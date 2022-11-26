郭台铭：鸿海发展半导体不复制台积电 未来着重在汽车等领域的发展

站长之家（ChinaZ.com）11月26日消息:鸿海于11月22日宣布，即日起邀请蒋尚义博士担任集团半导体策略长一职，直接向董事长刘扬伟汇报，未来将提供鸿海科技集团于全球半导体布局策略及技术指导。
鸿海创办人郭台铭今日表示，鸿海与台积电的策略完全错开，鸿海做的产品比较偏向利基型，例如下一代材料、新一代制程、新一代封装等。
台积电已经做的或做得很好的市场，鸿海不需要去复制，台积电有它的主要市场，将来鸿海应该着重在汽车，以及一些看起来很小但用途很大的各种市场和技术领域的发展。
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不论国内还是海外，半导体都是今年跌得最惨的股市板块之一，然而股神巴菲特日前披露巨资买入了台积电，三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，约合289亿元。这一消息也刺激半导体上市公司，台积电股价今天收盘480新台币，大涨35元，单日涨幅高达7.8%，创下了2020年7月份以来的新纪录。今天国内的A股、港股也同样是半导体板块大涨，多家公司涨停。对于巴菲特投资台积电一事，台积电方面也回应了，称乐见并欢迎一切有意投资并长期持有台积电股票的投资人。台积电10月销售额达2102.7亿元新台币，同比增长56%。今年以来的销?
最近消息层面传出诸多对台积电不利的报道，比如3nm晶圆产能暴减77%、遭苹果/联发科狂砍单、6nm/7nm利用率跌至50%以下、公司削减了3nm相关设备和材料订单过半等。外界纷纷表示，在半导体行业整体下行、遭遇重创的大环境下，恐怕台积电难以独善其身。负面缠身、股价大跌也不是凭空来，未来两个月台积电的后劲如何有待观察。
台积电创始人张忠谋周一在接受媒体采访时表示，目前在亚利桑那设置的5纳米厂是美国最先进的制程，但台积电最先进的制程已到3纳米。他本人证实，台积电将在美国设立目前最先进的3纳米晶圆厂。
今早有消息称，台积电位于美国亚利桑那州的新工厂已经基本完成建设，并且即将扩建二期，将会有更大的厂房面积，台积电正式将目前最尖端的4nm和5nm工艺、生产线、车间都带到了美国。CEO库克在公开场合表态，将会从台积电亚利桑那工厂直采芯片，今后多个大厂将会从美国直采4nm和5nm芯片，当地将会给苹果直供芯片。后续的3nm芯片目前还没明确是否在美国投产。
华尔街称台积电正酝酿在美国亚利桑那州扩建二期工厂，工艺直指先进的3nm节点。台积电在发布10月运营报告的同时予以否认。台积电在美国亚利桑那州一二期工厂最终竣工后，也将提高美国本土芯片制造在全球晶圆代工领域的份额，今年这个数字只有12%。
当地时间周一，沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司披露，公司三季度建仓台积电，持仓市值达41亿美元。伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示，三季度公司建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美元，截至今年9月30日的第三季度，公司持有约6010万股台积电美国存托股票。截至三季度末伯克希尔哈撒韦持仓总规模小幅减少至2960亿美元。
台积电计划新建一座1纳米工艺的工厂，选址在台湾省桃园龙潭科技园区。台积电公司总部位于新竹科技园区，距离桃园龙潭不远龙潭园区就隶属于新竹园区，是一处理想之地，将为当地带来上万个年薪百元台币的就业岗位，推动经济发展。按照这个趋势下去，1nm工艺晶圆的价格可能会冲到4万美元左右。
台积电创始人张忠谋周一接受采访时表示，目前在亚利桑那设置的5纳米厂是美国最先进的制程，但台积电最先进的制程已到3纳米。他本人证实，台积电将在美国设立目前最先进的3纳米晶圆厂。被问到台积电目前最先进的三纳米制程是否可能转移到别的国家，例如美国?张忠谋证实该消息为真，不过还没有完全敲定。
台积电这几年在先进工艺上也有优势，AMD也从中受益，比如Zen2上了7nm工艺的时候，友商酷睿还在用14nm，今年AMD上了台积电5nm工艺，Intel这边的还是Intel7工艺，也就是之前的10nmSF工艺...金融机构Northland分析师日前就发布了一份报告，指出台积电的工艺延期，AMD面临着工艺落后Intel的麻烦...台积电的2nm工艺要到2025年才能量产，即便用上GAA晶体管工艺，但工艺也会落后Intel后者的20A、18A工艺在2024年量产，也会用上GAA晶体管技术......
目前全球量产的工艺中最先进的是4nm，3nm工艺今年才开始进入生产阶段，三星虽然提前了半年在6月份宣布量产，但是业界都知道台积电3nm量产才算真正开始。3nm节点上至少有5代衍生版工艺，分别是N3、N3P、N3S、N3X及N3E，其中N3工艺是最早量产的。随着工艺的不断升级，成本越来越高是没跑了，厂商现在唯一能做的就是多个供应链，这也是为什么三星今天被爆出有4个客户的原因，高通、NVIDIA、IBM及国内的百度都会选择三星的3nmGAA工艺，不过要到2024年才能生产。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。