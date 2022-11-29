魔兽世界10.0锻造1-100攻略 锻造1-100省钱升级材料清单

魔兽世界10.0锻造是相对比较难升级的一个专业，很多玩家还不清楚锻造要怎么从1升级到100，下面就来为大家详细的介绍一下攻略以及材料清单。
每一件锻造的盔甲和武器都有5种不同的品质。锻造制作的试剂、附魔和消耗品具有3种不同的品质。
如果你有更高的技能，你可以制作更高等级的装备，更高质量的消耗品，提供更多的属性，以及更高质量的试剂，在配方中使用时提供更多的专业技能。
|魔兽世界10.0巨龙时代全专业满级升级攻略（含材料清单）
|锻造
|附魔
|工程
|铭文
|珠宝加工
|制皮
|裁缝
|炼金
|采矿
|草药学
|剥皮
|烹饪
|钓鱼
|考古学
锻造工作台位置
种族加成:
光铸德莱尼从光之熔炉获得+10锻造技能
黑铁矮人从大规模生产中获得+5锻造技能。
库尔提拉斯人在所有职业中的技能都+5。
锻造可以做出采集类所有可以拿着使用的专业装备。
材料清单:
119个龙银矿石、282个宁铁矿石、106个原始助溶剂。
冲级攻略:
1到7级:
1个探险者的板甲护腕，8x宁铁矿石，3x 龙银矿石
1个铁匠锤，10x 宁铁矿石，2x 龙银矿石
7到10级:
1个龙银矿镐，10x 宁铁矿石，2x 龙银矿石
10到13级:
1个龙银镰刀，10x 宁铁矿石，2x 龙银矿石
13级-22级:
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