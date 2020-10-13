字节跳动子公司入股游戏企业有爱互动，持股5.89%

企查查APP显示， 9 月 29 日，有爱互动完成战略投资，投资方为字节跳动，同时字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司入股其经营主体北京有爱互娱科技有限公司，持股5.89%。
企查查APP显示， 9 月 29 日，有爱互动完成战略投资，投资方为字节跳动，同时字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司入股其经营主体北京有爱互娱科技有限公司，持股5.89%。
字节跳动最近一改常态，也开始了"买买买"模式。近期，字节跳动连续投资了 5 家网文公司，在网文江湖之中再度掀起了一场新的波涛。那么，字节跳动又想"跳动"到哪里去?
最近，抖音和淘宝两家公司动作频频，据小巴的观察和采访，这两家公司之间的关系十分微妙，似乎正在从过去的密切合作，转向未来可能发生的激烈竞争。
昨日晚间，字节跳动表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》规定，我们已经向北京市商务局提交了许可申请，正在等待北京市商务局的受理决定。
2020 年，长视频战场正在变天。B站与字节跳动对于长视频的布局和野心，早已经不再是新鲜事。它们近期对这片领地开始强势猛攻，原有霸主优爱腾芒从曾经势如破竹的挑战者变为守城者，战场焦点换位，竞争背后隐藏着威胁、变动和不安。
根据天眼查数据显示， 9 月 16 日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“幸福房产号”商标，国际分类为“38-通讯服务”，目前商标状态仍为“申请中”。
直至最后一刻，字节跳动决定不卖TikTok了。今日凌晨获悉，知情人士透露，根据一份已提交给美国政府的提案，字节跳动已经决定将TikTok的总部保留在美国，独立第三方将出任TikTok独立董事，字节跳动将继续保有TikTok的控制权和核心算法。
企查查 App 显示，北京字节跳动科技有限公司申请注册多项 “ByteCoffee”商标，目前状态为注册申请中。“ByteCoffee”商标国际分类分属 “30 - 方便食品”及 “43 - 餐饮住宿”。
凤凰网科技讯 北京时间9月14日消息，微软公司周日宣布，TikTok母公司字节跳动已经决定不把TikTok美国资产出售给微软。字节跳动的这一决定使得甲骨文成为TikTok美国业务的主要竞标者。(作者/箫雨)
据企查查 App 显示， 9 月 18 日，北京字节跳动网络技术有限公司申请注册多件 “锤子写作”商标，目前状态为注册申请中。
北京时间 9 月 21 日早间，字节跳动官方发布“关于TikTok若干不实传言的说明”，字节跳动表示创始人及中国管理团队拥有控股权，控制字节跳动。
美国科技公司甲骨文证实，已经与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信赖的技术合作伙伴”，双方将合作维持TikTok在美国的运营，这一协议仍需要美国政府的批准。报道称，这份解决方案不包括全面出售TikTok，也不涉及TikTok的核心技术转让。
再度瞄准网文平台，入股九库文学网，短短半年多时间，这已经是字节跳动的第 5 次出手。舆论一度高涨，张一鸣开始对网文平台扫货，是不是要加速影视化了。
诸多证据表明，互联网新巨头字节跳动的触角正在伸向更多的领域。天眼查信息显示， 9 月 16 日，字节跳动申请了“幸福房产号”商标，国际分类为“38-通讯服务”。目前，该商标还在申请审核中。
9月21日消息，字节跳动发布《关于TikTok若干不实传言的说明》。字节跳动表示，为确保1亿美国用户能够继续使用TikTok，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对
美国有线电视新闻网（CNN）9月17日消息，知情人士称，特朗普政府本周正在审批TikTok与甲骨文的合作协议。根据该协议，TikTok母公司字节跳动将继续保留TikTok的控股权。CNN报道如果美国政府批准该协议，TikTok将继续把总部留在美国，并由甲骨文担任美国用户数据安全合作伙伴。沃尔玛也有望作为小比例投资者及电商合作伙伴入局。但最终结果尚未敲定。据悉，9月16日晚，字节跳动和甲骨文都同意了美国政府修订后的上述协议条款。但上述
9月14日消息，据媒体援引知情人士消息称，字节跳动正多方协商不出售美国业务的解决方案。相关消息人士表示，字节跳动不会出售TikTok美国分公司，同时不会将源代码交给任何美国买家。之前呼声最高的买家微软已经确认，TikTok拒绝微软对其美国业务的收购要约。当地时间9月13日，微软官方发布声明称，字节跳动今日告知我们，他们不会把TikTok的美国业务卖给微软。截至目前，字节跳动暂未就TikTok是否出售作进一步回应。
DoNews 9月14日消息（记者 程梦玲）据《南华早报》报道，据一位了解中国公司董事会讨论情况的消息人士透露，TikTok母公司字节跳动不会在任何出售或剥离交易中出售或转让这款热门视频分享应用背后的算法。该消息人士表示，随着美国最后期限的临近，字节跳动将出售TikTok的美国业务。“车可以卖，但发动机不能卖。”“公司不会将源代码交给任何美国买家，但TikTok在美国的技术团队可以开发新的算法。”这位不愿透露姓名的消息人士表?
今年春节由于新冠疫情影响，原计划春节上映的电影纷纷宣布撤档，唯独徐峥导演兼主演的《囧妈》选择网络播出。据报道，徐峥将这部电影《囧妈》卖给了字节跳动，抖音、西瓜视频等字节跳动旗下Ap
零售巨头沃尔玛今天就潜在TikTok美国投资发表声明称，公司仍有意投资TikTok，继续与字节跳动管理层展开讨论。根据此前媒体报道，沃尔玛与微软公司联手竞购TikTok美国业务，但是微软今天表示，该公司的收购提议已被字节跳动拒绝。以下是沃尔玛声明：沃尔玛仍有兴趣投资TikTok，会继续与字节跳动管理层和其他利益相关方展开讨论。我们知道，任何获得批准的协议必须满足所有监管和国
今日，商务部表示，北京市商务局已经收到北京字节跳动公司提交的技术出口许可申请，后续将按照相关规定和程序，依法依规处理。昨日晚间，字节跳动表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》规定
2020年10月13日消息：优酷会员天猫旗舰店放出VIP大促，活动时间： 10 月 13 日 -15 日，会员年卡原价 199 元，限时可领 110 元券（领券地址），低..
在苹果"iPhone12"发布会之前，CEO蒂姆·库克透露了这次活动日的AppleMusic播放列表。TimCook在Twitter上说："嘿，Siri，播放我的活动日播放列表。..
苹果iPhone12发布会直播将在北京时间10月14日凌晨1点开始，本次发布会将会公布iPhone12系列智能手机等新产品，苹果将会通过多个渠道直播本次发布会..
10月13日下午，湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委书记、董事长、总编辑张华立在第八届中国网络视听大会主论坛上以《应对长视频危机..
杰夫`贝佐斯的太空公司"蓝色起源"（BlueOrigin）今天完成了2020年的首次发射任务，他们在西德克萨斯的测试设施中发射了一枚"新谢泼德"(NewShepard..
10月13日，企查查数据显示，珠海格力电器股份有限公司于今年10 月 12 日新增裁判文书，文书标题为珠海格力电器股份有限公司与国家知识产权局其他一..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）据彭博新闻社报道，中银国际与工银国际将加入蚂蚁集团在港股IPO的联席簿记行之列，目前蚂蚁在两地的上市计划正..
苹果为"iPhone12mini"和"iPhone12Pro/Max"设计的机壳正面和背面，以及它们的所有颜色都被泄露了。在泄露"iPhone12"颜色的同时，可靠的泄露者EvanB..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，新东方发布2021财年第一季度财报显示，该季度，其净营收为9.864亿美元，同比下滑8.0%，净利润为1.747亿美..
众所周知，牛在印度是神圣的，牛尿、牛粪也极具灵性，以前主要用于治病健身，现在印度已经开始用牛粪制造芯片了，还能抗辐射。据印度快报网站报道..
YouTuberVapingwithTwisted420，他在自己的Instagram上发布了一张在三星智能冰箱上运行视频游戏流服务的照片和视频。让Xbox云游戏（之前被称为Pro..
距离苹果发布会还有不到四小时的时间，爆料人 Evan Blass 分享了几幅渲染图，展示了 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 以及 H..
13日，国务院办公厅主办、中国政府网运行中心运行维护的小程序“国务院客户端”正式上线支付宝，覆盖教育、医疗、就业等12个大类的便民服务。据介..
13日，记者从阿里云获悉，为宜家打造智能客户身份管理系统已经上线。这意味着宜家数字化转型完成关键一步，线下线上数据资源将可以同步运营。2019..
拼多多宣布全球知名冰淇淋品牌冰雪皇后（DQ）已经正式入驻平台。数据显示，开店首日，DQ旗舰店订单量突破1万单。据介绍，目前，DQ在拼多多平台销售..
今天晚上，苹果将正式发布iPhone12 等产品。然而，就在发布会前夕，evleaks曝光了苹果发布会的产品官方渲染图!从曝光的图片来看，iPhone12 几乎跟..
最近，一篇关于上海名媛的文章火了，准确的来说，应该是“伪名媛”。一位博主打入了上海名媛群，本以为是刘姥姥进大观园，没想到却见证了名媛们的..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，腾讯联合阿里巴巴、华为、软通动力、北京大学、南京大学和同济大学共七家单位，共同发起成立“软件测试能..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，在淘宝联盟合作伙伴峰会上，淘宝联盟总经理江狼表示，过去一年，虽然受到疫情影响，但淘宝联盟生态持续向..
今日，格力电器发布公告称拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额为 30 亿- 60 亿元，回购价格不超过 70 元/股。..