郭台铭：鸿海发展半导体不复制台积电 未来着重在汽车等领域的发展

台积电这几年在先进工艺上也有优势，AMD也从中受益，比如Zen2上了7nm工艺的时候，友商酷睿还在用14nm，今年AMD上了台积电5nm工艺，Intel这边的还是Intel7工艺，也就是之前的10nmSF工艺...金融机构Northland分析师日前就发布了一份报告，指出台积电的工艺延期，AMD面临着工艺落后Intel的麻烦...台积电的2nm工艺要到2025年才能量产，即便用上GAA晶体管工艺，但工艺也会落后Intel后者的20A、18A工艺在2024年量产，也会用上GAA晶体管技术......