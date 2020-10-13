字节跳动子公司入股游戏企业有爱互动，持股5.89%

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字节跳动子公司入股游戏企业有爱互动，持股5.89%

2020-10-13 17:39 · 稿源：站长之家

企查查APP显示， 9 月 29 日，有爱互动完成战略投资，投资方为字节跳动，同时字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司入股其经营主体北京有爱互娱科技有限公司，持股5.89%。

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