首先我们打开集合石，搜索“钴蓝”即可，可以看到很多刷的队伍，加入其中，然后和队友一起去刷就好了，目前钴蓝集所的声望经过热修，速度已经大幅度降低了，不过也只能这样刷了。

只要你选择的狂野奥能叠加的层数够高，那么就打怪就非常快，要刷建议多刷几个小时，不然浪费了一身的buff。

（举报）