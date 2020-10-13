字节跳动子公司入股游戏企业有爱互动，持股5.89%

美国有线电视新闻网（CNN）9月17日消息，知情人士称，特朗普政府本周正在审批TikTok与甲骨文的合作协议。根据该协议，TikTok母公司字节跳动将继续保留TikTok的控股权。CNN报道如果美国政府批准该协议，TikTok将继续把总部留在美国，并由甲骨文担任美国用户数据安全合作伙伴。沃尔玛也有望作为小比例投资者及电商合作伙伴入局。但最终结果尚未敲定。据悉，9月16日晚，字节跳动和甲骨文都同意了美国政府修订后的上述协议条款。但上述