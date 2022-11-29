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魔兽世界10.0附魔1-100攻略 附魔1-100详细升级材料清单

2022-11-29 16:05 · 稿源：站长之家

魔兽世界10.0的附魔还是有非常多玩家选择的，能够给装备附魔很多属性，本次巨龙时代版本附魔初期是100满级，下面就来为大家分享一下魔兽世界10.0附魔1-100攻略。

QQ图片20220718090542.png

每个新的巨龙附魔都有3种不同的品质。基本上，如果你有更高的附魔技能，你可以制造更高质量的附魔，提供更多的属性。

魔兽世界10.0巨龙时代全专业满级升级攻略（含材料清单）
锻造附魔工程铭文珠宝加工
制皮裁缝炼金采矿草药学
剥皮烹饪钓鱼考古学

种族加成:

血精灵角色拥有 +10附魔，库尔提拉斯角色拥有 +5种族特性。

tips:

你应该把所有的附魔都放在附魔羊皮纸上，然后在拍卖行出售。

制作附魔时，您可以在职业窗口中选择羊皮纸作为“可选目标”，这样您就不必每次都手动点击羊皮纸了。

image.png

材料清单:

这是达到55所需的大概材料。55-100部分不包括在内，因为有很多替代品，所以我觉得最好以后再买。

注意:国外机翻水平，请对照着图片进行购买，不过基本不会出错。

1、250个多彩之尘

image.png

2、32个生机碎片

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3、8个草药学采集的，叫歪扭树皮。

4、每个都需要19个，活力之土、活力之火、活力之霜、活力之气。

5、每个需要3个，觉醒之土、觉醒之火、觉醒之霜、觉醒之气。

6、4个觉醒秩序。

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7、10个共振水晶。

1-2点:

从附魔供应商处购买宁铁棒。

image.png

制作一个绿色的符文宁铁棒。

image.png

如果你有任何来自任务、副本、世界任务等的剩余装备，在你开始练级之前分解它们，因为分解可以给你最多15点技能点。

2-5点:

1个全能之令，3个多彩之尘。

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1个土系魔杖，需要3个多彩之尘，3个活力之土，1个歪扭树皮。

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1个火系的魔杖，需要3个多彩之尘，3个活力之火，1个歪扭树皮。

image.png

5到15点:

一个魔化的歪扭树皮魔杖，需要6个多彩之尘和2个歪扭树皮。

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1个爆击之令，需要3个多彩之尘。

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1个急速之令，需要3个多彩之尘。

1个精通之令，需要3个多彩之尘。

从任何之令戒指附魔中再制作6-7个，我将以爆击为例。（如果你已经超过15级，请跳过下面的内容，因为分解）

7个爆击之令，需要21个多彩之尘。

15-21点:

1个符文龙杖，需要4个多彩之尘，3个龙银矿石，2个歪扭树皮。

image.png

1个回避之令，1个生机碎片。

1个吸血之令，1个生机碎片。

image.png

1个速度之令，1个生机碎片。

21到25点:

2个吸血之令，2个生机碎片，你可以选择任何其他的之令。

1个冰系魔杖，1个多彩之尘，3个活力之霜，1个歪扭树皮。

1个气系魔杖，1个多彩之尘，3个活力之气，1个歪扭树皮。

如果你没有达到25，你可能需要制作更多的护腕附魔。

25点到31点:

1个回避之令，12个多彩之尘。

1个吸血之令，12个多彩之尘。

1个速度之令，12个多彩之尘。

从任何之令披风附魔中再制作3个，我将以吸血为例。

3个吸血之令，24个多彩之尘。

31到35点:

4个全能之祈附魔，20个多彩之尘，12个生机碎片。

image.png

35点到40点:

1个暴击之祈（不清楚翻译对不对，可以看材料），需要5个多彩之尘，3个生机碎片的。

1个急速之祈，需要5个多彩之尘，3个生机碎片的。

1个精通之祈，需要5个多彩之尘，3个生机碎片的。

从任何之祈附魔中再另外制作2个，我将以急速为例。

2个急速之祈，需要10个多彩之尘，6个生机碎片。

40到50点:

1个幻象饰品:空气（翻译看材料选择，不会选错），需要2个多彩之尘，2个活力之气。

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1个幻象饰品:大地，需要2个多彩之尘，2个活力之土。

1个幻象饰品:火焰，需要2个多彩之尘，2个活力之火。

1个幻象饰品:冰霜，需要2个多彩之尘，2个活力之霜。

从任何幻觉装饰品中再制作8到9个，我将以火焰为例，但如果哪个更便宜，您可以制作其他的。

8个幻象饰品:火焰，需要16个多彩之尘，16个活力之火。

50到60点:

这些配方比以前的贵得多，但我仍然认为，为了“第一次制作奖励”，每个配方至少制作一个是值得的。

1个燃烧之令，15个多彩之尘，2个共振水晶，4个觉醒之火。

1个智慧之令，15个多彩之尘，2个共振水晶，3个觉醒秩序。

1个大地之令，15个多彩之尘，2个共振水晶，4个觉醒之土。

1个冰冻之令，15个多彩之尘，2个共振水晶，4个觉醒之霜。

15个空气之令，15个多彩之尘，2个共振水晶，4个觉醒之气。

从任何之令武器附魔配方中再制作5个。我将以大地之令为例。

5个大地之令，75个多彩之尘，10个共振水晶，20个觉醒之土，还是哪个便宜做哪个。

替代配方:

image.png

60-65点:

从任何武器之令附魔配方中制作7-8。我将使用智慧之令作为示例。

7个智慧之令，105个多彩之尘，14个共振水晶，21个觉醒秩序。

它们都是黄色的，所以你可能需要制作超过7个，如果你专业到65，你应该停止制作它们!

替代配方:

image.png

65-80点:

从这三个附魔中的一个获得大约22个。

image.png

80-100点:

对于最后的20点，只有几个配方可以给你技能点。

武器附魔都需要至少10个附魔点花费在附魔专精上，而幻象附魔是从元素暴民身上掉落的（仍然不确定是哪些）。

但即使是这些在最后几个点也是绿色的，所以很难说你必须做多少，您将不得不从其中一个中制作大约30-40个。

武器附魔:

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原始幻象:

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