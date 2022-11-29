魔兽世界10.0炼金术1-100攻略 炼金术1-100详细升级清单

魔兽世界10.0中的炼金术也是十分强大的专业，能够给你提升很多增益，很多玩家还不清楚炼金术怎么从1升级到100，下面就来为大家分享一下攻略。

炼金术是与草药学的最佳结合，如果你把这两个专业放在一起，你可以节省很多金币，如果你没有草药学，请确保您有足够的金币来购买草药，因为你将需要很多草药。

种族优势:

地精角色由于被动拥有 +15炼金术技能，库尔提拉斯角色拥有特质 +5。

炼金术工作台在哪?

在瓦德拉肯下面图中红圈的位置，在炼金术训练师附近找到炼金术士的实验台，我建议在这个附近练级，因为附近有拍卖行，所以买试剂更容易。

炼金术1-30材料清单:

这是达到30所需的材料清单。30-100部分的变量太多了，所以之后再说。

注意:很多材料是机翻，注意对比图片即可，不会出错。

1、6个活力之霜。

2、108个霍亨布墨花。

3、4个觉醒之霜。

4、2个觉醒之火。

5、1个觉醒之气。

6、1个觉醒秩序。

7、1个觉醒之土。

8、12个歪扭树皮。

9、12个虎耳草。

10、12个泡粟花。

1-7点:

2个振奋治疗药水，4x活力之霜，16x 霍亨布墨花

7-11点:

2个加气法力药水，2x 活力之霜，16x 霍亨布墨花

11到15点: