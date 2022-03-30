特斯拉联合创始人认为：当今的电动汽车电池可以使用15年

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:特斯拉的联合创始人JB Straubel认为，如今增程式电动汽车电池中的高镍或钴含量可能会在汽车使用寿命结束时变成一种回收财富。他的公司现在每年回收高达 10 GWh，他说当前的动力电池至少可以使用 15 年，然后电池才能出售用于回收。

根据对特斯拉联合创始人兼前首席技术官 JB Straubel 的采访，电池的生命周期现在约为15年。他认为，今天的电动汽车电池不仅可以在它们所驱动的车辆的使用寿命内持续使用而不会显着退化，而且之后它们也将保留很多价值。现代锂离子电池包含许多贵重材料，这些材料随后可以回收，就像我们现在对汽油动力汽车的催化转换器所做的那样，这些材料有时会超过运往废品场的车辆价格。

特别是扩展范围的电池，例如蔚来的150kWh电池组，充电后将推动其ET7轿车行驶900多公里，目前包含许多昂贵的金属，如镍或钴。特斯拉为其标准续航里程的车辆采用铁基 LFP 电池取得了成功，但这些电池组也将具有剩余价值。现在经营一家新企业Redwood Materials 的 Straubel先生说，他们目前每年能够回收高达 10 GWh 的电量。他补充说，这不仅足以容纳数十万辆汽车，而且在每个循环中，材料都会得到进一步的净化。

至于今天的电动汽车电池的平均寿命有多长，他认为它们的寿命将不低于 15 年，甚至可能与它们用来供电的电动汽车的寿命相匹配。